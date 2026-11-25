لم تكن الرياضة في فكر الأمين العام لحزب الله السابق الشهيد السيد هاشم صفي الدين رضوان الله عليه مجرد مساحة للتنافس أو نشاط بدني يُمارس في أوقات الفراغ، ولا سباقًا نحو الميداليات والألقاب، بل ميدانًا لبناء الإنسان واكتشاف طاقاته وتهذيب شخصيته وتعزيز قدرته على تحمل المسؤولية.

كان ينظر إلى الشاب الذي يدخل الملعب بما هو أبعد من أدائه الرياضي؛ يرى جسدًا يحتاج إلى الرعاية، وعقلًا يحتاج إلى التوجيه، وروحًا تحتاج إلى التهذيب، وإرادة يمكن أن تتحول، إذا أُحسن احتضانها، إلى طاقة فاعلة في المجتمع.

وفي يوم التعبئة، نستحضر رؤية الشهيد صفي الدين للتعبئة الرياضية، بما تحمله من أبعاد تربوية وأخلاقية واجتماعية وثقافية. فلم يكن طموحه أن تتكاثر الأنشطة أو تتسع المشاركة فحسب، بل أن تتشكل ثقافة رياضية متكاملة، تنطلق من قيم المجتمع وتستثمر في الإنسان، وتمنحه القوة والوعي والثقة والانتماء. كان سماحته يدرك أن إعداد الأجيال لا يتحقق من جانب واحد، فالشاب الذي يتلقى العلم يحتاج إلى بدن سليم، والذي يمتلك القوة يحتاج إلى أخلاق تضبطها، والذي يحقق الإنجاز يحتاج إلى قيم تمنحه معناه.

ومن هنا، كانت التعبئة الرياضية جزءًا من مشروع أشمل لبناء الإنسان المتكامل، الذي لا ينفصل فيه الجسد عن العقل، ولا القوة عن الإيمان، ولا النجاح عن المسؤولية.

الجسد أمانة.. والرياضة استعداد للمسؤولية

ينطلق السيد الشهيد صفي الدين من أن البدن نعمة من الله عز وجل، وأن الإنسان مسؤول عن المحافظة عليها، لا باعتبارها مسألة تتصل بالمظهر واللياقة فحسب، بل لأنها ترتبط بقدرته على أداء وظائفه وواجباته في الحياة.

وفي هذا السياق، يؤكد سماحته أن العلاقة بين البدن والنفس وثيقة، قائلًا: «على المستوى الفلسفي المعلوم أن العلاقة بين البدن والنفس علاقة وثيقة ووطيدة، هناك علاقة قوية بين سمو النفس وسلامة البدن، النفس تعتمد على البدن وتستمد قدرتها على السمو من البدن».

هذه المقاربة ترى الإنسان وحدة متكاملة، تتأثر فيها قدرات النفس بحالة البدن، وتتصل الصحة الجسدية بإمكانات الإنسان في العبادة والعمل والتحمل والعطاء.

فالعبادات، كالصوم والحج، ترتبط بالاستطاعة البدنية، كما أن المسؤوليات المهنية والإدارية والاجتماعية تحتاج إلى إنسان يمتلك القدرة على بذل الجهد ومواجهة المشقة.

لذلك، لا ينظر السيد صفي الدين إلى الرياضة باعتبارها ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل وسيلة للعناية بأمانة الجسد وإعداد الإنسان لأداء واجباته. فالمحافظة على الصحة البدنية جزء من المسؤولية، والقوة المطلوبة ليست غاية بذاتها، بل سبيل إلى مزيد من القدرة على العمل والعطاء.

البطولة أخلاق ومسؤولية

وفي رؤيته للبطولات والإنجازات الرياضية، لم يكن الشهيد السيد هاشم صفي الدين يفصل التفوق عن القيم التي ينبغي أن ترافقه. فالإنجاز الرياضي يمتلك قدرة على التأثير في المجتمع، والرياضي المتفوق يمكن أن يصبح نموذجًا تحتذي به الأجيال الشابة، لكن هذه المكانة تفرض عليه مسؤولية تتجاوز حدود المنافسة.

