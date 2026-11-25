لبنان
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لبنان
كلمة الشيخ نعيم قاسم خلال إطلاق موسوعة "شرح نهج البلاغة" للشهيد السيد هاشم صفي الدين
19:54 |الشيخ قاسم: لبنان لا يقبل القسمة ولا التمييز الطائفي ولا المغالبة ولا الإلغاء ولبنان لا يحيا مستقرًّا إلا بجميع أبنائه ومكوناته ونحن حاضرون لأن نكون دعامة لهذا الاتجاه
19:53 |الشيخ قاسم: لن نسمح للمشروع "الإسرائيلي" أن يتحقق لا بشكل مباشر ولا من خلال أدواته بعد أن عجز مهما كانت هذه الأدوات
19:53 |الشيخ قاسم: نحن نصبر حفاظًا على الوحدة والسلم الأهلي ولكن للصبر على الظلم حدود وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه وندافع عن وجودنا وحقوقنا
19:53 |الشيخ قاسم: نحن مستعدون لأعلى التضحيات دفاعًا عن وجودنا ووجود لبنان ولمواجهة المفتنين ومن يريد تخريب لبنان
19:52 |الشيخ قاسم: شباب البترون ليسوا مدانين الشباب الخمسة كانوا في بلدهم ويتجوّلون في وطنهم وليس بين أيديهم أي إدانة
19:52 |الشيخ قاسم: يجب الإفراج عن شباب البترون وشباب ضهر البيدر هم شباب من المقاومة وأعلنّا ذلك صراحة وعملهم مشروع وهم كانوا في حالة عادية جدًّا في تجهيز المقاومة
19:51 |الشيخ قاسم: ما زال باب التفاهم الداخلي مفتوحًا من جهتنا نحن نؤكد على الوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني ليقوم بدوره ونحن مع السلم الأهلي وهذا أساس في قناعتنا
19:51 |الشيخ قاسم: نحن جديون في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني في أجواء استقلالية وسيادية بعد الانسحاب "الإسرائيلي"
19:51 |الشيخ قاسم: السلطة الآن مؤتمنة وهي تفقد مشروعيتها عندما تظلم وعندما تُسيّس القضاء والأحكام وتعمل خلاف الدستور والقوانين
19:50 |الشيخ قاسم: يجب أن يكون القرار الدولي تحت سقف 1701 واتفاق 2024/11/27 وأي استبدال باتفاق الإطار مرفوض فهذا الاتفاق ليس دستوريًّا وليس قانونيًّا
19:50 |الشيخ قاسم: أي قوة دولية يجب أن تكون تحت سقف الأمم المتحدة وتحت سقف القرار 1701 وغير ذلك سنعتبر أي قوة مهما كان اسمها وتوصيفها قوة احتلال
19:49 |الشيخ قاسم: اليوم تقول السلطة إن السيادة تريد أن تكون بيدها لا بأس أين السيادة مع وجود العدو "الإسرائيلي"؟
19:49 |الشيخ قاسم: السلطة السياسية طلبت من الجيش اللبناني أن ينسحب عندما دخل العدو "الإسرائيلي" مهما كانت المبررات لكن هذا يعني أنها عاجزة
19:49 |الشيخ قاسم: منذ سنة 1989 عندما حصل اتفاق الطائف كان الاحتلال هو الخطر الذي يهدّد سيادة لبنان
19:49 |الشيخ قاسم: اليوم أمامنا فرصة ترامب هُزم في محطة اسمها انتخابات الكونغرس ونتنياهو هُزم في محطة اسمها الانتخابات في الكيان "الإسرائيلي" ويجب الاستفادة من هذا السقوط الذي حصل
19:47 |الشيخ قاسم: لا أحد يطالب بأن المقاومة هي مسؤولة.. لا السلطة هي مسؤولة فلتقم بواجباتها وسنسائلها عن هذا التفريط الذي حصل
19:47 |الشيخ قاسم: أليست السلطة قادرة بأن تشكو إلى مجلس الأمن أليست السلطة قادرة بأن تصرخ ضد العدوان كل يوم
19:47 |الشيخ قاسم: أليست السلطة قادرة على أن تتحدث مع المبعوثين الأجانب الذين يأتون بأن يصرخوا معها ضد العدو "الإسرائيلي" بدل أن يكونوا تحت مساءلتها للتقديم للعدو "الإسرائيلي"؟
