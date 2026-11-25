Your browser does not support the video tag.

حسم الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم موقف حزب الله من قرار تبديل اليونيفيل والحوار الداخلي وملف شباب البترون وضهر البيدر، وأكد سماحته أن باب التفاهم الداخلي ما زال مفتوحًا من جهتنا، مضيفاً "نحن نؤكد على الوحدة الوطنية، ودعم الجيش اللبناني ليقوم بدوره، ونحن مع السلم الأهلي، وهذا أساس في قناعتنا، نحن جديون في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني في أجواء استقلالية وسيادية بعد الانسحاب الإسرائيلي، والسلطة الآن مؤتمنة، وهي تفقد مشروعيتها عندما تظلم، وعندما تُسيّس القضاء والأحكام، وتعمل خلاف الدستور والقوانين".

وفي الموقف من اليونيفيل، قال سماحته: "اليوم، الحديث قائم عن وجود قرار دولي جديد، يجب أن يكون القرار الدولي تحت سقف 1701، واتفاق وقف إطلاق النار 2024/11/27، وأي استبدال باتفاق الإطار مرفوض، فهذا الاتفاق ليس دستوريًّا، وليس قانونيًّا، وهو تحت الضغط والإكراه، هذا اتفاق لإسرائيل وأمريكا، وأي قوة دولية يجب أن تكون تحت سقف الأمم المتحدة، وتحت سقف القرار 1701، وغير ذلك، سنعتبر أي قوة مهما كان اسمها وتوصيفها قوة احتلال".

وفي ملف شباب البترون، أكد سماحته أن "شباب البترون ليسوا مدانين، الشباب الخمسة كانوا في بلدهم ويتجوّلون في وطنهم، وليس بين أيديهم أي إدانة، يجب الإفراج عنهم فورًا، وشباب ضهر البيدر هم شباب من المقاومة، وأعلنّا ذلك صراحة، وعملهم مشروع، وهم كانوا في حالة عادية جدًّا في تجهيز المقاومة".

وأضاف سماحته إن "هذا البلد لنا جميعًا، نحن شركاء لا يملك أحد أن يُفرّط به أو أن يتنازل عن حقوقه، نحن نصبر، نصبر حفاظًا على الوحدة والسلم الأهلي، لكن للصبر على الظلم حدود، وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه، وندافع عن وجودنا وحقوقنا، لن نسمح للمشروع الإسرائيلي أن يتحقق لا بشكل مباشر، ولا من خلال أدواته بعد أن عجز، مهما كانت هذه الأدوات، نحن مستعدون لأعلى التضحيات؛ دفاعًا عن وجودنا، ووجود لبنان، ولمواجهة المفتنين، ومن يريد تخريب لبنان".

وعلّق سماحته على خطاب رئيس الجمهورية بذكرى الاستقلال، قائلاً إن "الرئيس ساوى بين العدوان الإسرائيلي الغاشم الأمريكي المتوحش، وبين المقاومة الشريفة، النبيلة، الشعبية، الوطنية اللبنانية، ساوى بين المحتل الذي يعتدي ويدمر، ويقتل، ويعمل للإبادة، وبين شعبه الذي يعاني ويتحمّل وقدم التضحيات الكبيرة. ألا يفترض أن يكون الرئيس إلى جانب شعبه؟ حتى ولو ارتكب هذا الشعب أخطاء، لكن هو إلى جانبه يُفتّش كيف لا تكون هناك عداوة بين أفراد الشعب وبين الشعب والسلطة، لا أن يكون الاتجاه لإزالة العداوة مع العدو الإسرائيلي ووضع خطوات تؤدي إلى شرخ في الداخل".

وتابع "عندما تكون الكلمة، كلمة الاستقلال، محل جدل كبير على مستوى شرائح واسعة في لبنان، فهذا يعني أنها كلمة في غير محلها، وهذا يعني أن هذه الكلمة التي أدّت إلى إبراز حالة كبيرة من الخلاف والانقسام بين اللبنانيين ليست في محلها، وكل الحريصين على لبنان ووحدة لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان، قالوا بأنها كلمة لم تكن مناسبة، ولم تكن في محلها".

