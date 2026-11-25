اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الأربعاء (25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتداعيات الحرب الأميركية "الإسرائيلية" على إيران، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي، من أسواق الطاقة والنفط والغاز إلى البورصات والقطاعات الاستثمارية. تناولت خصوصًا اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتراجع أسواق الأسهم، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط على الاقتصادات الأوروبية والآسيوية والخليجية، وصولًا إلى الولايات المتحدة. في الشأن الداخلي، تصدّرت رسالة قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الحسيني الخامنئي اهتمامات الصحف، لما تضمنته من تأكيد أهمية الأسرة والنمو السكاني بوصفهما ركيزتين أساسيتين في قوة إيران وتقدمها، وضرورة مراجعة السياسات السكانية السابقة ومعالجة أوجه القصور فيها.

«كيهان»: ارتفاع أسعار الغاز مجددًا في أوروبا وتشكيل درع نفطي مشترك في آسيا

تناولت صحيفة «كيهان» استمرار التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية على إيران، مؤكدةً أن آثارها امتدت من منطقة الخليج إلى الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في ظل الاضطرابات التي طالت أسواق الطاقة وخطوط الإمداد الدولية. ورأت الصحيفة أن الحرب التي بدأت، وفقًا لتوصيفها، بهدف إسقاط الجمهورية الإسلامية عسكريًا، تحولت مع تطورات المواجهة وإغلاق إيران مضيق هرمز ثم إعادة فتحه خلال الحرب، إلى مواجهة تتركز أهدافها الأميركية على استعادة حرية الملاحة عبر المضيق، وهو هدف لم يتمكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحقيقه حتى الآن، رغم تصريحاته المتكررة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن استمرار الولايات المتحدة في إثارة الحروب في منطقة الخليج، وما أعقبه من إغلاق إيران مضيق هرمز، أسهما في إبقاء أزمة الطاقة الأوروبية مفتوحة، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع احتياطيات الغاز في القارة إلى مستويات تثير القلق بشأن قدرة الدول الأوروبية على مواجهة أي اضطرابات إضافية في الإمدادات. في هذا السياق، نقلت الصحيفة تحذير رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، من أن أوروبا تدخل فصل الشتاء في ظل وصول احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها، ما يجعلها غير قادرة على تحمل صدمات جديدة في إمدادات الطاقة. وأوضح بيرول، على هامش مؤتمر دولي في برلين، أن الاضطرابات في مضيق هرمز أثرت على مختلف مناطق العالم، لكن أوروبا تبقى معرضة للخطر بصورة خاصة، مرجحًا أن تواجه ارتفاعًا في تكاليف استيراد الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر المقبلة، حتى في حال عودة السلام إلى الخليج العربي.

كما لفتت صحيفة «كيهان» إلى عودة أسعار الغاز في أوروبا إلى الارتفاع، مشيرةً إلى تقارير صادرة عن بورصة لندن تحدثت عن زيادة بلغت نحو 7%، ليصل سعر ألف متر مكعب من الغاز إلى 1072 دولارًا. وبحسب الصحيفة، ارتفعت العقود الآجلة للغاز المقرر تنفيذها في كانون الأول/ديسمبر بنحو 7%، وفقًا لمؤشر «تي تي إف» التابع لأكبر مركز لتوزيع الغاز في أوروبا، ومقره هولندا. كما أشارت إلى أن سعر العقود الآجلة للغاز وصل إلى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب خلال الجلسة الأخيرة من تداولات تشرين الأول/أكتوبر، في مستوى لم يُسجّل مثله منذ عام 2022، وفق ما نقلته وكالة الأناضول. وأضافت أن ارتفاع الأسعار دفع المفوضية الأوروبية إلى تعديل توقعاتها لمتوسط سعر الغاز في أوروبا، لترفعها بصورة مفاجئة بنسبة 42% بحلول نهاية العام، وصولًا إلى 709 دولارات لكل ألف متر مكعب، في مؤشر إلى حجم الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة الأوروبية.

