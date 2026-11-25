أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد اللهي، في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة، أن منظمة التعبئة (بسيج) تجاوزت كونها مجرد تشكيل تنظيمي، لتتحول إلى رمز وطني للاعتماد على الذات، والحضور الجماهيري المسؤول الفاعل، والثقة بالطاقات الشعبية، مشيرًا إلى أنها حققت إنجازات عظيمة وملحمية في مجالات الدفاع عن الوطن، ومواجهة الأزمات، والحرمان، والإعمار، ودفع أهداف البلاد قدمًا، وتعزيز القدرة الردعية لإيران الإسلامية.

وفي رسالة لمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لتأسيس تعبئة المستضعفين، قال اللواء عبد اللهي إن اقتدار البلاد لا يعتمد على الإمكانات العسكرية والمادية وحدها، بل يستند أيضًا إلى التماسك الوطني والثقة العامة والاستعداد الاجتماعي والإرادة الجماعية، لافتًا إلى أن الحضور الشعبي خلال الأشهر الثمانية الماضية، منذ بداية حرب رمضان، عكس أهمية هذه العوامل في دعم القوات المسلحة.

كذلك، شدد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على ضرورة تعزيز الجاهزية الوطنية، وتطوير القدرات العلمية والتكنولوجية، والارتقاء بالمعارف والمهارات، وترسيخ الوحدة وزيادة المرونة الاجتماعية لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.

ودعا إلى تركيز جهود التعبئة على إعداد جيل مقتدر، وتوسيع الأنشطة العلمية والتكنولوجية، وتعزيز المجموعات الجهادية والخدمية، ودعم إبداعات الشباب ومبادراتهم، وتوسيع التعاون مع المؤسسات المعنية، بما يسهم في بناء إيران أقوى وتحقيق الردع المطلق.

هذا، وأكد اللواء عبد اللهي أن التعاون والتآزر بين القوات المسلحة والطاقات الشعبية، ولا سيما التعبئة، يشكلان ضرورة لتعزيز القدرات الدفاعية ورفع مستوى الجاهزية الشاملة للبلاد.

واختتم رسالته بالتأكيد على أن الأمن المستدام يتحقق من خلال تعزيز القدرات الدفاعية والتماسك الاجتماعي والتقدم العلمي والثقة العامة بصورة متزامنة، مهنئًا الشعب الإيراني وأفراد التعبئة وعائلاتهم بالذكرى السابعة والأربعين لتأسيس تعبئة المستضعفين.

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