وفي كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق موسوعة "شرح نهج البلاغة" للشهيد السيد هاشم صفي الدين، الذي أقامه حزب الله مساء الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، قال الشيخ قاسم: "لقد ارتضينا كحزب الله اتفاق الطائف ودستور الطائف كعقد اجتماعي سياسي لجميع اللبنانيين، وهو المرجعية التي تجمعنا وهي التي تُصحّح مسار الشارد منّا فيما يتعلق بالوطن الواحد والمواطنة الواحدة والعمل تحت سقف الدستور، فالدستور هو المرجع وليس الأشخاص، وماذا يقول الدستور؟ يقول: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقًا لأحكام الدستور»، وهذه مهمة عظيمة، مهمة وحدوية، مهمة مسؤولة، مهمة تحافظ على الاستقلال".

وسأل سماحته : "من الذي يعتدي على لبنان؟ أليست إسرائيل هذا العدو الغاشم؟ أليست أمريكا هذه الطاغية التي تدعم العدو بكل إمكاناتها؟ أليست بعض الدول الإقليمية التي تختفي وتُحرّض على المقاومة وعلى الشعب، وتُعطي المكتسبات الإسرائيلية تحت عناوين مختلفة؟ بماذا تضغط أمريكا على السلطة؟".

وقال "تضغط بأن تطلب منها أن تقدم التنازلات لمصلحة العدو الإسرائيلي، وإلا إذا كان الموضوع موضوع تنفيذ الاتفاقات، فقد نفذت السلطة الاتفاق في 2024/11/27 ولم تنفذ إسرائيل، ونفذت السلطة ومعها المقاومة ومعها الشعب ومعها الجيش وقف إطلاق النار، ولم يتوقف إطلاق النار"، مضيفاً "إذًا أمريكا لماذا تضغط على السلطة اللبنانية؟ ولماذا تضغط على القوى اللبنانية؟ هي تضغط من أجل المصالح الإسرائيلية".

ولفت إلى أنه "يجب أن يكون واضحًا أن هذه المقاومة الموجودة في لبنان هي مقاومة شرعية وطنية أخلاقية إنسانية شريفة عظيمة توضع على الرؤوس، ويجب أن تكون لها الأولوية في الاحترام والتقدير"، مشيراً إلى أن "هذه المقاومة تتحمل مع بيئتها وشعبها ومجتمعها وجمهورها الأثمان الباهظة لحماية لبنان، وعدم الإضرار بمكوناته المختلفة"، وموضحاً أن "هذه المقاومة قدمت أكثر من 10,000 شهيد خلال سنتين من المقاومين والرجال والنساء والأطفال والمدنيين، عدا عن هدم مئات الآلاف من البيوت و30,000 من الجرحى ومعهم الأسرى، وهؤلاء من شرائح مختلفة من الناس، وكل هذا التقديم كان من أجل أن يتحرر لبنان، وأن نبقى برؤوس مرفوعة".

وتابع سماحته "أذكّركم بأن سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رضوان الله تعالى عليه) كان دائمًا يقول: «حاضرون أن نتحمل المزيد، ولكن انتبهوا، لا نريد أن يتضرر باقي اللبنانيين، لا نريد أن نزعج المكونات اللبنانية الأخرى»، وطبعًا هذا يعني أن الكلفة تصبح أعلى، ومع ذلك، كان هناك حرص على حماية باقي اللبنانيين، وفي كثير من المواقف وكثير من العمليات، وحتى عندما توقفنا في بعض الأمور عن بعض العمليات، كان السبب الأساسي أن نحمي باقي المكونات مع كل الثمن الكبير الذي ندفعه، وهذا لا بد أن يُقدَّر".

وأردف "لم نسمع كلمات إشادة وشكر وترحم، ليس من أجل من قدَّم، بل من أجل من يُقدّم هذا الشكر والترحم ليعبّر لنا عن أن عنده الحس الوطني الحقيقي الذي ينسجم مع هذه التضحيات"، مؤكداً "لسنا نطلب أجرًا من أحد، ونحن نعتبر أجرنا عند الله عز وجل".