19:46 |الشيخ قاسم: الاستقلال لا يتحقق بالخضوع للإملاءات التي يمليها سفير أمريكي يحرض على الفتنة والاقتتال الداخلي ويهين الرئاسة ويهدد بالعقوبات
19:46 |الشيخ قاسم: يجب كف يد الوصاية الأمريكية حماية لاستقلال لبنان ومنعًا لتفتيته وتخريبه هذه الوصاية ستخرب لبنان إذا استمرت واستمر من يستمع إليها
19:45 |الشيخ قاسم: يجب تحقيق النقاط الخمس وهي وقف العدوان والانسحاب "الإسرائيلي" وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني والافراج عن الأسرى والإفراج والإعمار للقرى المهدّمة وعودة الأهالي ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي
19:45 |الشيخ قاسم: مع وجود الاحتلال والعدوان "الإسرائيلي" الأمريكي لا توجد سيادة وعلينا أن نضع الخطط من أجل أن نصل إليها
19:45 |الشيخ قاسم: الاستقلال لا يتحقق مع وجود الوصاية الأمريكية وبعض الدول الإقليمية التي تتدخل إلى جانب هذه الوصاية الأمريكية
19:44 |الشيخ قاسم: السيادة تبدأ من تحرير كامل الأرض عنوانان أساسيان يجب أن يكونا في بلدنا: السيادة والاستقلال لا سيادة من دون تحرير ولا استقلال مع التبعية
19:44 |الشيخ قاسم: الخطر الوحيد اليوم في لبنان هو العدوان "الإسرائيلي" وعلينا جميعًا مواجهته لن نرضى بديلًا عن السيادة الكاملة غير المنقوصة
19:43 |الشيخ قاسم: نقول إيران شكرًا إلى أن ينقطع النفس واعلموا أنكم في القلب وأنكم إن شاء الله في أعلى المراتب على مستوى الإنسانية بسبب هذا الموقف في لبنان وفلسطين والمنطقة ودعم المقاومة
19:42 |الشيخ قاسم: لننتقد هؤلاء الذين يروجون لإعطاء المكاسب لـ"إسرائيل" ويضغطون على لبنان ليقدم لـ"إسرائيل" ويشترطون الدعم بأن تأخذ "إسرائيل" كل ما تريد
19:42 |الشيخ قاسم: إيران هي التي وقفت هي التي ساندت نحن لا نعمل من أجل إيران التي تعمل من أجلنا وتتحمل الأعباء من أجلنا والكل يعلم ذلك
19:41 |الشيخ قاسم: نؤكد على ضرورة أن نبقى معًا في مواجهة الطغيان الأمريكي والاحتلال "الإسرائيلي" الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي أوقفت العدوان "الإسرائيلي" على لبنان بحدوده الحالية
19:41 |الشيخ قاسم: الجمهورية الإسلامية تربط اتفاقها مع أمريكا بإيقاف كل أشكال العدوان على كل الجبهات وأول الجبهات لبنان هذا عبء كبير على الجمهورية الإسلامية وهذه تضحية عظيمة وهذا تقديم لقوة لبنان
19:40 |الشيخ قاسم: اذهبوا وانظروا واسمعوا المسؤولين المختلفين اسمعوا القوى السياسية اسمعوا المكونات المختلفة
19:40 |الشيخ قاسم: اسمعوا في الداخل والخارج كيف يقيمون اتفاق الإطار يجدر بالمرء أن يجري مراجعة وصولًا إلى خطاب الاستقلال الذي جعل الرئاسة طرفًا وقسّم اللبنانيين عموديًّا بدل أن يكون سببًا جامعًا
19:40 |الشيخ قاسم: إيران نموذج الشرف ونموذج نصرة المستضعفين في هذا العالم نحن نفتخر بعلاقتنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وندعم موقفها
19:39 |الشيخ قاسم: نحن نفهم عجز الدولة ولكن ليس مفهومًا أن تنخرط القوى السياسية الأساسية في البلد في خطوات تخدم المشروع "الإسرائيلي" الذي لم يتمكن من تحقيق أهدافه
19:39 |الشيخ قاسم: السيادة ليست أغنية السيادة ممارسة تطبيقية الوحدة الوطنية ليست شعارًا هي طريقة أداء تؤدي إلى الوحدة
19:39 |الشيخ قاسم: مواجهة العدو "الإسرائيلي" ليست شعارًا تحتاج إلى تطبيقات عملية قل لي ماذا تفعل أيها المسؤول في أي موقع من المواقع؟