برأي الصحيفة لم تقتصر الأزمة على ارتفاع الأسعار، امتدت إلى المخزونات الاستراتيجية، إذ انخفضت احتياطيات الغاز الأوروبية إلى أقل من 70% في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو مستوى وصفته الصحيفة، استنادًا إلى بيانات شركة «غازبروم»، بأنه الأدنى لمخزونات الغاز في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر منذ بدء تسجيل هذه البيانات ومراقبتها. في سياق متصل، تناولت «كيهان» المبادرة اليابانية الجديدة لتعزيز أمن الطاقة في آسيا، على خلفية تصاعد تداعيات الحرب على إيران وتزايد المخاوف من تعطل نقل النفط عبر الخليج. وأشارت إلى أن طوكيو اقترحت خطة لتنسيق تخزين النفط وإدارة الأزمات وتأمين إمدادات الوقود في حالات الطوارئ، بهدف إعداد الدول الآسيوية لمواجهة الصدمات المحتملة في أسواق الطاقة. بحسب الصحيفة، بادرت اليابان، بالتعاون مع وكالة الطاقة الدولية وعدد من المؤسسات الإقليمية، إلى إنشاء «فريق العمل الآسيوي لأمن النفط»، بهدف تعزيز الاحتياطيات الطارئة، وتطوير قدرات التخزين المشترك، وتنسيق جهود الدول الآسيوية لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت ضمن جدول أعمال طوكيو في أعقاب تداعيات الحرب على إيران وتزايد المخاوف بشأن أمن نقل النفط عبر مضيق هرمز. وفقًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية اليابانية ووكالة الطاقة الدولية، شكّل فريق العمل في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بالتزامن مع القمة الرابعة لمبادرة المجتمع الآسيوي الخالي من الانبعاثات «إيه زي إي سي»، التي عُقدت في العاصمة الفلبينية مانيلا الأسبوع الماضي. سيعمل الفريق بالتعاون بين اليابان ووكالة الطاقة الدولية ومعهد أبحاث الاقتصاد التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» وشرق آسيا، ما يتيح تنسيق الجهود الإقليمية في مجال أمن النفط وإدارة حالات الطوارئ.

هتمت الصحيفة أن المبادرة اليابانية تكشف أن تداعيات الحرب مع إيران وتعطيل خطوط نقل النفط في الخليج باتت أبرز شواغل صانعي السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة في شرق آسيا وجنوب شرقها. كما رأت أن إنشاء احتياطيات نفطية مشتركة وتطوير البنية التحتية الإقليمية وتعزيز التنسيق في حالات الطوارئ، تمثل ملامح نهج جديد تتبناه الدول الآسيوية للحد من تأثرها بالأزمات الجيوسياسية وضمان استمرارية إمدادات الطاقة.

«وطن أمروز»: قطع الدومينو تتساقط من وول ستريت إلى الرياض وطوكيو

تناولت صحيفة «وطن أمروز» التراجعات التي تشهدها أسواق الأسهم العالمية، فرأت أن موجة الانخفاضات الأخيرة امتدت من وول ستريت في نيويورك إلى الأسواق المالية في السعودية والصين واليابان وكوريا الجنوبية، وتجاوزت في حجمها التقلبات الطبيعية المعتادة في الأسواق. وأشارت الصحيفة إلى أن آخر يوم تداول من الأسبوع الماضي شهد انخفاض مؤشر «ناسداك» الأميركي بأكثر من 5%، بالتزامن مع تعرض الأسواق الآسيوية لأحد أشد أيام التداول تراجعًا. وفي المقابل، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن انخفاض تجاوز 6 تريليونات دولار في قيمة سوق الأسهم الأميركية، محاولًا تحميل الديمقراطيين مسؤولية هذا التراجع. ورأت «وطن أمروز» أن الاضطراب ارتبط بالتحريض على الحرب ضد إيران، إلى جانب عوامل أخرى، أبرزها المخاوف بشأن مستقبل شركات التكنولوجيا، واحتمالات رفع أسعار الفائدة، وشكوك المستثمرين في قدرة صناعة الذكاء الاصطناعي على تحقيق الأرباح التي تسوغ حجم الاستثمارات الضخمة فيها. لكنها أكدت أن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بقيت أحد أهم مصادر عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بفعل اضطراب الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع تكاليف تجارة الطاقة والمخاوف من اتساع المواجهة وتراجع الثقة الاقتصادية.

