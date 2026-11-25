تتجاوز الانتخابات الإسبانية المرتقبة حدود التنافس السياسي الداخلي، لتفتح الباب أمام اختبار جديد لموقع مدريد في خريطة التنافس الدولي بين واشنطن وبكين. إذ إن العلاقات المتنامية بين حكومة بيدرو سانشيز والصين، لا سيما في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات، باتت موضع قلق في أوساط أميركية ترى فيها توسعًا للنفوذ الصيني داخل أوروبا.

في هذا السياق، كتب جورج غونزاليس غالارزا وديانا فورشغوت روث مقالة، نشرت على موقع "ناشيونال إنترست"، قالا فيها إن الانتخابات الإسبانية، والتي ستجري بتاريخ التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، لن تحدد شكل الحكومة فحسب، ستحدد أيضًا متانة العلاقات بين حليف أطلسي يستضيف سفنًا حربية وطائرات أميركية (أي إسبانيا) والصين، وذلك في مجالات مثل الاقتصاد ونظام الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

هذا؛ وشدد الكاتبان على أن "الابتعاد عن بكين" مسألة شديدة الأهمية لمستقبل الغرب، واصفين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه أكثر زعيم مؤيد للصين علنًا، في الاتحاد الأوروبي، وأشارا إلى أنه زار الصين أربع مرات خلال أربعة أعوام.

كما أوضح الكاتبان أن قوانين "صافي الانبعاثات الصفري"، أي تقليص انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري إلى الصفر، والتي وضعتها حكومة سانشيز، بالإضافة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي، جعلت اعتماد المنتجات الصينية، من سيارات وبطاريات وألواح شمسية وتوربينات الرياح، الوسيلة الأسهل لتحقيق الأهداف الموضوعة في مجال التغير المناخي. وتحدث الكاتبان عن استثمارات صينية على إثر ذلك، فتوقعا أن تحقق الاستثمارات الصينية في إسبانيا، خلال العام المقبل، نموًا أسرع بالمقارنة مع الدول الأخرى كلها تقريبًا في الاتحاد الأوروبي.

كذلك أوضح الكاتبان أن البديل الوحيد عن سانشيز هو ائتلاف بين حزب الشعب اليميني الوسطي وحزب "فوكس" القومي المحافظ. كما تابعا بأنه في حال انتخاب هؤلاء، فسيعملون على الحصول على الطاقة بأسعار أقل تكلفة وأكثر أمانًا وبكميات أكبر، ومنها الغاز الطبيعي. وأردفا بأن ذلك من شأنه أن يقلل من الاعتماد على واردات الطاقة المتجددة الصينية، وسيشجع أمن الطاقة وبناء التحالف مع الولايات المتحدة. كذلك قالا إن مشاريع الاستثمار الصينية الضخمة في إسبانيا، سواء تلك التي جرى التعهد بها أم التي نُفذت، تعكس توجهًا يمكن أن يتعزز أكثر فأكثر، إلا في حال هزيمة سانشيز.

هذا ووصف الكاتبان العلاقات بين الصين والقيادة الإسبانية بالممتازة، وأضافا أنه إذا كانت قوانين صافي الانبعاثات الصفري تدفع بإسبانيا نحو إبرام الصفقات مع الصين وتخدم استراتيجية الصين الصناعية، فإن هذه "البيئة القانونية" ستبقى تعطي الأفضلية للمنتجين الصينيين.

بينما قال الكاتبان إن الانتخابات الإسبانية لن تحسم علاقات أوروبا مع الصين، أردفا أنها ستبين ما إذا كان هناك حليف غربي بارز سيختار تغيير المسار أو تعميق الاعتماد على الصين. كما تحدثا عن ضرورة ألا تقف أميركا متفرجة. كما تحدثا، في السياق نفسه، عن تعزيز التنسيق بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي وإجراء نقاش صريح مع مدريد حيال المخاطر الأمنية الناجمة عن التكنولوجيا الصينية في الشبكات المرتبطة بالمعلومات الاستخباراتية في الدول الحليفة والتعاون العسكري، وفقًا لزعم الكاتبين.

كذلك أضاف الكاتبان أن تعزيز أمن الطاقة وتقليص الاعتماد على سلاسل التوريد الصينية والاصطفاف أكثر مع الشركاء، في السياسة المتبعة حيال الصين، سيجعل من إسبانيا حليفًا أقوى. وتحدثا عن ضرورة أن يغتنم الناخبون الإسبان الفرصة، وأن تكون أميركا مستعدة للعمل مع الطرف الفائز بالانتخابات أيًّا كان.

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