19:39 |الشيخ قاسم: هل أصبحت التنازلات المجانية والاستسلام سمة هذا العهد سواء في اتفاق الإطار الذي جرّد لبنان من كل شيء وأعطى "إسرائيل" كل ما تريد وزيادة
19:38 |الشيخ قاسم: المقاومة رد فعل على المشكلة والمقاومة هي بسبب عدم قدرة الدولة وعدم قدرة الجيش على القيام بالواجبات في مواجهة العدو لعدم توفر الإمكانات الكافية واللازمة
19:38 |الشيخ قاسم: المقاومة هي تسد ثغرة ضخمة المقاومة تقوم بواجب كانت الدولة مسؤولة عنه بشكل أساس ولكن مع النقص ومع العجز قامت المقاومة بهذا العمل
19:38 |الشيخ قاسم: لا يجوز هذا الافتراء على المقاومة وعلى تضحياتها والهروب إلى الأمام بعد الفشل الذي فرّطت به السلطة بالسيادة بطريقة أدائها
19:37 |الشيخ قاسم: اليوم نحن عندنا في لبنان مشكلة واحدة وخطر واحد اسمه العدو "الإسرائيلي" المعتدي الذي يحتل الأرض ويتمادى ويقتل ويُبيد وهذه المشكلة الموجودة في لبنان
19:36 |الشيخ قاسم: لدينا حرص على حماية باقي اللبنانيين وفي كثير من المواقف وكثير من العمليات وحتى عندما توقفنا في بعض الأمور عن بعض العمليات كان السبب الأساسي أن نحمي باقي المكونات مع كل الثمن الكبير الذي ندفعه
19:36 |الشيخ قاسم: لم نسمع كلمات إشادة وشكر وترحم ليس من أجل من قدَّم بل من أجل من يُقدّم هذا الشكر والترحم ليعبّر لنا عن أن عنده الحس الوطني الحقيقي الذي ينسجم مع هذه التضحيات
19:35 |الشيخ قاسم: لقد نفذت السلطة ومعها المقاومة ومعها الشعب ومعها الجيش وقف إطلاق النار ولم يتوقف إطلاق النار
19:35 |الشيخ قاسم: يجب أن يكون واضحًا أن هذه المقاومة الموجودة في لبنان هي مقاومة شرعية وطنية أخلاقية إنسانية شريفة عظيمة توضع على الرؤوس ويجب أن تكون لها الأولوية في الاحترام والتقدير
19:35 |الشيخ قاسم: هذه المقاومة تتحمل مع بيئتها وشعبها ومجتمعها وجمهورها الأثمان الباهظة لحماية لبنان وعدم الإضرار بمكوناته المختلفة
19:35 |الشيخ قاسم: هذه المقاومة قدمت أكثر من 10,000 شهيد خلال سنتين من المقاومين والرجال والنساء والأطفال والمدنيين عدا عن هدم مئات الآلاف من البيوت و30,000 من الجرحى ومعهم الأسرى
19:34 |الشيخ قاسم: من الذي يعتدي على لبنان أليست "إسرائيل" هذا العدو الغاشم أليست أمريكا هذه الطاغية التي تدعم العدو بكل إمكاناتها؟
19:34 |الشيخ قاسم: أليست بعض الدول الإقليمية التي تختفي وتُحرّض على المقاومة وعلى الشعب وتُعطي المكتسبات "الإسرائيلية" تحت عناوين مختلفة؟
19:34 |الشيخ قاسم: أمريكا تضغط على السلطة بأن تطلب منها أن تقدم التنازلات لمصلحة العدو "الإسرائيلي" وإلا إذا كان الموضوع موضوع تنفيذ الاتفاقات فقد نفذت السلطة الاتفاق في 2024/11/27 ولم تنفذ "إسرائيل"
19:33 |الشيخ قاسم: هذا يعني أن هذه الكلمة التي أدّت إلى إبراز حالة كبيرة من الخلاف والانقسام بين اللبنانيين ليست في محلها
19:33 |الشيخ قاسم: عندما تكون كلمة الاستقلال محل جدل هذا يعني أنها كلمة في غير محلها وهي أدت الى إبراز حالة كبيرة من الخلاف والانقسام بين اللبنانيين
19:33 |الشيخ قاسم: كل الحريصين على لبنان ووحدة لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان قالوا بأنها كلمة لم تكن مناسبة ولم تكن في محلها
19:32 |الشيخ قاسم: في خطاب الاستقلال الرئيس ساوى بين العدوان "الإسرائيلي" الغاشم الأميركي المتوحش وبين المقاومة الشريفة
