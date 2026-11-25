تسبّب تعطل المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الرنتيسي للأطفال بمدينة غزة، اليوم الأربعاء بـ 25 تشرين الثاني 2026، في توقف عدد من الخدمات الطبية الحيوية داخل المستشفى، وامتدت تداعيات العطل إلى مستشفى العيون المجاور، الذي يعتمد عليه في الحصول على الكهرباء، ما أدى إلى توقف غرف العمليات والأقسام الخدمية فيه.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان، إن المولد الكهربائي الرئيسي في مستشفى الرنتيسي للأطفال توقف عن العمل بشكل مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى تعطل عدد من الخدمات الطبية الحيوية، محذرة من تداعيات استمرار الأزمة على قدرة المستشفيين على تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وأضافت الوزارة أن توقف المولد انعكس كذلك على مستشفى العيون المجاور، نظرًا لاعتماده على المولد ذاته لتوفير الطاقة الكهربائية، ما تسبب في توقف العمل داخل غرف العمليات والأقسام الخدمية، وفاقم الضغوط التي تواجهها المؤسسات الصحية في القطاع.

وأوضحت أن الطواقم الهندسية والفنية تبذل جهودًا لإعادة تشغيل المولد، وسط ظروف بالغة الصعوبة وإمكانات محدودة للغاية، في ظل الانعدام التام للزيوت وقطع الغيار الضرورية لأعمال الصيانة والتشغيل.

وطالبت وزارة الصحة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لاحتواء الأزمة، وتوفير الاحتياجات الفنية اللازمة لإعادة تشغيل المولد وضمان استمرار الخدمات الطبية، في ظل المخاطر التي تهدد ما تبقى من قدرة المنظومة الصحية على العمل.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة متفاقمة تضرب قطاع الكهرباء في المؤسسات الصحية بغزة، نتيجة قيود العدو "الإسرائيلي" المفروضة على إدخال الوقود والزيوت وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة، ما جعل المولدات الكهربائية عرضة للأعطال المتكررة، وهدد استمرارية الخدمات الطبية الأساسية.

الكلمات المفتاحية