كما أوضحت الصحيفة أن المأزق الأميركي بات أكثر تعقيدًا من مجرد مواجهة عسكرية مع إيران، إذ بدأت تداعياته تظهر في أسعار النفط وأسواق الأسهم والقدرة الشرائية للأسر، وصولًا إلى التحالفات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة. في قطاع التكنولوجيا، أشارت «وطن أمروز» إلى أن تراجع أسهم الشركات العاملة في هذا المجال كان أكثر حدة، بعدما شهد الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الماضية تدفق مليارات الدولارات إلى صناعة الذكاء الاصطناعي وإنتاج الرقائق الإلكترونية وبناء مراكز البيانات. لقد أسهمت هذه الاستثمارات في رفع القيمة السوقية لشركات كبرى، من بينها شركة «إنفيديا»، إلا أن المستثمرين باتوا يتساءلون عما إذا كانت العائدات المستقبلية لهذه الشركات قادرة على تعويض التكاليف الباهظة التي يجري إنفاقها حاليًا.

رات الصحيفة أن انخفاض أسهم «إنفيديا» بنحو 14% في تداولات 10 تشرين الثاني/نوفمبر كشف تراجع التفاؤل في الأسواق إزاء مستقبل هذه الاستثمارات، وتنامي الشكوك بشأن قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على تلبية التوقعات المالية المرتفعة التي بُنيت عليها قيمته السوقية. كما لفتت إلى أن التراجع كان أكثر وطأة في صناديق الاستثمار ذات الرافعة المالية التي تعتمد على أدوات مالية تضاعف التقلبات اليومية للمؤشرات الرئيسة. مع أن هذه الصناديق تتيح تحقيق أرباح كبيرة خلال صعود الأسواق، فإنها تضاعف الخسائر بصورة أكبر عند حدوث الانخفاضات، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بموجات التراجع الحادة.

توقفت الصحيفة عند التداعيات الاقتصادية للحرب على المملكة العربية السعودية، مشيرةً إلى أن طبيعة الاقتصاد السعودي تجعله شديد التأثر بعدم الاستقرار الإقليمي، خصوصًا أن الرياض تسعى إلى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قطاعات السياحة والصناعة والخدمات غير النفطية. ورأت أن هذه الخطط تتطلب بيئة إقليمية آمنة ومستقرة. إذ إن استمرار الحرب والتوتر في الخليج والبحر الأحمر قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التأمين والنقل والاستثمار، كما يمكن أن يؤثر على قرارات الشركات الأجنبية التي تدرس دخول السوق السعودية أو توسيع أنشطتها فيها. وأضافت أن ارتفاع أسعار النفط لا يعني بالضرورة تعويض جميع الخسائر التي يمكن أن تنتج عن حالة عدم الاستقرار، لأن الدول التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال والتحول إلى مراكز إقليمية للتجارة والخدمات لا تستطيع تجاهل المخاطر الأمنية والاقتصادية المحيطة بها.

في هذا الإطار، رأت «وطن أمروز» أن الحرب مع إيران وضعت الدول المجاورة أمام معادلة اقتصادية معقدة؛ فمن جهة، تسعى الحكومات الإقليمية إلى الاستفادة من عائدات الطاقة وارتفاع أسعارها، ومن جهة أخرى، تدرك أن اتساع رقعة الصراع قد يهدد أمن البنية التحتية وصادرات الطاقة والمشاريع التنموية. وشددت على أن تراجع سوق الأسهم السعودية ينبغي ألا يُقرأ بأنه نتيجة مباشرة لتغيرات أسعار النفط فحسب، بل يجب وضعه في سياق المخاوف المالية والاستثمارية والأمنية الأوسع التي تفرضها الحرب على المنطقة.

هذا؛ وأعادت الصحيفة جذور جانب أساسي من الأزمة الاقتصادية إلى مضيق هرمز، والذي تحول بفعل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والحصار البحري إلى واحدة من أكثر النقاط حساسية في الاقتصاد العالمي. وأشارت إلى أن توقف جزء كبير من صادرات الطاقة، خلال الأشهر الأولى من الحرب، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين واضطرابات النقل البحري، أدى إلى سلسلة من الضغوط الاقتصادية التي امتدت إلى الأسواق والشركات والمستهلكين. كما لفتت إلى أن الحرائق المتكررة في ناقلات النفط، والتقارير المتعلقة باصطدام السفن بالصواريخ والألغام البحرية، تعكس أن عودة تدفقات النفط إلى مستويات مستقرة لا تزال تواجه عقبات ومخاطر كبيرة.

