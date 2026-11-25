أكد الوزير السابق مصطفى بيرم أن المقاومة استندت إلى إيران انطلاقًا من إدراكها أن المواجهة الدائرة معركة إقليمية ستعيد رسم سياق المنطقة والعالم، مشددًا على أن المقاومة حرصت على تثبيت موقع لبنان في أي معادلة سياسية مقبلة، كي لا يكون خارج طاولة القرار أو ضحية التسويات.

في كلمة له خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد القائد عبد الله أحمد حديد (الحاج كاظم)، أشار بيرم إلى أن إيران أكدت أن الكلمة الأولى في أي مسار تفاوضي لن تتوقف عند حدودها، ستشمل لبنان وشعبه، وصولًا إلى الانسحاب "الإسرائيلي" من دون قيد أو شرط، ما يعيد للبنان عزته وكرامته.

انتقد بيرم موقف السلطة اللبنانية في ذكرى الاستقلال، فرأى أنها، بدلًا من أن تكون رمزًا لوحدة اللبنانيين ومظلة لحماية شعبها، اتخذت مواقف تسيء إلى مكوّن أساسي في البلاد، وتسهم في فصل لبنان عن مذكرة التفاهم، ما يضع سيادته في دائرة الارتهان للعدو "الإسرائيلي". وأكد أن المقاومة لم تنشأ تنفيذًا لأجندة خارجية، هي امتداد لمسار وطني لبناني سبق انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مستحضرًا دور القوى الوطنية واليسارية والفلسطينية ومبادرة الإمام السيد موسى الصدر إلى تأسيس أفواج المقاومة اللبنانية.

ولفت إلى أن علاقة المقاومة بإيران تأتي في سياق دعم قضايا المظلومين، مؤكدًا أن المقاومة وقفت إلى جانب مصر في عهد جمال عبد الناصر، وجنوب أفريقيا في عهد نيلسون مانديلا، وكوبا، انطلاقًا من موقفها المبدئي الرافض للظلم، ومشددًا على اعتزازها بعلاقتها مع إيران التي قدمت الدعم لقضاياها المحاصرة منذ عقود.

في سياق انتقاده أداء السلطة، دعا بيرم المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه الاعتداءات "الإسرائيلية" واستقدام السفراء وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمعاينة القصف والدمار والجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بدلًا من التخلي عن الناس وتركهم لمصيرهم. كما شدد على أن المقاومة لا تستمد شرعيتها من الخارج، بل من تضحيات الشهداء والقادة وصمود أهلها.

كما تطرق بيرم إلى ملف حصرية السلاح، فرأى أن الطرح المتداول يتجاهل الوقائع الميدانية وما واجهه الجيش اللبناني من قيود خلال الحرب وبعد وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الجيش لم يتمكن من الوصول إلى بعض المناطق، ومنها بنت جبيل والخيام، في ظل استمرار الاعتداءات والقيود المفروضة. ورأى أن المطلوب هو تمكين الجيش من أداء دوره الدفاعي، لا تحويله إلى قوة أمنية تنفذ ما عجز العدو "الإسرائيلي" عن تحقيقه.

وأكد أن الدبلوماسية لا يمكن أن تكون بديلًا عن عناصر القوة، مستشهدًا باتفاق ترسيم الحدود البحرية، والذي لم يتحقق إلا بعدما استند المسار الدبلوماسي إلى أوراق القوة التي امتلكتها المقاومة، لافتًا إلى أن الدبلوماسية التي تتخلى عن عناصر القوة لا تحمي السيادة ولا تصون الحقوق.

ختم بيرم بالتأكيد أن المقاومة هي عنوان الاستقلال والسيادة ووحدة البلد وكرامته، وأن استهداف القادة لن ينهي حضورهم، مستحضرًا سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، بالقول إن اغتيال جسده لم ينهِ حضوره، بل جعل فكره وروحه أكثر رسوخًا، مضيفًا أن من يربط مصيره بـ"إسرائيل" سيرتهن لها، فيما ستبقى دماء الشهداء وعزة اللبنانيين وكرامتهم.

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