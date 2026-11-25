في ظل التحديات الأكاديمية والاجتماعية والوطنية التي يواجهها الطلاب الجامعيون، تبرز التعبئة التربوية بوصفها إطارًا للعمل الطلابي الذي يتجاوز حدود الرعاية الجامعية إلى مواكبة الشباب علميًا وثقافيًا واجتماعيًا، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف الظروف.

وبين تعزيز التحصيل العلمي، وتنمية الوعي، واحتضان الطاقات الطلابية وتوظيفها في خدمة المجتمع، تتسع أدوار التعبئة التربوية لتشمل مواجهة تداعيات الحرب والإسهام في تعزيز صمود النازحين، وصولًا إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والوعي والقدرة على تحمّل المسؤولية.

مسؤول الجامعات في التعبئة التربوية في منطقة بيروت؛ الدكتور طارق فخري يوضح لـ "العهد"، أن دور التعبئة التربوية ينطلق من الإسهام في إرساء بيئة جامعية آمنة ومنسجمة مع التوجهات الوطنية والقيم العليا، إلى جانب الاضطلاع بدور رعائي يواكب الطلاب على مختلف المستويات، ويحتضنهم في إطار العمل على صناعة مسار جامعي أكثر استقرارًا وفاعلية.

وفي هذا السياق، تعمل التعبئة التربوية على الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي للطلاب، عبر تنظيم مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات العلمية والأكاديمية، إلى جانب تنمية الوعي السياسي والثقافي المسؤول لديهم، والسعي إلى إعداد قيادات طلابية واعية ومتزنة ومؤهلة لتحمل المسؤوليات والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية والمجتمعية.

ويشير فخري إلى أن تحديد الحاجات الطلابية ينطلق من دراسة ميدانية للواقع، والتواصل المباشر مع الطلاب للوقوف على متطلباتهم وتحدياتهم، قبل تصنيف هذه الحاجات وترتيب الأولويات، تمهيدًا لتحويلها إلى مشاريع وبرامج عملية تستجيب للواقع الجامعي.

وفي إطار الرعاية الاجتماعية والأكاديمية، تقدم التعبئة التربوية حزمة واسعة من المساعدات، تشمل تأمين الأقساط الجامعية لعدد كبير من طلاب الجامعة اللبنانية، إلى جانب توفير منح جامعية في عدد من الجامعات الخاصة. وعلى الصعيد الأكاديمي، تنظم دورات تقوية ودعم في المواد العلمية، فضلًا عن دورات تحضيرية لامتحانات الدخول إلى الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة.

كذلك، تضطلع الأندية الطلابية التابعة للتعبئة بدور في إقامة الفعاليات العلمية، ومواكبة المشاريع، واستقطاب الطاقات والمواهب، وتنظيم المهرجانات العلمية. وعلى سبيل المثال، يقام المهرجان العلمي السنوي الكبير في الجامعة اللبنانية، والذي يتضمن نحو 130 فعالية علمية تغطي مختلف الاختصاصات الجامعية، ويستقطب قرابة 12 ألف طالب جامعي، وفقًا لفخري. وفي السياق نفسه، تنظم التعبئة التربوية امتحانات محاكاة لامتحانات الدخول إلى اختصاصات الطب العام وطب الأسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية، بما يتيح للطلاب فرصة التعرف إلى طبيعة الامتحانات والاستعداد لها بصورة أفضل.

أما على مستوى الدعم النفسي، فتولي التعبئة اهتمامًا بالتوعية النفسية، وتوفير الخدمات والتسهيلات التي تساعد الطلاب على التعبير عن هواجسهم ومخاوفهم والحصول على الإجابات اللازمة، إلى جانب تنظيم ورش عمل تهدف إلى مساعدتهم على تجاوز التحديات والتكيف مع الظروف المحيطة. ويتكامل ذلك مع العمل على تحفيز روح المبادرة والإبداع، من خلال فتح الفرص أمام الطلاب وإيجاد مسارات تتيح لهم إطلاق طاقاتهم وتطوير قدراتهم في مختلف الميادين.

التعبئة التربوية في مواجهة تحديات الحرب

وعن تداعيات الحرب على الواقع الجامعي، يلفت فخري إلى أن الظروف انعكست تضييقًا على العام الدراسي، في ظل انتقال بعض الجامعات إلى التعليم عن بُعد خلال فترة الحرب، فيما حافظت جامعات أخرى على التعليم الحضوري، الأمر الذي أوجد تفاوتًا في ظروف التحصيل العلمي بين الطلاب، وأثر في مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية.

