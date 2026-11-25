كتب تاكي ثيودوراكوبولوس مقالة، نُشرت على موقع "ذا أميركان كونسيرفاتيف"، قال فيها إن النهج الذي اعتمدته واشنطن حيال "الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني" (العدوان الإسرائيلي على فلسطين) على مدار نصف قرن استند إلى نظرية أن الأرواح "الإسرائيلية" هي فقط التي تهم. وأضاف أنه عند حدوث أي انفجار في "الشرق الأوسط"، تتزاحم الاتصالات إلى البيت الأبيض، حيث يطالب المانحون بإصدار بيانات واتباع سياسات مؤيدة لـ"إسرائيل".

وأشار الكاتب إلى كتاب جديد لأكبر شهيد أحمد، يحمل عنوان "تخطي الخط الأحمر، بايدن ومستشاروه وحرب "إسرائيل" في غزة"، موضحًا أن الكتاب يتناول تجاهل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن التام للأرواح الفلسطينية، وذلك في ظل المشهد الانتخابي في الولايات المتحدة.

كما لفت الكاتب إلى ما يتحدث عنه بن رودس، والذي كان معاونًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، حين كتب رودس في مراجعة للكتاب أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في آذار/مارس العام 2024، أن استهداف مدينة رفح، حيث كان يتجمع 1.4 مليون فلسطيني، سيُعد تجاوزًا للخط الأحمر.

وأردف الكاتب أنه، بحسب رودس، حذّر بايدن من أن مثل هذا العمل قد يودي بحياة 30 ألف شخص، وهدّد بحجب المساعدات عن "إسرائيل" إذا مضت في "العملية" في رفح، غير أن المساعدات استمرت على الرغم من تنفيذ "إسرائيل" "العملية" (العدوان).

عقب ذلك، قال الكاتب إن رودس أثار غضب لوبي "أيباك" وغيره من المجموعات الموالية لـ"إسرائيل"، فاتهمه البعض بمعاداة السامية. ولفت إلى أن رودس يتساءل: لماذا يكون جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب أسهل بكثير من إبرام اتفاق دبلوماسي لتجنبها؟ كذلك ذكر الكاتب أن إدارة أوباما، وبعد المعركة التي جرت حيال الاتفاق النووي مع إيران، أبرمت صفقة مع "إسرائيل" ونتنياهو، حصلت بموجبها الأخيرة على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدار عشرة أعوام. عقب ذلك، قال الكاتب إنه من المدهش كيف تكافئ الولايات المتحدة "إسرائيل" بهذه المبالغ الضخمة، مهما بلغ مستوى عدوانيتها ضد أعدائها..!

وتابع الكاتب أنه عندما يقرر أيباك أن طرفًا ما لا يقف إلى جانبه، تصبح تهمة معاداة السامية "الحتمية" أمرًا مألوفًا، مشيرًا إلى ما كتبه رودس عن أن الاعتقاد بعدم إمكان تحدي "إسرائيل" ظل مسألة لا جدال فيها مدة طويلة. غير أن الكاتب نبّه إلى حدوث تحول دراماتيكي، في الرأي العام، حيال "إسرائيل" منذ الإبادة الجماعية في غزة، مضيفًا أن اتهام منتقدي "إسرائيل" بمعاداة السامية بات يشبه صرخة الذئب. كما قال إنه إذا أرادت أميركا أن يُنظر إليها على أنها أمة فاضلة، فإن تمكين جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" لا يتناسب مع ذلك.

ولفت الكاتب إلى "مقتل" (استشهاد) 1600 فلسطيني في غزة على أيدي القوات "الإسرائيلية"، منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مجرد ذكر ذلك سيؤدي إلى صراخ أيباك، حيث تتهم شخصيات مثل تاكر كارلسون بمعاداة السامية.

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