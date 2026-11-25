أعلن مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن أكثر من 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" يستقبلون الشتاء الرابع منذ بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، في ظل استمرار حرمانهم من الملابس الشتوية والأغطية الكافية ووسائل التدفئة.

وأوضح المركز في بيان له الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن وقف الزيارات العائلية حرم الأسرى من الملابس والأغطية التي كانت عائلاتهم تُدخلها إليهم، فيما أغلق الاحتلال متاجر السجون المعروفة بـ"الكنتينا"، والتي كان بإمكانهم شراء بعض احتياجاتهم منها.

وبيّن أن استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى وإدخال الملابس إليهم أبقى العائلات عاجزة عن إيصال المستلزمات الشتوية مع انخفاض درجات الحرارة.

وحذّر المركز من تفاقم المشكلات التنفسية والجلدية بين الأسرى في ظل التعرّض للبرد ونقص الملابس وما وصفه بالإهمال الطبي المتعمّد.

وقال إن الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى هم الأكثر عرضة للخطر، لافتاً إلى أوضاع المحتجزين في مراكز التوقيف والتحقيق، حيث يفتقرون إلى المياه الساخنة ووسائل التدفئة، ناهيك عن الملابس والأغطية.

وفي سجن النقب، نقلت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن معتقلين التقاهم محاموها في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري شكاوى من حرمانهم من الملابس الشتوية، بالتزامن مع انتشار مرض الجرب وصعوبة الحصول على العلاج.

وفي سجن عوفر، وثّقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر عقب زيارة محاميتها، حالة الأسير الإداري محمد حلايقة (63 عامًا)، من بلدة الشيوخ شمال الخليل، والذي يعاني تليّفًا في الرئتين يسبّب له ضيقًا في التنفّس.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها لم تتمكّن منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 من زيارة أيّ معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال، رغم مطالبتها المتكررة باستئناف الزيارات.

وطالب مركز فلسطين لدراسات الأسرى المؤسسات الدولية بالتدخّل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لتوفير الملابس والأغطية الشتوية بكميات كافية، وتأمين وسائل التدفئة في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق.

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