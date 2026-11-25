أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين استهدفت الأولى مصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية بالسعودية.

وأكدت القوات المسلّحة في بيان تحقيق إصابة مباشرة ودقيقة تسببت باندلاع حرائق في الموقع، فيما استهدفت العملية الثانية المركز المالي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالرياض على ثلاث مراحل.

كذلك، أعلت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي، وفرض معادلة «الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد»، إلى جانب استهداف التحشيدات العسكرية السعودية والضباط، حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن اليمن.

وربط البيان العمليات بالرد على العدوان السعودي، مشيراً إلى استهداف حافلات نقل وشاحنات مواطنين في منطقة المقاطرة بمحافظة لحج، ومؤكداً مواصلة العمليات دفاعاً عن الشعب اليمني والبلاد.

وفي وقت لاحق، حذّرت القوات المسلحة اليمنية من أن ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر ستكون أهدافاً لقواتها، في حال نفّذت السعودية تهديداتها بقصف ميناء الحديدة.

ودعت، في بيان، الموظفين والعاملين والمتواجدين بالقرب من تلك الموانئ إلى إخلائها فوراً والابتعاد عنها، كما طالبت الشركات الملاحية بإخلاء سفنها منها.

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