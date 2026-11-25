في خطوة قضائية على خلفية ما أُثير في إحدى حلقات برنامج "صار الوقت"، تقدّم الإعلامي حسين مرتضى، بوكالة المحامي غسان المولى، بإخبار أمام النيابة العامة العسكرية ضد قناة الـ "MTV" ومقدّم البرنامج مارسيل غانم وضيفه شارل جبور، مطالبًا بالتحقيق في ما ورد خلال الحلقة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

واستندت الدعوى إلى أحكام قانون مقاطعة العدو "الإسرائيلي"، بحسب مقدم الإخبار، معتبرًا أن ما شهدته الحلقة تضمن أفعالًا تندرج ضمن نطاق المخالفات التي يحظرها القانون، ولا سيما ما يتصل بالتعامل أو التطبيع مع العدو "الإسرائيلي" أو الترويج له أو إقامة أي شكل من أشكال التواصل المحظور معه.

وطالب مرتضى النيابة العامة العسكرية بفتح تحقيق في الوقائع الواردة في الإخبار، والتحقق من مدى انطباق أحكام القانون عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الملف إلى المرجع القضائي المختص.

حسين مرتضى: لبنان لن يكون ساحة للتطبيع

الإعلامي حسين مرتضى أكد في هذا السياق لـ "العهد" أن تقدّمه بالإخبار ضد قناة "MTV" ومقدّم برنامج "صار الوقت" مارسيل غانم وشارل جبور، يأتي انطلاقًا من واجبه الوطني واحترامًا لدماء الشهداء وعائلاتهم، قائلًا: "انطلاقًا من حرصنا الوطني والأخلاقي، وبناءً على القانون اللبناني، تقدّمنا بهذه الدعوى، وتحديدًا لدى المحكمة العسكرية، المعنية بمثل هذه الجرائم".

وشدد مرتضى على أن المسألة لا تتعلق بخلاف إعلامي عابر أو اختلاف في وجهات النظر، بل بحملة ممنهجة تقودها جهات في لبنان، ولا سيما بعض القنوات الإعلامية، للترويج للتطبيع مع الاحتلال "الإسرائيلي" من خلال المنابر الإعلامية.

وأشار إلى أن قناة "MTV" دأبت على الترويج للرواية "الإسرائيلية"، معتبرًا أن بعض ما عرض عبرها يتضمن أحيانًا إحداثيات قد تخدم العدو بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مضيفًا أن برنامج "صار الوقت" ومقدّمه مارسيل غانم يطرحان، منذ عدة أشهر، مواقف داعية بصورة واضحة وصريحة إلى التطبيع والاعتراف بـ "إسرائيل"، مؤكدًا أن هذه المواقف موثّقة في حلقات البرنامج وعلى الهواء.

وفيما يتعلق بضيف البرنامج شارل جبور، لفت مرتضى إلى أنه أعلن في أكثر من لقاء وتصريح ومقابلة مواقف يعتبر فيها أن "إسرائيل" ليست عدوًا، بل ذهب أبعد من ذلك، عندما طالب بأن يكون أول سفير في "تل أبيب".

كما تحدث مرتضى عن وجود "بوطة سياسية وإعلامية"، تعمل، بناءً على توجيهات السفير الأميركي، وتروّج تحت عنوان واحد: "إلغاء حالة العداء مع "إسرائيل"".

وشدد هنا على أن دماء الشهداء ليست موضع مساومة، وأن لبنان لن يكون ساحة للتطبيع مع العدو "الإسرائيلي"، قائلًا: "لن نسكت".

المولى: قانون مقاطعة العدو "الإسرائيلي" نافذ

في معرض تعليقه على القضية، أكد المحامي غسان المولى لـ"العهد" أن الإخبار المقدّم يستند إلى قانون مقاطعة العدو "الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن القضية تتعلق بمسألة قانونية تستوجب التعامل معها وفقًا للأصول القضائية.

وأوضح المولى أن المتحدث باسم جيش العدو، أفيخاي أدرعي، نشر القضية عبر صفحته، وذكر اسمه واسم الإعلامي حسين مرتضى، في منشور تضمّن مواقف دفاعية عن الأشخاص الذين تقدّموا بإخبارات بحقهم، معتبرًا أن هذا التطور يطرح تساؤلات، ولا سيما أن الإخبارات المقدّمة تستند إلى قانون مقاطعة "إسرائيل"، فيما يأتي المتحدث باسم جيش العدو للدفاع عن الأشخاص المعنيين بها. فما الذي يمكن أن نستنتجه من هذا الأمر؟

وشدد في هذا الصدد على ضرورة ترك تقييم هذه الوقائع ودلالاتها في القضاء، الذي يبقى المرجع في التحقق منها واتخاذ القرار المناسب.

وفي رسالة وجّهها إلى الإعلاميين في لبنان، بصفته وكيلًا عن أسر وعائلات الشهداء، دعا المولى إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والإعلامية، مؤكدًا أن لبنان يعيش في مرحلة صعبة يعاني من تداعيات الحرب، وفيه عوائل شهداء، وجرحى، وبيوت مدمرة، بينما جنوب لبنان يباد، وليس من المقبول أن ننشغل بتقديم عروض إعلامية أو القيام بتحركات إعلامية تتعارض مع القوانين اللبنانية، محذرًا من أن بعض الممارسات قد تضع أصحابها أمام المساءلة القانونية.

ولفت المولى إلى أن قانون العقوبات العسكري لا يزال نافذًا، وأن القضاء العسكري لا يزال قائمًا، مشيرًا إلى أن القوانين اللبنانية تتضمن أحكامًا تمنع التواصل مع العدو والتعامل معه بأشكال مختلفة، بما في ذلك الترويج له أو بيع منتجاته وشرائها.

وبحسب المولى، فإن قانون مقاطعة "إسرائيل" يشكل إطارًا قانونيًا واضحًا في هذا المجال، وأن أي مخالفة لأحكامه، متى ثبتت عناصرها القانونية، قد تعرّض مرتكبيها للملاحقة والمساءلة أمام القضاء المختص.

وختم بالتأكيد على أن المسؤولية الوطنية تفرض على الجميع، ولا سيما العاملين في المجال الإعلامي، احترام القوانين اللبنانية وعدم القيام بأي ممارسات من شأنها مخالفتها، خصوصًا في ظل ما يمر به لبنان من اعتداءات وتضحيات.

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