حذرت وزارة المالية "الإسرائيلية" من تشكل ما وصفته بـ"جيل ضائع" من جنود الاحتياط، نتيجة الأضرار التي لحقت بمساراتهم المهنية والتعليمية، مشيرة إلى أن كلفة خدمة الاحتياط على الاقتصاد بلغت 167 مليار شيكل خلال ثلاث سنوات، حتى نهاية عام 2026، ومن المتوقع أن ترتفع بمقدار 100 مليار شيكل إضافية بحلول عام 2030.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية نقلًا عن وزارة المالية، أنه تم خلال عامي 2013 و2022، دمج 61% من جنود الاحتياط بصورة منتظمة في الاقتصاد "الإسرائيلي"، في حين لم يُدمج 39% منهم بصورة منتظمة في الاقتصاد. أما منذ عام 2023 وحتى عام 2026، فلم يُدمج 78% منهم، مقابل 22% فقط جرى دمجهم.

وقامت وزارة المالية بحسب الصحيفة بتصنيف جنود الاحتياط إلى ثلاث فئات عمرية، واحتساب التكلفة الإجمالية لجيش الاحتياط. وتُعد الفئة العمرية من 40 إلى 45 عامًا الأكثر تكلفة. إذ تصل التكلفة الإجمالية للاقتصاد إلى 75 ألف شيكل عن كل شهر خدمة، وتشمل الأجر، وتكلفة خسارة الإنتاجية للاقتصاد، والأضرار الاقتصادية التي تلحق بالعائلة، وغير ذلك.

أما الفئة العمرية الثانية، فتضم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و39 عامًا، وتبلغ الأضرار 68 ألف شيكل عن كل شهر. وفي الفئة العمرية الأصغر التي تضم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و30 عاماً، تبلغ التكلفة المقدّرة 39 ألف شيكل شهريًا.

وقسّمت وزارة المالية "الجيل الضائع" إلى ثلاث فئات تضررت:

- الفئة العمرية من 20 إلى 27 عامًا (تتعلق بالطلاب الجامعيين والأشخاص الذين يدخلون سوق العمل).

- الفئة العمرية من 28 إلى 35 عامًا، (تتضرر بداية المسار المهني).

- الفئة العمرية من 36 إلى 45 عامًا، (تتضرر مرحلة الإنتاجية المرتفعة).

وبحسب بيانات وزارة المالية، ارتفع حجم خدمة الاحتياط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 31 ضعفًا مقارنة بالماضي.

وكشفت هذه البيانات أن حجم استدعاء قوات الاحتياط خلال فترات العمليات العسكرية كان أكبر بما يتراوح بين 15 و21 ضعفاً مقارنة بالماضي، وذلك في جولات القتال، ومنها: «سهام الشمال»، و«زئير الأسد»، و«الأسد الصاعد»، و«عربات جدعون»، وغيرها. أما بين العمليات العسكرية، فقد كان حجم خدمة الاحتياط أكبر بما يتراوح بين 7 و10 أضعاف مقارنة بالماضي.

وفي ما يتعلق بحجم اندماج جنود الاحتياط في المؤسسات الأكاديمية، ترصد وزارة المالية "الإسرائيلية" بحسب "معاريف" تراجعًا حادًا. ووفقًا لادعاءات جنود الاحتياط، يعود هذا التراجع، من بين أمور أخرى، إلى السياسة المتشددة التي ينتهجها رؤساء الجامعات ومؤسسات التعليم العالي. وبحسب إفادات جنود الاحتياط، فإن هذه المؤسسات تضع عراقيل وصعوبات أمام جنود الاحتياط.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية، سُجّل هذا العام تراجع بنسبة 5% بين الطلاب الجامعيين الذين يؤدون خدمة الاحتياط ويبلغون 24 عامًا، وتراجع بنسبة 12% بين الذين يبلغون 25 عامًا، وبنسبة 16% بين الطلاب البالغين 26 عامًا، وبنسبة 9% بين الطلاب البالغين 27 عامًا.

وبحسب وزارة المالية، بلغت التكلفة الإجمالية لخدمة الاحتياط خلال سنوات الحرب الثلاث 167 مليار شيكل، فيما تبلغ التكلفة الموازنتية التي تتحملها وزارة المالية 115 مليار شيكل.

وأشارت صحيفة "معاريف" إلى أن وزارة المالية تقترح زيادة عدد الكتائب النظامية، بما من شأنه تقليل الحاجة إلى جنود الاحتياط. ووفقًا للوزارة، فإن كل كتيبة نظامية ستوفر سنويًا الحاجة إلى ما بين 6 و9 كتائب من قوات الاحتياط.

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