فالرياضة لا ينبغي أن تكون بابًا للغرور والاستعلاء، ولا أن يتحول الفوز إلى مبرر للنظر إلى الآخرين من موقع التفوق الشخصي. البطولة الحقيقية تجمع بين الإنجاز والانضباط، والقوة واحترام المنافس، والاعتزاز بالنتيجة والتواضع. ومن هنا، لا تقتصر قيمة البطل على ما يحققه من نتائج، بل تشمل سلوكه وأخلاقه وقدرته على تقديم نموذج إيجابي للشباب. فالمجتمع يحتاج إلى أبطال يصنعون أثرًا تربويًا، لا إلى رياضيين يرفعون الكؤوس فحسب.

القيم الشرعية والأخلاقية.. أساس العمل الرياضي

يحتل البعد القيمي موقعًا مركزيًا في رؤية الأمين العام الشهيد؛ فالقيم الدينية والشرعية والأخلاقية ليست شعارات تضاف إلى النشاط الرياضي، بل هي الأساس الذي يحدد هويته ووجهته. فالرياضي لا يترك أخلاقه خارج الملعب، ولا تصبح المنافسة مبررًا للتنازل عن المبادئ. لذلك، كان موقفه واضحًا في رفض أي نشاط أو مسابقة تتعارض مع القيم الشرعية والأخلاقية، مهما كانت نتائجها أو ما تحققه من حضور إعلامي وتفوق تنافسي.

ويختصر هذا التوجه قوله: «القيم الشرعية يجب أن تتقدم على أي عنوان آخر في الرياضة». وهي قاعدة تجعل النجاح مرتبطًا بالطريق الذي يُسلك لتحقيقه، وبالسلوك الذي يرافق المنافسة، وبالأثر الذي يتركه الإنجاز في شخصية الرياضي ومجتمعه. فالرياضة القائمة على القيم لا تعلّم الشباب كيف يفوزون فقط، بل كيف ينافسون باحترام، ويتعاملون مع الخسارة، ويحافظون على مبادئهم عندما تصبح المصلحة الآنية مغرية.

من النشاط الرياضي إلى ثقافة مجتمعية

لم يكن السيد الشهيد يريد أن تبقى الرياضة محصورة في الأندية والملاعب أو في فئة المحترفين، بل سعى إلى تحويلها إلى ثقافة عامة يتبناها المجتمع بمختلف فئاته. فالمطلوب، وفق هذه الرؤية، ليس توفير الأنشطة وحدها، بل بناء قناعة لدى الناس بأن الرياضة حاجة صحية وتربوية واجتماعية، وأن ممارستها ينبغي أن تصبح جزءًا من نمط الحياة.

وهذا التحول يحتاج إلى عمل متواصل، وأساليب تشويق وجذب وتواصل، ومبادرات تجعل الرياضة قريبة من اهتمامات الناس وظروفهم. كما يتطلب بيئة تحتضن الشباب وتشجعهم على المشاركة، بدلًا من الاكتفاء بالدعوات النظرية.

وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز الرياضات المفيدة والشعبية، والابتعاد عن الأنماط التي تجعل المشاركة حكرًا على أصحاب الإمكانات المادية المرتفعة. فالموهبة لا ترتبط بالقدرة المالية، وينبغي أن تتاح أمام الشباب، مهما كانت ظروفهم، فرص ممارسة الرياضة وتطوير قدراتهم. كما أن تنويع الأنشطة الرياضية يوسّع قاعدة المشاركة، ويتيح لكل فرد اختيار ما يناسب ميوله وإمكاناته، ويعزز العلاقات الاجتماعية وروح الجماعة، ويبعد الشباب عن العزلة والفراغ.

المنشآت والكادر.. مقومات استدامة المشروع

أدرك سماحته أن الرغبة وحدها لا تصنع مشروعًا رياضيًا، وأن تعميم الرياضة يحتاج إلى بنية تحتية تتيح للشباب ممارسة الأنشطة وتطوير مواهبهم. لذلك دعا إلى وضع خطط لتوفير الملاعب والمنشآت والمساحات الرياضية، مع إيلاء الرياضات الشعبية اهتمامًا إضافيًا لقدرتها على استيعاب أعداد واسعة من المشاركين.

