بدأ قطاع النقل البري في لبنان، عند السادسة من صباح اليوم الأربعاء، إضراباً عاماً وتحرّكات احتجاجية في مختلف المناطق، تستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، رفضاً لعدم تطبيق القوانين والاتفاقات المتعلقة بالقطاع.

وأفادت غرفة التحكم المروري بتجمّع سائقي الشاحنات والسيارات العمومية على أوتوستراد البالما ومستديرة أبو علي في طرابلس، من دون قطع السير، فيما قُطعت الطريق عند إشارات الروكسي والمئتين. كما سُجّلت تجمّعات عند جسر الدورة – الكرنتينا ومستديرة عاليه، مع إبقاء مسارب مفتوحة أمام حركة المرور، فيما بقيت الطرق في العاصمة بيروت سالكة.

وتشمل التحرّكات مستديرات الدورة والسفارة الكويتية وخلدة والكفاءات، وتقاطع الكولا وساحة الشهداء، على أن تنطلق المسيرات عند التاسعة والنصف صباحاً باتجاه ساحتي رياض الصلح والشهداء. وتمتد التجمّعات إلى عاليه وجبيل والصفرا وصيدا وطرابلس وعكار والبقاع.

وأكد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، أن التحرك موجّه إلى الحكومة وليس ضد المواطنين، مشدداً على عدم قطع الطرقات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لإبقاء مسارب مفتوحة أمام السيارات المدنية، ومحذراً من ازدحام السير.

وطالب طليس بخطة وطنية شاملة للنقل ومكافحة المركبات غير المرخّصة، مشيراً إلى أن القطاع يمثّل 54 ألف عائلة لبنانية، ومعلناً أن الخطوات التصعيدية المقبلة ستُكشف خلال مؤتمر صحافي في ساحة رياض الصلح عند العاشرة والنصف صباحاً.

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