أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ، الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، استهدفتا مينائي جدة وجيزان السعوديين ردًا على العدوان السعودي الذي استهدف ميناء الحديدة وتثبيتًا لمعادلة الرد؛ "الميناء بالميناء".

وأكدت القوات المسلحة اليومية في بيان عسكري تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع أن العمليتين أسفرتا عن أضرارٍ في المواقعِ المستهدفةِ، مشددة على أنها لن تتردد في الردِّ المباشرِ والفوريِّ على أيِّ عدوانٍ يستهدفُ ميناءَ الحديدةِ، وأنها مستمرةٌ في تثبيتِ معادلاتِ الردعِ مهما كانتِ النتائجُ والعواقب.

وقال العميد سريع في بيانه: "في إطارِ الردِّ على العدوانِ السعوديِّ الغاشمِ على بلدِنا وردًّا على استهدافِهِ لميناءِ الحديدةِ وتثبيتًا لمعادلةِ الميناءِ بالموانئِ. نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بعونِ اللهِ تعالى عمليتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ: العمليةُ الأولى استهدفت ميناءَ جدةَ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً بفضلِ اللهِ. والعمليةُ الأخرى استهدفت ميناءَ جيزانَ وكانتِ الإصابةُ مباشرةً بفضلِ اللهِ. وقد أسفرتِ العمليتانِ عن أضرارٍ في المواقعِ المستهدفةِ".

وأضاف: "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ للعدوِّ السعوديِّ المجرمِ أنها لن تترددَ في الردِّ المباشرِ والفوريِّ على أيِّ عدوانٍ يستهدفُ ميناءَ الحديدةِ، وأنها مستمرةٌ في تثبيتِ معادلاتِ الردعِ مهما كانتِ النتائجُ والعواقبُ متوكلةً في ذلكَ على اللهِ ومعتمدةً عليهِ ومسنودةً بشعبِ الإيمانِ والحكمةِ".

وتابع البيان: "مستمرونَ في عملياتِنا العسكريةِ النوعيةِ باتجاهِ العمقِ السعوديِّ وفي فرضِ معادلةِ الحصارِ بالحصارِ والتصعيدِ بالتصعيدِ واستهدافِ التحشيداتِ التابعةِ للعدوِّ السعوديِّ وضباطِهِ حتى وقفِ العدوانِ وإنهاءِ الحصارِ عن بلدِنا العزيز"ِ.

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