وبحسب فخري، فقد وضعت الحرب الطلاب أمام تحديات معيشية وتعليمية، ارتبطت بالنزوح وفقدان الاستقرار، فضلًا عن صعوبة تأمين المقومات الأساسية للتعلم عن بُعد، وفي مقدمتها الاتصال بالإنترنت وتوافر البيئة المناسبة للدراسة، قائلًا: "التعبئة التربوية عملت بمختلف الوسائل المتاحة على تذليل العقبات التي واجهت الطلاب، وتوفير أشكال الدعم اللازمة لمواكبتهم في هذه المرحلة، والتخفيف من الأعباء التي فرضتها الحرب على أوضاعهم الجامعية والتعليمية".

ويوضح فخري أنّه خلال الحرب، جرى العمل على توظيف الطاقات والقدرات التي يمتلكها الطلاب الجامعيون، والاستفادة من اختصاصاتهم الأكاديمية في خدمة المجتمع وتعزيز صمود النازحين. وقد شكّل الطلاب، على اختلاف اختصاصاتهم، ركيزة أساسية في الجهد الميداني المرافق لمشروع الصمود، إذ تولى كلٌّ منهم مهامَّ تتناسب مع خلفيته العلمية ومجال دراسته.

وفي هذا السياق، شارك طلاب الطب والاختصاصات الصحية في الحملات الطبية والتوعوية، وتنظيم الأيام الصحية داخل مراكز النزوح، وتقديم الخدمات الصحية للمحتاجين. كذلك، أسهم طلاب الاختصاصات الأخرى في مساندة الجهات والمؤسسات المعنية، كلٌّ وفقًا لمعرفته ومهاراته. أما طلاب الإعلام، فكان لهم دور في إنتاج المحتوى الإعلامي ونقل الرواية الداعمة للصمود، ولا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويشير فخري إلى أن الساحة الجامعية تحولت، خلال الحرب، إلى مساحة فاعلة للعمل المجتمعي، انتقلت فيها معارف الطلاب ومهاراتهم من الإطار الأكاديمي إلى ميدان العمل والخدمة، بما أتاح استثمار الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو تلبية احتياجات المرحلة ومواكبة متطلباتها.

كذلك، شكّل طلاب التعبئة التربوية جزءًا من الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة، من خلال مشاركتهم في المسيرات الجماهيرية نحو الخيام، عقب انقضاء مهلة الـ60 يومًا التي أعقبت حرب "أولي البأس"، استجابةً لدعوة حزب الله جمهوره إلى التوجه نحو الجنوب.

رسالة المقاومة

ويؤكد فخري أن التعبئة التربوية تنطلق في رسالتها من هدف الإسهام في بناء جيل واعٍ ومثقف، يمتلك المعرفة والبصيرة، ويتحلى بالمسؤولية الوطنية، ويحمل رسالة المقاومة باعتبارها جزءًا من مشروع حماية الوطن وصون سيادته والإسهام في صناعة مستقبله. وهو جيل يدرك أن السيادة والاقتدار والعزة والكرامة الوطنية لا تُصان بالشعارات وحدها، بل تُبنى بالعلم والمعرفة والوعي والإرادة والقدرة على مواجهة التحديات.

وفي هذا الإطار، يشدد فخري على أن الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للشباب يمثّل وجهًا أساسيًا من وجوه المقاومة، وأن بناء الإنسان القادر على التفكير والإبداع والإنتاج والتأثير يشكل ركيزة أساسية في قوة المجتمع ومنعته. فمواجهة العدوانية "الإسرائيلية"، ومشاريع الهيمنة والتوسع تستدعي امتلاك عناصر القوة في مختلف المجالات، وفي مقدّمها القوة العلمية والتكنولوجية والثقافية، إلى جانب ترسيخ الوعي الوطني وتعميق فهم طبيعة الصراع وأبعاده.

ويضيف أن التعبئة التربوية تعمل كذلك على تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع وترسيخ أواصر الوحدة الوطنية، من خلال تربية جيل يدرك أهمية التنوع اللبناني باعتباره مصدر غنى وقوة، ويتحلى بحسّ عالٍ من المسؤولية تجاه وطنه ومجتمعه. ومن هنا، تبرز أهمية ترسيخ الوعي بطبيعة المشروع "الإسرائيلي" ومخاطره، وإدراك التناقض الجوهري بين المشروع التوسعي القائم على الاحتلال والهيمنة، وحق لبنان في الوجود الحر والمستقل، وصون أرضه وسيادته وكرامة شعبه.

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