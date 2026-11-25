سخر المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي من القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم"، لافتًا إلى حجم الخسائر التي تُمنى بها بنيران القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز.

وكتب العميد محبي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" مخاطبًا القيادة المركزية للجيش الأميركي "سنتكوم" بالقول: "يا سنتكوم! كم طائرة مسيّرة وسفينة فقدتم اليوم؟".

وجاء منشور العميد محبي في أعقاب تدمير عدد كبير من الطائرات المُسيّرة الأميركية على يد القوات المسلحة الإيرانية، فضلًا عن ناقلات النفط التي انفجرت أو احترقت جراء اصطدامها بألغام بحرية في مياه الخليج.

وكانت العلاقات العامة في الجيش الإيراني قد أعلنت الليلة الماضية، عن تدمير طائرتين مُسيّرتين أميركيتين من طراز «لوكاس» و«MQ-9» على يد منظومات الدفاع الجوي المحلية للجيش في مضيق هرمز.

الجيش الإيراني

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي ‌نيا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصمودها وإجراءاتها الفاعلة، حالت دون تحقيق العدو أهدافه، وأفشلت مخططاته، مشيرًا إلى أنه بناءً على توجيهات القائد العام للجيش، تُفرض رقابة أشد إحكاماً على مضيق هرمز.

وأعلن العميد أكرمي نيا خلال لقائه قادة ومنتسبي القوة الجوية للجيش الإيراني، أن جاهزية الجيش ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة، وأنه يجري حاليًا، بناءً على توجيهات القائد العام للجيش، فرض رقابة أشد إحكامًا على مضيق هرمز.

وأوضح أنه خلال الأسابيع الأخيرة، ونظراً إلى الظروف الإقليمية وحالات العبور غير المصرح بها في المضيق، واجهت السفن التي كانت تعبر هذا الممر المائي من دون التنسيق مع القوات المسلحة مخاطر أكبر، وتعرض بعضها للاصطدام بالألغام.

ونوّه العميد أكرمي نيا بالقدرات الدفاعية والرقابية وتعزيزها في هذه المنطقة الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مستوى الرقابة على مضيق هرمز ارتفع بفضل إدخال منظومات جديدة، وتحديث المنظومات السابقة، وتعزيز الهيكل القتالي للجيش الإيراني، مؤكداً أن هذا المسار سيستمر بقوة.

ولفت العميد أكرمي نيا إلى "أن العدو كان يسعى من خلال شن هجوم على إيران إلى تحقيق أهداف تتجاوز القضايا النووية والإقليمية والصاروخية"، وقال: "إن هذه القضايا لم تكن سوى ذرائع للمضي قدمًا في تحقيق أهدافه الخفية؛ إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بصمودها وإجراءاتها الفاعلة، حالت دون بلوغ العدو أهدافه وأفشلت مخططاته".

وأشار إلى أبعاد الحرب الهجينة التي يشنها العدو، التي تتضمن أبعادًا عسكرية وسياسية واقتصادية، وأن الولايات المتحدة تستخدم الأبعاد الثلاثة جميعها في تعاملها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن كان مستوى تركيزها على كل بُعد يتغير تبعًا للظروف والأهداف.

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