في هذا السياق، شددت «وطن أمروز» على أهمية التمييز بين فتح الممر المائي وضمان أمنه، موضحةً أن قدرة شركة شحن على عبور المضيق في يوم معين لا تعني زوال المخاطر التي قد تواجهها في اليوم التالي. إذ إن استمرار احتمال وقوع هجمات أو حوادث أمنية يبقي تكاليف التأمين والنقل والتمويل مرتفعة، ويدفع المنتجين والمستوردين إلى تخصيص موارد إضافية لمواجهة المخاطر المحتملة. تنعكس هذه التكاليف في نهاية المطاف على أسعار السلع والخدمات، بما يحمّل الشركات والمستهلكين أعباء إضافية، ويجعل آثار الاضطرابات في مضيق هرمز تتجاوز قطاع الطاقة لتطال مختلف مفاصل الاقتصاد العالمي.

في ختام تحليلها، رأت الصحيفة أن وعود ترامب باستعادة القوة الاقتصادية الأميركية لا تكفي لإقناع الأسواق، لأن المستثمرين يحتاجون إلى مؤشرات فعلية على تراجع مخاطر الحرب واستقرار أسواق الطاقة ووضوح مسار أسعار الفائدة، فضلًا عن ضمانات بشأن مستقبل أرباح الشركات. وأوضحت أن استمرار الغموض حول هذه العوامل يجعل أي ارتفاع مؤقت في أسعار الأسهم عرضة للتراجع مجددًا، مع احتمال تسجيل موجات جديدة من البيع وخروج رؤوس الأموال من الأسواق. ورأت أن المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة هي تآكل الثقة الاقتصادية والسياسية نتيجة سلسلة من القرارات التي بدأت تكاليفها تظهر تدريجيًا، مشيرةً إلى أن تراجع الأسواق في الولايات المتحدة والسعودية وشرق آسيا وأوروبا يكشف حجم الترابط بين الأزمات التي تضغط على الاقتصاد العالمي. وخلصت إلى أن الحرب على إيران تمثل أحد أبرز مصادر هذا الضغط، بعدما أسهمت في تعطيل تجارة الطاقة، وزيادة عدم اليقين الاقتصادي وتفاقم الخلافات السياسية داخل الولايات المتحدة.

«رسالت»: السكان ركيزة إيران القوية والأسرة محور السياسات الوطنية

في سياق الاهتمام بالشأن الداخلي، تناولت صحيفة «رسالت» رسالة قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الحسيني الخامنئي، خلال حفل توزيع جوائز الشباب الوطني الرابع، والتي رأى فيها سياسة زيادة عدد السكان مع جعل الأسرة محورًا لها سياسة استراتيجية، وواحدة من أهم ركائز قوة إيران وتقدمها. نقلت الصحيفة عن الرسالة تأكيد قائد الثورة أن كل إيراني مخلص يتطلع إلى مستقبل مشرق ومجيد لبلاده وشعبها، يمتلك دافعًا قويًا وإرادة راسخة لمواصلة مسيرة الجيل الإيراني نحو مصاف الحضارة الإسلامية الحديثة. ورأت «رسالت» أن الرسالة لا تكتفي بإعادة تأكيد الأهمية الاستراتيجية للنمو السكاني، بل تتضمن رؤية لمعالجة التحديات الديموغرافية المقبلة، تقوم على ضرورة أن يولي نظام صنع السياسات والتخطيط في البلاد اهتمامًا شاملًا بالبنى التحتية المرتبطة بتكوين الأسرة وتعزيز أسسها وتطويرها.

كما أكدت الصحيفة أن الإنجاب لا يمكن التعامل معه على أنه قضية منفصلة عن بقية جوانب الحياة، بل هو نتيجة لمجموعة من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفردية التي تتفاعل في ما بينها، وتؤثر في قدرة المجتمع على استمرار الأجيال. في هذا الإطار، رأت الصحيفة أن من أبرز ما يميز رسالة قائد الثورة تأكيده أن الاهتمام بمختلف أنواع البنى التحتية والجوانب المرتبطة بتعزيز أسس الأسرة يشكل عنصرًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى تصحيح منحنى النمو السكاني في البلاد. وأشارت «رسالت» إلى أن أهمية هذا التوجه تكمن في توسيع نطاق مسؤولية المؤسسات الحكومية المختلفة تجاه الملف السكاني، إذ إن تعزيز أسس الأسرة لا يمكن تحقيقه من خلال مجموعة محدودة من التسهيلات والحوافز المخصصة للإنجاب. إذا كان استقرار الأسرة شرطًا أساسيًا لتصحيح منحنى النمو السكاني، فإن جميع السياسات التي تؤثر في فرص تكوين الأسرة وجودة الحياة الأسرية واستقرار الزواج وقدرة الوالدين على تربية الأبناء، تندرج ضمن السياسة السكانية، حتى وإن لم تكن مرتبطة بصورة مباشرة بمعدلات الإنجاب.