19:32 |الشيخ قاسم: الرئيس ساوى بين المحتل الذي يعتدي ويدمر ويقتل ويعمل للإبادة وبين شعبه الذي يعاني ويتحمل وقدم التضحيات الكبيرة
19:32 |الشيخ قاسم: ألا يفترض أن يكون الرئيس إلى جانب شعبه حتى ولو ارتكب هذا الشعب أخطاء لكن هو إلى جانبه يُفتّش كيف لا تكون هناك عداوة بين أفراد الشعب وبين الشعب والسلطة
19:31 |الشيخ قاسم: الدستور يقول إنّ رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور وهذه مهمة عظيمة مهمة وحدوية
19:30 |الشيخ قاسم: ارتضينا كحزب الله اتفاق الطائف ودستور الطائف كعقد اجتماعي سياسي لجميع اللبنانيين
19:30 |الشيخ قاسم: الدستور هو المرجعية التي تجمعنا وهي التي تُصحّح مسار الشارد منّا فيما يتعلق بالوطن الواحد والمواطنة الواحدة والعمل تحت سقف الدستور فالدستور هو المرجع وليس الأشخاص
19:29 |الشيخ قاسم: شرح نهج البلاغة إلا تعبير عن هذا الاتجاه وأنصح بالاستفادة منه لما فيه من نُكات معاصرة مؤثرة تربوية إدارية ثقافية توجيهية فيها من التفسير ما يساعد على فهم منهجية الحياة
19:28 |الشيخ قاسم: لقد كان السيد هاشم مدرسة حقيقية في التربية والتعليم وهكذا هم قادتنا هكذا هم من يدير هذه المسيرة المقاومة الولائية
19:28 |الشيخ قاسم: هكذا أولئك الذين يعملون ليل نهار ليكونوا في التصدي للمسألة المقاومة والمسألة السياسية لكن من خلفية دينية أصيلة صافية
19:27 |الشيخ قاسم: طريقة السيد هاشم في الاستنتاج لها علاقة بالمضمون أولًا الذي هو مُشع ومضيء ومحدد للمعالم ولكن يوجد فهم معاصر له علاقة بالتجربة الغنية التي خاضها سماحة السيد هاشم في قيادته وفي كل مراحل عمله
19:23 |الشيخ قاسم: شرح نهج البلاغة هو تأكيد على موقعية أمير المؤمنين علي عليه السلام في الاتجاه الإسلامي وفي التربية المعاصرة
19:23 |الشيخ قاسم: إن اختيار سماحة السيد هاشم لشرح نهج البلاغة هو اختيار موفق لما في هذا الكتاب من قدرة على بناء الإنسان
19:22 |الشيخ قاسم: ما قام به السيد هاشم واخوانه من العلماء هو جهد كبير جدًّا وعندما يكون بطريقة جماعية فهذا يعني أنه يكون دقيقًا أكثر وتكون فيه الشمولية المطلوبة
19:21 |الشيخ قاسم: كان السيد هاشم يهتم بشكل كبير بالتربية والتعليم والتثقيف وهذا المنهج الإسلامي العظيم فشخصيته تتميز بالأصالة وكان دائمًا ينتبه إلى التوجيه الثقافي
19:21 |الشيخ قاسم: اهتمام السيد هاشم بأن يكون جهد التأليف لشرح نهج البلاغة جهدًا جماعيًّا وهذا موضوع مهم جدًّا لأن الجهد الجماعي يأخذ من الأفكار والقناعات خاصة مع شخصيات علمية مرموقة
19:20 |الشيخ قاسم: تميّز سماحة السيد هاشم بشخصية علمية مؤمنة دقيقة يستطيع أن يُقدّم الفكرة بطريقة منهجية صحيحة وشاملة
19:19 |الشيخ قاسم: الدور العلمائي الكبير هو بارز في حزب الله ويُجسّد سماحة السيد هاشم نموذجًا من نماذج هذا الاتجاه العلمائي وكل هذا السياق العلمائي هو في الحقيقة تَجسّد وتجلّى في عطاءات سماحة السيد صفي الدين
19:18 |الشيخ نعيم قاسم في حفل إطلاق موسوعة "شرح نهج البلاغة": هذا الحفل يستهدف أن نتعرف على هذا الإنجاز الكبير وعلى هذه الشخصية التي قدمت للمكتبة الإسلامية وللمنهج الإسلامي خطوة متقدمة
19:15 |بدء كلمة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم في حفل إطلاق موسوعة شرح نهج البلاغة للشهيد السيد هاشم صفي الدين