استشهد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، فجر اليوم الأربعاء، جراء استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وهم محمد ماجد أبو العوف وزوجته نورا أبو العوف وطفلتاهما يسرى وجنى، فيما أصيب عدد آخر.

وفي جنوب القطاع، أصيبت طفلة تبلغ 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال في محيط مدينة حمد شمالي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مقابر النمساوي غرب المدينة.

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