أعلن حزب الله رفضه واستنكاره لـ"الاتهامات والادعاءات الباطلة التي وردت في القضية المنسوبة إلى الحزب في الأردن، والتي لا أساس لها من الصحة، ونافيًا أي علاقة لحزب الله بهذه القضية أو بالأفعال والأنشطة التي جرى الحديث عنها، وما تضمنته من مزاعم بشأن تكليفات أو تمويل أو اتصالات أو مخططات أمنية على الأراضي الأردنية.

ودعا حزب الله في بيان اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، السلطات الأردنية إلى التنبه من خطورة الانجرار خلف الحملات الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة حزب الله ومقاومته، ومحاولات تقديمه للرأي العام العربي على أنه حزب يسعى إلى تهديد الدول العربية والإضرار بأمنها واستقرارها.

وأكد حزب الله "أن هذه الحملات لن تؤتي أُكُلها، ولن تنجح في تغيير الصورة الراسخة لحزب الله في وجدان الشعوب العربية، ولن تحجب حقيقة مواقفه الثابتة في مواجهة العدو "الإسرائيلي"، وموقفه المشرف في الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها، لا سيما غزة، بعد أن تخلى عنها الكثيرون".



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