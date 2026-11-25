أدانت وزارة الخارجية الإيرانية "بشدة الهجمات الجوية والمدفعية التي يشنّها الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وتدميره البنى التحتية المدنية في لبنان"، مؤكدةً على "الحق الأصيل للبنان في الدفاع عن سلامة أراضيه وسيادته الوطنية".

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "إن تصعيد الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد لبنان، بالتزامن مع أيام الاحتفال بذكرى استقلال هذا البلد، يشكّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويكشف بوضوح حقيقة أن العدو الصهيوني يمثّل التهديد الأكبر لاستقلال لبنان وسلامة أراضيه وأمنه واستقراره".

وأضاف البيان: "ولا شك أن الجرائم الدولية الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني، بما في ذلك الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية ولبنان وسورية وسائر دول المنطقة، تستوجب ردًا حازمًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. غير أن الولايات المتحدة، بوصفها أكبر داعم لـ"إسرائيل" وشريك لها، تحول دون اتخاذ أي إجراء فاعل في هذا المجال".

وأكد بيان الخارجية الإيرانية أن تقاعس مجلس الأمن إزاء احتلال مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية واستمرار الهجمات العدوانية على لبنان، والتي تجري بدعم ومساندة من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى، لم يؤدِّ إلى تقويض مصداقية هذه المؤسسة فحسب، بل أسهم أيضًا في تصعيد انتهاك القوانين وارتكاب الجرائم الخطيرة من جانب الكيان الصهيوني".

كذلك أدانت الخارجية الإيرانية "التدخلات الأميركية التخريبية في الشؤون الداخلية اللبنانية"، وحذّرت من أن تحركات واشنطن الرامية إلى إنشاء آليات تفتقر إلى الإجماع الوطني في لبنان، بهدف تهيئة الظروف للمضي قدمًا في تحقيق الأهداف التوسعية والهيمنة للكيان الصهيوني، لا تخدم الحقوق والمصالح الوطنية اللبنانية، ولا يمكنها أن تحول دون احتلال الأراضي اللبنانية أو الأطماع التوسعية أو العدوان والإرهاب الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد لبنان؛ بل ستؤدي إلى تعريض استقلال لبنان وأمنه واستقراره ووحدته الوطنية لمخاطر جسيمة.

وثمّنت وزارة الخارجية الإيرانية "صمود وثبات الشعب اللبناني الشقيق في مواجهة العدوان العسكري والأطماع التوسعية للكيان الصهيوني"، مشددةً على دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للبنان في مسيرته الرامية إلى الدفاع عن استقلاله وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه.

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