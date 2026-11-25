أثار هجوم جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومساعده على حكومة الاحتلال، على خلفية اتهامها بإفشال الترتيبات المتعلقة بقطاع غزة، قلقًا عند السفير «الإسرائيلي» السابق في الولايات المتحدة مايكل أورن، والذي شغل أيضًا منصب نائب وزير في مكتب رئيس الحكومة.

في حديث إلى إذاعة «103FM الإسرائيلية»، قال أورن إن :" الحكومة "الإسرائيلية" لا تتصرف بحكمة سياسية في تعاملها مع الإدارة الأميركية"، ورأى أن عليها الحفاظ على علاقاتها مع إدارة ترامب، في ظل تراجع الدعم غير المشروط لـ«إسرائيل» داخل الكونغرس.

في محاولة لتفسير استياء كوشنر من الحكومة، قال أورن: «هو موقّع على هذا الاتفاق، ولديه أيضًا غرور، وربما لديه كذلك رؤية أوسع». وأضاف: «ليس أمامنا سوى عامين لاستغلال دونالد ترامب، في حين أن الكونغرس ضاع فعليًا في ما يتعلق بالدعم غير المشروط لـ"إسرائيل". يقول كوشنر، في الواقع، إن علينا أن نناور بحذر شديد، وأن نحافظ على العلاقة مع الإدارة الحالية. هذا ما فهمته».

كما تطرق أورن إلى النقاط التي تشكّل أساس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى وجود 15 نقطة إضافية يتذكرها، وقال: «حماس وافقت عليها ونحن لم نوافق. لقد وضعنا في موقف يجعلنا نحن الرافضين. علينا أن نحمّل حماس مسؤولية عدم إعادة إعمار غزة، لا أن نحمّل أنفسنا المسؤولية».

وعندما أُشير إلى أن حماس تخرق الاتفاق وترفض نزع سلاحها، أجاب أورن: «أنكون محقين أم حكماء؟ وهذا ما يقوله كوشنر في الواقع: نحن المذنبون، وليسوا هم».

في السياق نفسه، حذّر السفير السابق من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إبعاد الإدارة الأميركية في وقت تحتاج فيه حكومة الاحتلال إلى دعمها، وقال: «صحيح أن هناك مخاطر، لكن ينبغي موازنتها مع حقيقة أننا نُبعِد الإدارة في الوقت الذي نحن فيه بأمسّ الحاجة إليها. إنه قرار ليس سهلًا، ومؤلم ومعقد وينطوي على مخاطر، لكن هذا هو واقعنا. علينا إدارة هذا الوضع بحكمة وحساسية، وكذلك بحزم».

ولفت أورن إلى أن المواقف في واشنطن تتجه نحو خطوات تتجاوز الخلاف السياسي بشأن غزة، محذرًا من احتمال اتخاذ إجراءات تشمل العلاقات العسكرية والعقوبات على «إسرائيل». وقال في هذا الإطار: «هناك تجري خطوات. الأمر لا يقتصر على قطع العلاقات العسكرية مع "إسرائيل"، يشمل أيضًا فرض عقوبات عليها. نحن بحاجة إلى قبة حديدية اقتصادية وسياسية، ولا يجوز لنا إضعاف القبة الحديدية المحدودة التي بقيت لدينا».

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