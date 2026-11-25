صعّد المستوطنون الصهاينة، اليوم الأربعاء، اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم في قريتي مادما وقريوت جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، من خلال توسيع بؤرة استيطانية وإضافة منازل جديدة إليها، ومحاصرة منزل ومحاولة اقتحامه، بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين.

وفي قرية مادما، أضاف مستوطنون منازل جديدة إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي القرية، في خطوة من شأنها توسيع رقعة البؤرة وتعزيز الوجود الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، وسط مخاوف من أن يشكل هذا التوسع مقدمة للاستيلاء على مزيد من الأراضي المحيطة.

ويأتي ذلك في سياق التوسع المتواصل للبؤر الاستيطانية في محيط القرى والبلدات الفلسطينية جنوب نابلس، وما يرافقه من اعتداءات تستهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وتفرض مزيداً من التضييق على حياتهم اليومية.

وفي قرية قريوت، حاصر مستوطنون منزل المواطنة هلالة محمد سعيد موسى، في منطقة الدبابيس الواقعة جنوب شرق القرية، وحاولوا اقتحامه، في اعتداء أثار حالة من التوتر في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين في المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، في وقت تتواصل اعتداءات المستوطنين على القرية ومحيطها.

وتعكس هذه الاعتداءات تصاعداً في استهداف التجمعات السكنية الفلسطينية جنوب نابلس، بين التوسع في إقامة المنازل داخل البؤر الاستيطانية والاعتداء المباشر على منازل المواطنين، بما يهدد أمنهم وسلامتهم ويزيد من الضغوط عليهم وعلى أراضيهم.

الاحتلال يعتقل مواطنين بينهم أب ونجله

بموازاة اعتداءات المستوطنين، اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين، بينهم المواطن مصطفى بركات ونجله قيس، خلال اقتحامها بلدة دير الغصون شمال طولكرم، ومداهمة منازل وتفتيشها والاعتداء على عدد من العمال واحتجاز مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال جابت أحياء البلدة وشوارعها، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، وألحقت خراباً بمحتوياتها، واحتجزت أصحابها وأخضعتهم للاستجواب.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال لاحقت مجموعة من العمال في أثناء عملهم داخل إحدى العمارات، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تقتادهم معها.

وأدى الاقتحام إلى احتجاز طلبة في عدد من مدارس البلدة داخل مدارسهم، وتعذر مغادرتهم والعودة إلى منازلهم، لعدة ساعات، قبل أن يتمكنوا من الخروج والعودة إلى بيوتهم.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تواصل اقتحام البلدة.

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