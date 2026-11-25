توقفت صحيفة "معاريف" العبرية عند إقرار جيش الاحتلال الصهيوني بأن أزمة القوى البشرية في صفوفه عميقة، وأن استنزاف جنود الاحتياط والمقاتلين في الخدمة النظامية بلغ مستوى حرجًا.

ونقلت الصحيفة عن ممثل رئيس الأركان في شعبة القوى البشرية بالجيش "الإسرائيلي"؛ العميد أمير فدمني، قوله أمام لجنة الخارجية والأمن في "الكنيست" (البرلمان): "إن مسألة الاستنزاف والعبء تسببت لنا في عدد غير قليل من الثغرات في إدارة مورد القوى البشرية، ونحن نعمل باستمرار على كيفية تقليص هذه الفجوات وتحسين الأداء ومعالجة هذه المسألة".

وتطرق العميد فدمني إلى الصعوبة التي يواجهها الجيش في الحفاظ على القادة، قائلًا: "نواجه صعوبة كبيرة في الحفاظ على الكوادر العاملة ضمن الهرم القيادي للمقاتلين، ولذلك نعمل على توفير حلول، مثل إقامة دورات تأهيل للضباط في قوات الاحتياط، وغيرها، بهدف استكمال صفوف القيادة".

وأضاف: "ينبغي أن تشمل الاستجابة لاحتياجات جنود الاحتياط مرحلتي ما قبل الخدمة على الخطوط وما بعدها، بما في ذلك تعيين مسؤولين يتولون الاهتمام بشؤونهم في الجبهة الداخلية".

وفي ما يتعلق بأوضاع الطلاب الجامعيين، قال الضابط "الإسرائيلي": "يشكل الطلاب الجامعيون اليوم 20% من إجمالي الأفراد الذين يؤدون الخدمة. ومنذ عام 2023، أجرينا العديد من العمليات المتعلقة ببناء القوة، ووسعنا منظومة الاحتياط بنحو 35%، بهدف توزيع العبء".

وأشار فدمني إلى حاجة الجيش "الإسرائيلي" لسنّ قانون خدمة الجنود الاحتياط، وتنظيم آليات التعامل معهم، وقال: "نحن بحاجة إلى تنظيم قانون خدمة الاحتياط، ونريد تنظيم أيام الخدمة الاحتياطية، والدفع نحو إصدار أمر مؤقت يحل محل الآلية التي نعتمدها حالياً في تشغيل منظومة الاحتياط".

ولفتت "معاريف" إلى أن شعبة القوى البشرية كشفت أيضًا عن وجود صعوبة في تفعيل تقديم المساعدات لجنود الاحتياط، بسبب عدم صدور قرار حكومي بهذا الشأن.

وقال ممثل رئيس الأركان في شعبة القوى البشرية وفقًا للصحيفة: "لا يمكننا تفعيل صندوق المساعدات وتقديم استجابات إضافية دون صدور قرار حكومي جديد. نحن بحاجة إلى الحفاظ على هذه المساعدات والعمل على إقرارها في أقرب وقت ممكن".

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