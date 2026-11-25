كتب المحلل السياسي ران أدليست، في صحيفة «معاريف الإسرائيلية»، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من الوقت في الحكم بالرهان على اندلاع مواجهة عسكرية جديدة، في ظل تجاهله للواقع السياسي المتغير في واشنطن، وانتظاره قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إيران.

هذا؛ وأشار أدليست إلى أن العالم بأسره بات يترقب تقلبات مواقف ترامب، والذي يتأرجح بين خيارَي الحرب وعدم الحرب، فيما ينتظر نتنياهو اندلاع مواجهة جديدة، اعتقادًا منه أن جولة قتالية إضافية (عدوان جديد) ستتيح له إعلان الطوارئ، وتمديد بقائه في الحكم، بدعم من أجهزة الأمن، وفي مقدمتها الشاباك والموساد ومجلس الأمن القومي.

كما رأى الكاتب أن رهان نتنياهو يستند إلى قراءة خاطئة للإدارة الأميركية، موضحًا أنه لا يفهم، أو ربما ينكر، حقيقة ما يجري في واشنطن. ولفت إلى أن شخصيات، مثل رون ديرمر ويحيئيل لايتر وداني دانون، وسائر التعيينات المحسوبة على معسكر نتنياهو، باتوا غير مرغوب بهم في الولايات المتحدة، ويقتصر نفوذهم على أوساط محدودة داخل الجناح المرتبط بمايك هاكابي في الحزب الجمهوري.

وأضاف أدليست أنه يمكن الافتراض أن نتنياهو يستعين بمبعوثين غير معلنين لاستجداء الدعم لفكرة شن الحرب، في وقت حدد فيه ترامب، في الأول من كانون الثاني/يناير، موعدًا لاتخاذ قراره في هذا الشأن، سواء باتجاه الحرب أم خلافها. ونقل الكاتب الموقف بأسلوب ساخر، فرأى أن رسالة ترامب إلى هؤلاء هي: «كفّوا عن إزعاجي بكلامكم الفارغ».

في ما يتعلق بالوضع الأمني، رأى أدليست أن «إسرائيل» تعيش مجددًا حالًا من الطوارئ الأمنية المصطنعة، مستبعدًا اندلاع حرب استباقية ضد إيران، ومشيرًا إلى أن رفع مستوى التأهب العسكري يهدف إلى تخويف الإيرانيين وحشد التأييد الشعبي في الولايات المتحدة و«إسرائيل».

عزا الكاتب ذلك إلى المأزق السياسي الذي يواجهه ترامب، والذي يحتاج إلى التوصل إلى اتفاق يتيح له الصمود خلال العامين المتبقيين من ولايته، وتجنب خسارة الدعم السياسي والمالي، لا سيما ميزانية قاعة الاحتفالات التي يعتزم إنشاءها في البيت الأبيض، والتي اختار بنفسه رخام أرضيتها.

ولفت أدليست إلى أن إعلان الحرب يتطلب موافقة الكونغرس، والذي يتوقع أن يعارضها، ولذلك قد يلجأ ترامب، إلى إعلان «عملية» (عدوان) عسكرية لا تتجاوز بضعة أيام.

ختم الكاتب مشككًا في قدرة هذا الجدول الزمني القصير على إلزام إيران أو احتواء تداعيات أي مواجهة، سائلًا عن مدى قدرة الجبهة الداخلية في «إسرائيل» على تحمّل نتائج عملية لا يُفترض، ظاهريًا، أن تغيّر الواقع، بل أن تكتفي بتخدير الجمهور (المستوطنين) بمشاهد القصف والدخان التي تملأ الشاشات.. ورأى أدليست أن «إسرائيل» تمثل بالنسبة إلى ترامب سيفًا مستأجرًا، يمكن أن يستخدمه متى احتاج إليه.

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