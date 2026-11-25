يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في يومه الـ412، ما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

فجر اليوم الأربعاء، قصفت مروحية "إسرائيلية" شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أربعة من أسرة واحدة، هم: المواطن محمد أبو العوف (48 عامًا) وزوجه تورا أبو العوف وابنتاه يسرى (13 عامًا) وجنى. تنحدر الأسرة من مخيم جباليا شمالي القطاع، وكانت قد نزحت إلى مخيم الشاطئ بحثًا عن الأمان.

وفي وقت سابق من ظهر الثلاثاء، اغتالت مسيّرة "إسرائيلية" مسؤولًا أمنيًا بارزًا في قطاع غزة. إذ أعلنت وزارة الداخلية استشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي العميد نعيم أبو نحل (50 عامًا)، إثر قصف جوي استهدفه غربي مدينة غزة.

في وسط القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين من عائلة حسنين، بينهم طفلان، جراء قصف استهدفهم قرب وادي غزة. ونُقل الشهداء، وهم: كرم حسنين ومحمد حسنين وزاهر حسنين، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما أعلن مصدر طبي استشهاد خالد أبو عون متأثرًا بجراح أُصيب بها في استهداف منطقة التوبة، في مخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهد الطفل خالد وليد الجمل (13 عامًا) برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة.

في مخيم النصيرات وسط القطاع، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطنة فاتن صالح (30 عامًا)، وهي من سكان جباليا ونازحة في النصيرات، متأثرة بإصابتها في قصف استهدف شارع العشرين في المخيم، يوم الجمعة الماضي.

بحسب الإحصائيات المعلنة، ارتفعت حصيلة الشهداء، منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، إلى 1,679 شهيدًا، إضافة إلى 6,100 مصاب، فيما بلغ إجمالي جثث الشهداء المنتشلة من تحت الركام 851.

منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 74,746، والمصابين إلى 176,234.

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