فالمنشأة الرياضية ليست مجرد بناء، بل مساحة لاكتشاف المواهب وتنمية القدرات وترسيخ التعاون والانضباط. وتوفيرها جزء من المسؤولية تجاه الشباب، ومن شروط تحويل الرياضة إلى ثقافة مستدامة لا ترتبط بالمناسبات والأنشطة الموسمية.

كذلك، أولى اهتمامًا خاصًا بالكادر الرياضي، داعيًا إلى تنظيم دورات دورية لتطوير قدرات المدربين والمشرفين والإداريين وتوسيع خبراتهم. فالتعبئة الرياضية تحتاج إلى التخصص والمعرفة، وإلى أشخاص قادرين على اكتشاف المواهب ووضع البرامج التدريبية ومتابعة المشاركين.

وربط هذا المسار بالتعليم الأكاديمي والشهادات الجامعية في الاختصاصات الرياضية، مشددًا على أهمية وجود مدرسين للتربية البدنية في المدارس، بما يجعل النشاط الرياضي جزءًا أساسيًا من التربية، ويساعد على اكتشاف المواهب منذ المراحل الأولى فالاستثمار في الكادر هو استثمار في الأجيال التي يتولى إعدادها وتوجيهها.

الرياضة والهوية.. الوفاء للموقف

من الجوانب البارزة في رؤية السيد الشهيد اهتمامه بالرياضيين الذين يرفضون مواجهة الصهاينة في المحافل الرياضية الدولية والإقليمية والمحلية، ودعوته إلى رفع مستوى الاهتمام بهم ومتابعة مواقفهم بصورة دائمة.

ويكشف هذا التوجه أن الرياضة، في نظره، لا تنفصل عن هوية الإنسان وقناعاته، وأن المشاركة في المنافسات لا ينبغي أن تكون سببًا للتخلي عن المبادئ. فالرياضي الذي يرفض مواجهة العدو يعبر عن موقف يتجاوز حدود اللعبة، ويتمسك بانتمائه بعيدًا عن المساومة مقابل مشاركة أو لقب.

ومن هنا، لا يقتصر الاحتفاء الرياضي على الإنجازات والبطولات، بل يشمل أيضًا المواقف التي تعكس الثبات على المبادئ. فالرياضي يحمل هويته وقناعاته معه إلى الملعب، وتصبح المنافسة مساحة يظهر فيها ارتباط الإنجاز بالانتماء والمسؤولية.

رياضة الأخوات واتساع المشاركة

لم يغفل الشهيد صفي الدين أهمية الرياضة لدى الأخوات، بل دعا إلى تنشيط العمل الرياضي الخاص بهن وإيلائه اهتمامًا مميزًا، بما يضمن اتساع المشروع ووصول برامجه إلى مختلف شرائح المجتمع. فالرياضة تحمل أبعادًا صحية وتربوية ونفسية واجتماعية، وتحتاج مختلف الفئات إلى فرص مناسبة لممارستها ضمن برامج وبيئات تراعي احتياجاتها وخصوصياتها. وهذا الاهتمام يعكس رؤية شاملة لبناء المجتمع من خلال احتضان طاقات أبنائه وبناته وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير إمكاناتهم.

التعبئة الرياضية في مواجهة الغزو الثقافي

يتجاوز مشروع السيد صفي الدين البعد البدني والتنافسي، ليصل إلى دور الرياضة في مواجهة محاولات الغزو والتغلغل الثقافي. فهو ينظر إليها باعتبارها مساحة لبناء المناعة الفكرية والاجتماعية لدى الأجيال، واحتضان طاقاتهم ضمن بيئة تقوم على الوعي والانتماء والمسؤولية. فالشباب يحتاجون إلى فضاءات تمنحهم فرص التنافس والإبداع، وتساعدهم على بناء الثقة بالنفس وتعزيز ارتباطهم بمجتمعهم وقيمه.

وعندما تقوم الرياضة على التنظيم والتخطيط والجاذبية، وتستند إلى منظومة أخلاقية واضحة، فإنها تتحول إلى وسيلة تربوية وثقافية تسهم في حماية الهوية من الذوبان.

الكلمات المفتاحية