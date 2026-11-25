شدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب على ضرورة العودة إلى نهج البلاغة في زمن اختلطت فيه المعايير، منوهًا بالإنجازات العلمية للأمين العام لحزب الله الشهيد السيد هاشم صفي الدين.

وقال الشيخ الخطيب في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق موسوعة "شرح كتاب نهج البلاغة" الذي أقامه حزب الله مساء اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026: "نحتفي اليوم بإنجاز علمي كبير للعلامة الشهيد السيد هاشم صفي الدين الذي أراد أن يجعل من نهج البلاغة مشروعًا فكريًا استغرق العمل عليه لسنوات طويلة".

وأشار الشيخ الخطيب إلى أن الشهيد السيد صفي الدين لم يكن اشتغاله على شرح نهج البلاغة عملًا أرشيفيًا بل كان عملًا تعليميًا في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام.

وتوجه الشيخ الخطيب إلى "الأخوة العلماء الذين حملوا الأمانة وأكملوا المسيرة ليكون العمل ثمرة جهد جماعي وفاء للسيد الشهيد، لافتًا إلى أن الشهيد السيد صفي الدين لم يكتفِ بالخدمة والجهاد في سبيل الله وخدمة الإنسان، إنما دخل ساحة علمية تنافس عليها كبار العلماء يقرن العلم بالعمل والبحث بالجهاد.

وقال: "نستحضر في السيد الشهيد أن المعرفة لا ينبغي أن تبقى حبيسة الدرس بل يجب أن تتحول إلى ممارسة، وهنا يلتقي ما قام به العالم الشهيد مع مدرسة الإمام علي عليه السلام".

وأكد أن الأوطان لا تبنى بالسلطة فقط بل تبنى بالعلم والأخلاق وبإرادة صادقة تجعل الإنسان أساسًا لكل مشروع وطني، لافتًا إلى أن "الرجال يرحلون ولكن ما يتركونه من علم وفكر هو الباقي، وهو صدقة جارية لا ينقطع أثرها".

وختم الشيخ الخطيب كلمته بالقول: "هنيئًا لك يا سيد هاشم، أنْ جمعت بين الخدمة والجهاد وذهبت الى الله شهيدًا عالمًا عاملًا في خدمة أمتك وشعبك ورسالتك حاملًا هموم الناس أمانة بين يديك إلى جانب خليلك ورفيق دربك سماحة حجة الإسلام السيد حسن نصر الله".

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