كشف موقع «والاه الإسرائيلي» دراسة تنظيمية، أعدّها لواء «شاي» في الشرطة "الإسرائيلية"، تقترح تعزيز حضوره في الضفة الغربية المحتلة ونقل صلاحيات ومسؤوليات إضافية إليه، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وصعوبة تعامل الجيش وجهاز الشاباك معها ميدانيًا.

بحسب الموقع، عُرضت الدراسة على قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اللواء آفي بلوط، كما طُرحت على جهات أخرى داخل المؤسسة العسكرية. تقضي الخطة مضاعفة عديد لواء «شاي» وتعزيز صلاحياته، لكنها لم تحصل بعد على موافقة المفتش العام للشرطة أو من يسمى وزير الأمن القومي.

تشمل المقترحات نقل قوات حرس الحدود العاملة، في الضفة الغربية المحتلة، إلى تبعية الشرطة، وتحديدًا لواء «شاي»، علمًا أن عدد هذه القوات يبلغ نحو 1500 عنصر. يُطرح هذا الخيار لكونه إجراءً سريعًا لتعزيز قدرات الشرطة، بالتوازي مع دراسة زيادة عديدها بالتنسيق مع وزارتي "الدفاع" والمالية.

يأتي هذا التوجه في ظل الانتقادات المتزايدة لأداء الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" في مواجهة اعتداءات المستوطنين، لا سيما بعد قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بشأن الالتماس الذي قدمه سكان قرية بورقة، على خلفية أعمال عنف شملت إحراق بساتين الزيتون والاعتداء على الممتلكات وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية.

كما أكد رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت أن جيش العدو، كونه الجهة المسيطرة على المنطقة، يتحمّل مسؤولية حماية السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم، لكونهم أشخاصًا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي. ولفت عميت إلى أن الإجراءات المتخذة، ومنها تمديد أوامر إغلاق المنطقة وتخصيص قوات من الجيش وحرس الحدود، لم تنجح في منع الاعتداءات، مستشهدًا باستمرار إحراق أشجار الزيتون.

كما أشار إلى أن مجموعات من المعتدين تعمل أحيانًا، بصورة منظمة تشبه الميليشيات، وهذه الاعتداءات تفرض على الجيش تخصيص قوات على حساب مهام أخرى، فضلًا عن انعكاساتها على صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

هذا؛ وطلبت المحكمة من الجهات المعنية تقديم تقرير مفصل عن الإجراءات العملية المتخذة، مرفقًا بإفادات من قائد المنطقة الوسطى وقائد وحدة التحقيقات المركزية في لواء «شاي»، في موعد أقصاه 3 كانون الأول/ديسمبر 2026.

في موازاة البحث عن تغييرات تنظيمية، يبرز التناقض داخل الحكومة "الإسرائيلية" بشأن توصيف اعتداءات المستوطنين. إذ من يسمى بوزير الأمن القومي "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير يرفض وصف هذه الجرائم بأنها إرهاب، فيما دعا وزير الحرب إسرائيل كاتس إلى تعزيز لواء «شاي» وزيادة عديده. ورأى أن نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافية إليه يشكل جزءًا من الحل، وتعزيز اللواء ضروري لفرض القانون بفاعلية أكبر، داعيًا إلى تحويله إلى جهاز قوي قادر على أداء مهامه.

يعكس النقاش الدائر، في المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية"، وفقًا للموقع اتساع الخلاف بشأن توزيع المسؤوليات عن اعتداءات المستوطنين بين الجيش والشرطة.

الكلمات المفتاحية