وتابع سماحة الأمين العام قائلًا : "عندنا في لبنان مشكلة واحدة، خطر واحد اسمه العدو الإسرائيلي المعتدي الذي يحتل الأرض ويتمادى ويقتل ويُبيد، هذه المشكلة الموجودة في لبنان، أما المقاومة فهي رد فعل على المشكلة، والمقاومة هي بسبب عدم قدرة الدولة وعدم قدرة الجيش على القيام بالواجبات في مواجهة العدو لعدم توفر الإمكانات الكافية واللازمة. إذًا المقاومة هي تسد ثغرة ضخمة، المقاومة تقوم بواجب كانت الدولة مسؤولة عنه بشكل أساس، ولكن مع النقص ومع العجز قامت المقاومة بهذا العمل".

وأكد أن "هذه المقاومة هي التي تمنع إسرائيل من الاستقرار، هذه المقاومة هي التي تضع حدًّا للأهداف الإسرائيلية، هذه المقاومة هي التي تؤسس لإخراج إسرائيل من لبنان، لا يجوز هذا الافتراء على المقاومة وعلى تضحياتها، والهروب إلى الأمام بعد الفشل الذي فرّطت به السلطة بالسيادة بطريقة أدائها. نحن نفهم عجز الدولة، ولكن ليس مفهومًا أن تنخرط القوى السياسية الأساسية في البلد في خطوات تخدم المشروع الإسرائيلي الذي لم يتمكن من تحقيق أهدافه".

وأضاف: "لا تكلمونا إنشاءً عربيًّا، السيادة ليست أغنية، السيادة ممارسة تطبيقية، الوحدة الوطنية ليست شعارًا، هي طريقة أداء تؤدي إلى الوحدة، مواجهة العدو الإسرائيلي ليست شعارًا، تحتاج إلى تطبيقات عملية، قل لي ماذا تفعل أيها المسؤول في أي موقع من المواقع؟ هذا هو الذي يكون حاكمًا".



وسأل "هل أصبحت التنازلات المجانية والاستسلام سمة هذا العهد؟ سواء في اتفاق الإطار الذي جرّد لبنان من كل شيء وأعطى إسرائيل كل ما تريد وزيادة، اذهبوا وانظروا واسمعوا المسؤولين المختلفين، اسمعوا القوى السياسية، اسمعوا المكونات المختلفة، اسمعوا في الداخل والخارج كيف يقيمون اتفاق الإطار، يجدر بالمرء أن يجري مراجعة، وصولًا إلى خطاب الاستقلال الذي جعل الرئاسة طرفًا وقسّم اللبنانيين عموديًّا بدل أن يكون سببًا جامعًا".

إيران نموذج الشرف

وقال سماحة الشيخ نعيم قاسم إن "إيران نموذج الشرف ونموذج نصرة المستضعفين في هذا العالم، نحن نفتخر بعلاقتنا بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وندعم موقفها ونحن نؤكد على ضرورة أن نبقى معًا في مواجهة الطغيان الأمريكي والاحتلال الإسرائيلي، الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على لبنان بحدوده الحالية، وجاء اتفاق الإطار بعد العدوان وتحت الضرب، واستمر الضرب ولم يصنع شيئًا".

ولفت إلى أن "الجمهورية الإسلامية تربط اتفاقها مع أمريكا بإيقاف كل أشكال العدوان على كل الجبهات، وأول الجبهات لبنان، هذا عبء كبير على الجمهورية الإسلامية، وهذه تضحية عظيمة، وهذا تقديم لقوة لبنان، بدل أن نشكر الجمهورية الإسلامية، ننتقدها؟ فلننتقد هؤلاء الذين يروجون لإعطاء المكاسب لإسرائيل، ويضغطون على لبنان ليقدم لإسرائيل، ويشترطون الدعم بأن تأخذ إسرائيل كل ما تريد، والله نتمنى أن نسمع منهم انتقادًا للعدو الإسرائيلي، أو طلبًا للانسحاب بشكل مبرمج وواضح، دائمًا الاتجاه ضد المقاومة".

