أكّد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء أحمد وحيدي أن جميع قوات الحرس الثوري على استعداد لدحر العدو إلى عمق كبير، مشددًا على أن جميع وحدات الحرس تقف اليوم بقوة في الميدان للدفاع عن الشعب الإيراني والبلاد والإسلام.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء وحيدي لمعرض برامج وأنشطة مؤسسة حفظ الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، المخصص لتوثيق أحداث الدفاع المقدس الثاني والثالث.

ولفت اللواء وحيدي إلى أن الجهود المبذولة في المؤسسة لتوثيق ما شهدته الحربان المفروضتان الثانية والثالثة تمثل عملًا قيمًا، مشيرًا إلى أن هاتين المرحلتين تأتيان امتدادًا للدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات.

وأوضح القائد العام لحرس الثورة أن المعرض يجمع وثائق وشواهد تروي جرائم العدو واعتداءاته وعملياته المنافية للإنسانية، وفي الوقت نفسه توثق قوة الشعب الإيراني وصموده وتضحياته وانتصاره، معربًا عن تقديره لجميع القائمين على تنظيمه.

ودعا وحيدي أصحاب الذكريات والصور والوثائق المتعلقة بالدفاع المقدس إلى التعاون مع مؤسسة حفظ الآثار ونشر قيم الدفاع المقدس والمقاومة، وإيداع ما لديهم من مواد لدى المؤسسة حفاظًا عليها.

وفي معرض حديثه عن التطورات الراهنة، رأى أن العدو يمر اليوم بإحدى أكثر مراحله حرجًا، بعدما بذل جهودًا كبيرة لكسر إرادة الشعب الإيراني، إلا أن هذه الإرادة أصبحت أقوى وأكثر عزمًا وثباتًا من السابق.

وأشار إلى أن المقاتلين والقوات المسلحة الإيرانية يتمتعون اليوم بوحدة وتماسك واقتدار كبيرين، مضيفًا أن العدو يشعر بالهزيمة، لكن إيران تتطلع إلى المستقبل، مستحضرًا وصية الإمام الشهيد التي شددت على أن الانتصارات يجب ألا تؤدي إلى التوقف عن مواصلة العمل.

ولفت وحيدي إلى أن التطورات أوجدت آفاقًا واسعة أمام القوات المسلحة الإيرانية، بما يتيح لها الاستفادة من التجارب التي اكتسبتها خلال الدفاع المقدس الثاني والثالث.

كما أكّد أن العدو بات يستحضر في حساباته احتمال الردود الإيرانية على أي تحرك يقوم به، الأمر الذي أدى إلى تراجعه وتوقفه ودخوله في حالة من الغموض الاستراتيجي، معتبرًا أن ذلك ثمرة صمود الشعب والقوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن حرس الثورة الإسلامية، بجميع تشكيلاته، بما فيها القوات الجوفضائية والبحرية والبرية وفيلق القدس وقوات التعبئة، أصبح أقوى وأكثر استعدادًا من السابق، وهو على أهبة الاستعداد لدفع العدو إلى عمق كبير.

وفي ختام تصريحاته، شدد وحيدي على أن جميع قوات الحرس الثوري تقف بقوة في الميدان للدفاع عن الشعب والبلاد والإسلام والقيم الإنسانية في مواجهة ظلم المجرمين، مؤكدًا أن إيران تمر اليوم بظروف جيدة.

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