بناءً على ذلك، ترى الصحيفة أن معالجة التحديات الديموغرافية تستدعي مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم التعامل مع النمو السكاني بوصفه ملفًا مستقلًا تتولاه جهة حكومية واحدة، بل باعتباره قضية وطنية تتداخل فيها مسؤوليات مختلف مؤسسات الدولة. من أبرز النقاط التي توقفت عندها الصحيفة في رسالة قائد الثورة التمييز بين «الفرد» و«الأسرة» بوصفهما وحدتين مرجعيتين في شؤون الدولة والتخطيط والإدارة. وأوضحت أن بعض المجالات، مثل الإسكان والعديد من السلع والخدمات، تعتمد الأسرة وحدةً للاستهلاك والقياس، في حين تُعتمد وحدة الفرد في مجالات أخرى، مثل الغذاء والملابس والشؤون الصحية. وأكدت الرسالة أن الوصول إلى عدد سكاني مرغوب فيه يرتبط بمراعاة احتياجات الطرفين.

كما بيّنت «رسالت» أن لهذا التمييز آثارًا واسعة على نظام التخطيط الوطني، لأن اختيار الوحدة المرجعية في صنع السياسات ليس مجرد مسألة إحصائية، بل يؤثر في طبيعة القرارات الحكومية وتوزيع الموارد، فضلًا عن المعايير التي تُستخدم للحكم على نجاح السياسات أو فشلها؛ فإذا أصبحت الأسرة إحدى الوحدات الأساسية في التخطيط الوطني، فإن تقييم العديد من السياسات الاقتصادية والاجتماعية ينبغي أن يتم من منظور مختلف، يأخذ في الاعتبار انعكاساتها المباشرة على تكوين الأسرة واستقرارها ونوعية الحياة التي توفرها لأفرادها.

في مثالها على ذلك، تناولت الصحيفة قطاع الإسكان، موضحةً أن زيادة عدد الوحدات السكنية لا تعني بالضرورة تحسن ظروف تكوين الأسرة أو نموها. فهناك مجموعة من العوامل التي تحدد مدى ملاءمة السياسة السكنية لاحتياجات الأسر، من بينها نسبة أسعار المساكن إلى دخل الأزواج الشباب، ومساحة الوحدات السكنية، وأمان السكن، وسهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية والطبية، فضلًا عن جودة البيئة المحيطة بمكان الإقامة. وبحسب الصحيفة، قد يحقق برنامج سكني نجاحًا في عدد الوحدات التي بنيت، لكنه قد يفشل في توفير الظروف اللازمة لتشجيع الشباب على الزواج وتأسيس حياة أسرية مستقرة، إذا بقيت أسعار المساكن مرتفعة أو لم تتوافر الخدمات الأساسية في المناطق السكنية. ينطبق الأمر نفسه على سياسات التوظيف ونظام الأجور والضرائب والخدمات المصرفية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتخطيط العمراني. إذ إن خلق فرص العمل، على سبيل المثال، يمثل هدفًا اقتصاديًا أساسيًا، لكن تقييم هذه السياسة من منظور ديموغرافي يتطلب النظر أيضًا إلى استقرار الوظائف، ومدى تناسب الدخل مع تكاليف تكوين الأسرة، وإمكانية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والمسؤوليات الأسرية.

ختمت الصحيفة بأن هذه الأبعاد لا تقل أهمية عن المؤشرات الاقتصادية التقليدية، لأنها تؤثر بصورة مباشرة في قرارات الشباب المتعلقة بالزواج والإنجاب، وفي قدرة الأسر على الاستمرار وتربية الأبناء في ظروف مستقرة. وخلصت «رسالت» إلى أن الأسرة ينبغي ألا تكون مجرد جهة تتلقى الدعم من الأجهزة التنفيذية، بل يجب أن تتحول إلى أحد المعايير الأساسية التي يُقاس على أساسها أداء المؤسسات الحكومية. إذ إلى جانب المؤشرات المتخصصة التي تعتمدها كل مؤسسة لتقييم عملها، ينبغي أن تكون قادرة على توضيح العلاقة بين قراراتها وإجراءاتها ونتائج أدائها من جهة، والواقع المعيشي للأسرة الإيرانية من جهة أخرى.

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