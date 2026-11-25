كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائليية" عن توقيع أكثر من 1300 عائلة من عائلات جنود الاحتياط على عريضة أطلقتها جمعية «المرساة لعائلات جنود الاحتياط»، تطالب كل حكومة مقبلة، بصرف النظر عن هوية رئيسها أو تركيبة ائتلافها، بتحقيق توزيع أكثر مساواة لما أسمته أعباء الخدمة العسكرية.

ورفعت الجهات المنظمة للعريضة شعار "المساواة في تحمّل العبء من أي حكومة تتشكل"، محددةً هدفها بجمع 2000 توقيع.

وبحسب بيانات الجمعية، التي تقودها المؤسِّسة والمديرة العامة راحيل عزاريا، وُزّعت العريضة على أكثر من 250 ألفاً من أزواج وزوجات وأفراد عائلات جنود الاحتياط، فيما جُمِع نحو ألف توقيع خلال الساعتين الأوليين من إطلاقها.

وأُعيد نشر العريضة صباح اليوم الأربعاء على وقع التفاهم بشأن اتفاق ائتلافي بين رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان ورئيس حزب «يشَار!» غادي آيزنكوت، وعقب تقارير تحدثت عن إعادة طرح خطة التجنيد التي قدمها ليبرمان عام 2018، حين كان وزيراً للحرب، باعتبارها أساساً محتملاً للتوصل إلى "تسوية" مع الأحزاب الحريدية.

وتنص خطة ليبرمان على تحديد أهداف تدريجية للتجنيد، وفرض عقوبات اقتصادية على المعاهد الدينية التي لا تلتزم بها. ورغم اجتيازها القراءة الأولى في الكنيست، لم تُستكمل إجراءات إقرارها قانوناً.

وتعيد هذه التطورات فتح النقاش حول مدى قدرة خطة صيغت قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر على تلبية احتياجات التجنيد الحالية، في ظل الأعباء المتزايدة على قوات الاحتياط وعائلاتهم، وما يرافقها من مطالب بتوسيع قاعدة الملتحقين بالخدمة العسكرية.

وسبق أن عملت حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد على الدفع بمخطط تضمن أهدافاً للتجنيد وتبعات اقتصادية في حال عدم الالتزام بها، إلى جانب خفض سن الإعفاء من الخدمة العسكرية مؤقتاً لطلاب المعاهد الدينية إلى 21 عاماً، بهدف تسهيل اندماجهم في سوق العمل. واجتاز الاقتراح القراءة الأولى مطلع عام 2022، لكنه لم يتحول إلى قانون.

وفي بيان مرفق بالعريضة، قالت عزاريا "إن العبء الواقع على جنود الاحتياط وعائلاتهم لا يُحتمل، مؤكدةً رفض التخلي عنهم أو "التضحية بعائلاتهم""، ومطالبةً كل "من تعهّد أمام الجمهور بإحداث تغيير بالوفاء بتعهداته. كما دعت جنود الاحتياط إلى التوقيع على العريضة وتعميمها في أماكن العمل وبين الأصدقاء والعائلات".

وكانت عزاريا قد أسست الجمعية عقب التعبئة الواسعة لقوات الاحتياط في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استناداً إلى مبادرة سبق أن قادتها في القدس خلال عملية «الجرف الصلب».

وبحسب بيانات الجمعية، تقدم خدمات الدعم لنحو 50 ألف عائلة، وتشغّل أكثر من 25 ألف متطوع ومتطوعة في مختلف أنحاء كيان العدو، يقدمون المساعدة للعائلات خلال فترات الخدمة العسكرية، من خلال إعداد الوجبات ورعاية الأطفال وإنجاز الأعمال المنزلية وغيرها من الاحتياجات اليومية.

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