وشدد على أن إيران هي التي وقفت، هي التي ساندت، نحن لا نعمل من أجل إيران، إيران تعمل من أجلنا، وتتحمل الأعباء من أجلنا، والكل يعلم ذلك، نعم، نحن نقدم من أجل بلدنا، من أجل استقلالنا، من أجل عزتنا، من أجل كرامتنا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بقيادة الإمام آية الله السيد مجتبى (دام ظله) مع الشعب الإيراني والمسؤولين كلهم لديهم قناعة بأن هذه المقاومة الشريفة في هذا البلد الذي يجب أن يعيش عزيزًا كريمًا لا بدّ من أن يدعموها حتى لو تحملوا الخسائر والتضحيات والعطاءات المختلفة، يجب أن نشكر إيران، لذلك، نقول: إيران، شكرًا إلى أن ينقطع النفس، واعلموا أنكم في القلب وأنكم إن شاء الله في أعلى المراتب على مستوى الإنسانية بسبب هذا الموقف في لبنان، وفلسطين، والمنطقة، ودعم المقاومة.

لتحقيق النقاط الخمس

واكد سماحته أن السيادة تبدأ من تحرير كامل الأرض، عنوانان أساسيان يجب أن يكونا في بلدنا: السيادة والاستقلال، لا سيادة من دون تحرير، ولا استقلال مع التبعية، الخطر الوحيد اليوم في لبنان هو العدوان الإسرائيلي، وعلينا جميعًا مواجهته، لن نرضى بديلًا عن السيادة الكاملة غير المنقوصة، وهي التي تتحقق بالنقاط الخمس:

أولًا: وقف العدوان.

ثانيًا: الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في جنوب نهر الليطاني.

ثالثًا: الأسرى والإفراج عنهم.

رابعًا: الإعمار للقرى المهدّمة.

خامسًا: عودة الأهالي ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.

ولفت إلى أن هذا ما يعيد السيادة، وإلا مع وجود الاحتلال والعدوان الإسرائيلي الأمريكي لا توجد سيادة، وعلينا أن نضع الخطط من أجل أن نصل إليها، مضيفاً أن الاستقلال، لا يتحقق مع وجود الوصاية الأمريكية وبعض الدول الإقليمية التي تتدخل إلى جانب هذه الوصاية الأمريكية. الاستقلال لا يتحقق بالخضوع للإملاءات التي يمليها سفير أمريكي يحرض على الفتنة والاقتتال الداخلي، ويهين الرئاسة، ويهدد بالعقوبات، يجب كف يد الوصاية الأمريكية حماية لاستقلال لبنان، ومنعًا لتفتيته وتخريبه، هذه الوصاية ستخرب لبنان إذا استمرت واستمر من يستمع إليها.

وجزم سماحته بأن سلطتنا في لبنان مسؤولة عن صد العدوان وحماية الشعب، واسترداد الأرض، لا أحد يطالب بأن المقاومة هي مسؤولة، لا، السلطة هي مسؤولة، فلتقم بواجباتها، وسنسائلها عن هذا التفريط الذي حصل. عندما تكون عاجزة، لا بأس، نحن نعذر، ولكن عندما تكون قادرة ولو ببعض الشيء، أليست السلطة قادرة بأن تشكو إلى مجلس الأمن؟ أليست السلطة قادرة بأن تصرخ ضد العدوان كل يوم؟ أليست السلطة قادرة على أن تتحدث مع المبعوثين الأجانب الذين يأتون بأن يصرخوا معها ضد العدو الإسرائيلي، بدل أن يكونوا تحت مساءلتها للتقديم للعدو الإسرائيلي؟ اليوم تقول السلطة إن السيادة تريد أن تكون بيدها، لا بأس، أين السيادة مع وجود العدو الإسرائيلي؟" ولفت إلى أن السلطة السياسية طلبت من الجيش اللبناني أن ينسحب عندما دخل العدو الإسرائيلي، مهما كانت المبررات، لكن هذا يعني أنها عاجزة، وإذا كانت عاجزة عن السيادة، كيف تتجه إلى الضغط الداخلي على المقاومة لتمنع المقاومة من القيام بالتصدي ومنع إسرائيل من التمادي؟

وأضاف سماحته أنه منذ سنة 1989، عندما حصل اتفاق الطائف، كان الاحتلال هو الخطر الذي يهدد سيادة لبنان، مشيراً إلى أن مسؤولية السلطة إعداد الجيش اللبناني، وتجهيزه للدفاع عن الأرض، حتى من الموازنة، وأي مساعدة مشروطة بفتنة داخلية، يجب أن نرفضها، لا نريد مساعدات لفتنة داخلية، نريد من يدافع عن الأرض.

