توسّعت تحركات قطاع النقل البري في عدد من المناطق اللبنانية، احتجاجًا على عدم الاستجابة لمطالب السائقين العموميين، حيث شهدت بعلبك وطرابلس قطع طرق واعتصامات، وسط مطالبة الحكومة بتطبيق القوانين وحماية القطاع من المنافسة غير المشروعة، والبت بالمساعدات المالية ومعالجة المشكلات التي تواجه العاملين فيه.

بعلبك.. قطع الطريق الدولية والمطالبة بتطبيق القانون

قطع سائقو الفانات والسيارات والباصات العمومية الطريق الدولية عند «ميدان التحرير» في المدخل الجنوبي للمدينة لبعض الوقت، قبل أن تعيد قوى الأمن الداخلي فتحها في الاتجاهين، وسط انتشار أمني كثيف لدوريات مؤللة وراجلة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

ودعا رئيس نقابة السائقين العموميين محمد الفوعاني إلى الاستجابة لمطالب السائقين، ولا سيما تطبيق القوانين وتوقيف السيارات الخصوصية والفانات التي تحمل لوحات مزورة، والإسراع في البت بالمساعدات المالية، مؤكدًا أن التحرك يهدف إلى إيصال صوت السائقين إلى المعنيين في الحكومة، وليس إلى قطع الطرق أمام الأهالي.

طرابلس.. رفض الضرائب وتصعيد نقابي حتى تحقيق المطالب

في طرابلس، نفّذ قطاع النقل البري، بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، تحركات على محاور عدة، انطلقت من ساحة التل «جمال عبد الناصر»، وصولًا إلى اعتصام عدد من النقابيين وأركان اتحادات النقل البري عند تقاطع شارع عزمي.

وأكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي شادي السيد أن التحرك «ليس مسيّسًا»، بل يأتي رفضًا للسياسات الضريبية التي تنتهجها الحكومة، معتبرًا أنها تفرض مزيدًا من الضرائب من دون تقديم حلول للمشكلات التي يعاني منها العاملون في القطاع.

وأشار السيد إلى جملة مطالب تتعلق بدفاتر السوق ودفاتر سوق الشاحنات ونقل الملكية والمبالغ التي تحدثت عنها الدولة، داعيًا إلى معالجة هذه الملفات والقيام بالواجبات المطلوبة على أرض الواقع. كما شدد على حاجة طرابلس إلى الرعاية والاهتمام، واصفًا إياها بأنها «أم الفقير»، واعتذر من المواطنين الذين تعطلت أعمالهم نتيجة التحرك، مؤكدًا أن النقابات ستواصل تصعيد تحركاتها حتى تحقيق المطالب.

من جهته، قال نائب رئيس اتحادات النقل البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير إن القطاع حيوي في البلاد، وإن العاملين فيه اضطروا إلى التحرك بعد اجتماعات عدة مع الحكومة لم يحصلوا خلالها إلا على الوعود، مؤكدًا مواصلة التحركات ورفع الصوت حتى الاستجابة للمطالب.

بدوره، أكد رئيس لجنة الباصات والروزا مصطفى بطيخ أن المشكلات التي يعاني منها القطاع كثيرة ولم تعالجها الدولة، مشددًا على استمرار قطع الطرق والاعتصامات والتحركات إلى حين تحقيق المطالب.

كما جدد نقيبا عمال بلديتي طرابلس والميناء عمر دلال وأحمد المرسلي المطالبة بحقوق عمال البلديات وموظفي وعناصر الإطفاء في اتحاد بلديات الفيحاء.

وشملت إجراءات قطع الطرق في طرابلس إغلاق طرق البالما بالاتجاهين، وساحة الروكسي، وساحة النور، وإشارة المئتين، وإشارة عزمي، ودوار أبو علي.

طليس: التحرك معيشي وسلمي ويحمي حقوق 54 ألف عائلة

وفي سياق التحركات، أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس، من ساحة رياض الصلح، أن تحرك السائقين «مطلبي ومعيشي وسلمي، ولا يحمل أي أبعاد سياسية»، ويهدف إلى دفع الدولة لتطبيق القوانين وحماية قطاع النقل البري الشرعي وصون حقوق نحو 54 ألف عائلة تعمل فيه.

وأشار طليس إلى أن السائقين يسددون الضرائب والرسوم والاشتراكات المستحقة عليهم، في حين يواجهون منافسة غير مشروعة من السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب خلافًا للقانون، والدراجات النارية ومركبات «التوك توك»، مطالبًا الحكومة بتطبيق القوانين وتنفيذ القرار القضائي القاضي بإقفال تطبيقات النقل غير الشرعية، والوفاء بالتفاهمات السابقة، ولا سيما المتعلقة بتنظيم النقل الخارجي وإقرار التعديلات اللازمة على قانون السير.

وفيما يتعلق بالمساعدة المالية البالغة 12 مليون ليرة شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، أوضح طليس أنها تهدف إلى تفادي زيادة تعرفة النقل على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، لا إلى تقديم مساعدة مباشرة للسائقين، معتبرًا أن خفض الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين والسائقين.

وانتقد غياب خطة وطنية شاملة للنقل البري وعدم تطبيق القوانين بصورة متساوية، مشيرًا إلى أن بعض التعديلات القانونية أدت إلى حجز مركبات ومنع أصحابها من تسجيلها، ما يحرمهم من مصدر رزقهم. وأكد أن النقابات لا تعارض عمل أي جهة في نقل الركاب، شرط الالتزام بالقانون الذي يحصر هذا النشاط بالسيارات العمومية المرخصة.

وشدد طليس على أن التحرك ليس موجهًا ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي طرف سياسي، بل يهدف إلى الضغط لتطبيق القانون وحماية السائقين من المنافسة غير المشروعة، رافضًا أي صدام أو عرقلة لمصالح المواطنين.

وأعلن أن التحرك المقبل سينفذ الأربعاء المقبل، على أن يُعلن لاحقًا مكانه وآليته، محذرًا من مواصلة التحركات السلمية في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب.

الكلمات المفتاحية