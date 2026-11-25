أصدرت حركة حركة المقاومة الإسلامية – حماس البيان التالي:

مجزرة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي المجرم بعد استهداف طائراته الحربية في ساعات الفجر الأولى شقة سكنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أسفر عن ارتقاء مدير جهاز الأمن الداخلي في شمال قطاع غزة محمد أبو العوف، وزوجته وأطفاله الثلاثة، في جريمة وحشية تُعدُّ امتداداً لحرب الإبادة والعدوان المتواصل ضد شعبنا في القطاع منذ أكثر من ثلاث سنوات.

إن مواصلة حكومة الاحتلال الفاشي عمليات الاغتيال بحق كوادر الأمن والشرطة المدنية في قطاع غزة، وآخرها عملية الاغتيال الجبانة للشهيد أبو العوف وعائلته؛ تمثّل إمعاناً في انتهاك القانون الدولي والإنساني، وإصراراً على المضي في مخططات الإبادة ومحاولات ضرب المنظومة الأمنية وبث الفوضى والفلتان وتدمير أشكال الحياة في القطاع، بالرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية.

إن وقف هذه الجرائم المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء، والتصدي لمخططات حكومة مجرم الحرب نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني؛ هو مسؤولية أساسية تقع على عاتق الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي.

نجدد دعوتنا للدول الراعية والضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، للتدخّل الفوري والاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة والخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار.

حركة المقاومة الإسلامية – حماس

الأربعاء : 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026م

الموافق: 15 جمادى الآخرة 1448هـ

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