سلسلة شرح نهج البلاغة إنجاز الكبير

وحول إطلاق المؤلف الكبير، سلسلة شرح نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي (عليه السلام)، على يد سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين (رضوان الله تعالى عليه)، قال إنها إنجاز كبير، ويجب أن نتعرف على هذه الشخصية التي قدمت للمكتبة الإسلامية وللمنهج الإسلامي خطوة متقدمة ترتبط بهذا الشرح، وهذه الرؤية، وهذه التجربة الكبيرة.

ولفت سماحته إلى الدور العلمائي الكبير بارز في حزب الله، ويُجسّد سماحة السيد هاشم نموذجًا من نماذج هذا الاتجاه العلمائي، وهو في الحقيقة امتداد للشيخ راغب، وللسيد عباس، ولسيد شهداء الأمة السيد حسن، وللإمام الخميني، وللإمام الخامنئي، وللإمام موسى الصدر، وكل هذا السياق العلمائي هو في الحقيقة تَجسّد وتجلّى في عطاءات سماحة السيد هاشم.

وقال سماحة الشيخ قاسم إن سماحة السيد هاشم تميّز بشخصية علمية، مؤمنة، دقيقة، يستطيع أن يُقدّم الفكرة بطريقة منهجية صحيحة، شاملة، وفي آنٍ معًا كان يهتم بشكل كبير بالتربية والتعليم والتثقيف وهذا المنهج الإسلامي العظيم، فشخصيته تتميز بالأصالة، وكان دائمًا ينتبه إلى التوجيه الثقافي، ويلتفت إلى التوجيهات التربوية، ويرعى هذه الأفكار بشكل مباشر من أجل أن يُكرّس الأصالة الحقيقية.

وتحدث عن اهتمام السيد هاشم بأن يكون جهد التأليف لشرح نهج البلاغة جهدًا جماعيًّا، وهذا موضوع مهم جدًّا؛ لأن الجهد الجماعي يأخذ من الأفكار والقناعات خاصة مع شخصيات علمية مرموقة، مع سماحة الشيخ خليل رزق، وسماحة السيد علي عباس الموسوي، وسماحة السيد علي عبد المنعم مرتضى، ليُشكّل مع الثلاثة، وبرئاسته، حلقة بحثية مهمة تُنتج، وأنتجت هذا الشرح منذ سنة 2011، وهذا جهد كبير جدًّا عندما يكون بطريقة جماعية، فهذا يعني أنه يكون دقيقًا أكثر وتكون فيه الشمولية المطلوبة.

وأكد سماحة الأمين العام على موقعية أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الاتجاه الإسلامي، وفي التربية المعاصرة، فإمامنا علي (سلام الله تعالى عليه) هو بوصلة التعاليم الصحيحة والسليمة والتفسير الممنهج، وهو باب العلم للرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، هو المشهور بنهج البلاغة، الذي ملأ الآفاق عند المسلمين وعند غيرهم، ولا زال حتى اليوم نضرًا قادرًا على العطاء، موضحاً أن اختيار سماحة السيد هاشم لشرح نهج البلاغة هو اختيار موفق لما في هذا الكتاب من قدرة على بناء الإنسان.



ولفت إلى أن طريقة السيد الشهيد في الاستنتاج لها علاقة بالمضمون أولًا الذي هو مُشع، ومضيء، ومحدد للمعالم، ولكن يوجد فهم معاصر له علاقة بالتجربة الغنية التي خاضها سماحة السيد هاشم صفي الدين في قيادته وفي كل مراحل عمله، مضيفاً "رحمه الله لقد كان مدرسة حقيقية في التربية والتعليم، هكذا هم قادتنا، هكذا هم من يديرون هذه المسيرة المقاومة الولائية، هكذا أولئك الذين يعملون ليل نهار ليكونوا في التصدي للمسألة المقاومة والمسألة السياسية، لكن من خلفية دينية أصيلة، صافية.

للاطلاع على النص الكامل للكلمة اضغط هنا

الكلمات المفتاحية