أعلن ما يسمى حزب "الديمقراطيين"، برئاسة يائير غولان، وقف المحادثات مع حزب «يَشار» برئاسة غادي آيزنكوت، على خلفية الاتصالات الجارية بين الأخير وحزب الليكود بشأن تشكيل حكومة وحدة مع بنيامين نتنياهو، في وقت تتواصل فيه المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير برئاسة آيزنكوت.

هذا؛ وذكرت صحيفة «معاريف الإسرائيلية» أن حزب الديمقراطيين قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، في بيان، أن قراره جاء على خلفية ما وصفه بالتقدم في الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة "وحدة" مع نتنياهو والتفاهمات مع حزب الليكود بشأن تشكيل لجنة تفاهمات حيال الانقلاب القضائي، مقابل الجمود في المفاوضات لتشكيل حكومة تغيير.

كما أوضح الحزب أن الأمر يتعلق بأزمة حقيقية ناجمة عن محادثات حزب «يَشار» مع الليكود، موجّهًا رسالة واضحة إلى آيزنكوت: «إذا كانوا يريدون تشكيل حكومة، فليعلنوا أن الأمر قد انتهى. لا يمكن الرقص في عرسين في آن». وبالتوازي، من المقرر عقد اجتماع تفاوضي آخر، اليوم، بين ممثلي حزب الليكود وحزب «يَشار».

بحسب الصحيفة، تدخل الاتصالات الرامية إلى تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت مرحلة حاسمة. خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أطلع عضو الكنيست يعقوب آشر الحاخامات على التقدم المحرز في المفاوضات مع كتلة التغيير، وحصل منهم على موافقة لمواصلة الاتصالات. بناءً على ذلك، يُتوقع انتقال المحادثات غير الرسمية بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة، فيما تدرس كتلة التغيير بالتوازي صيغًا عدة لتشكيل حكومة، حتى من دون التوصل إلى اتفاق ائتلافي كامل مع الأحزاب الحريدية.

من بين الخيارات المطروحة تشكيل حكومة أقلية، بامتناع الحزبين العربيين وحزب «يهدوت هتوراه» عن التصويت. وفقًا لهذا السيناريو، فإن امتناع «يهدوت هتوراه» عن التصويت قد يتيح لآيزنكوت الحصول على أغلبية عادية في تصويت الثقة وتشكيل الحكومة، حتى في حال تصويت حزب «شاس» ضدها. يتيح هذا الخيار تشكيل الحكومة من دون مطالبة «يهدوت هتوراه» بالانضمام إليها رسميًا أو التصويت لمصلحتها، إلا أن هذا الطرح لا يزال في إطار المخططات قيد البحث، ولم يتحول إلى اتفاق بين الأطراف.

أما الخيار الآخر، فهو تشكيل حكومة طوارئ ضيقة ومؤقتة تضم خمسة إلى ستة وزراء أساسيين فقط، على أن تُطرح بكونها حلًا لمرحلة انتقالية قصيرة، تُجرى خلالها مفاوضات مكثفة لتوسيع الائتلاف والتوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب. وفي حال تعذر التوصل إلى تفاهمات تضمن استمرار عمل الحكومة، فسيكون التوجه نحو إجراء انتخابات جديدة. تهدف هذه الصيغة إلى إتاحة تشكيل الحكومة في المرحلة الأولى، من دون انتظار استكمال الاتفاقات الائتلافية جميعها.

أكد مطلعون على الاتصالات أن هذين الخيارين لا يمثلان سوى اثنين من بين مخططات عدة قيد البحث، مشيرين إلى أنه لم يُتخذ حتى الآن قرار بشأن المسار الذي سيعتمده آيزنكوت لمحاولة تشكيل الحكومة.

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