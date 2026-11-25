أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، عن وقوع انفجار وحريق في ناقلة غاز طبيعي مسال إثر اصطدامها بلغم بحري في أثناء عبورها في المسار المحظور في مضيق هرمز.

وأفادت العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في بيان، بأن ناقلة الغاز أقدمت على إطفاء أنظمة تحديد المواقع والملاحة الخاصة بها، في خطوة وصفتها بالمجازفة الخطيرة، قبل أن تصطدم بلغم بحري في أثناء عبورها في "مسار أميركي - صهيوني زائف وغير مصرح به".

وحذّر مركز مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز التابع لحرس الثورة الإسلامية، السفن التجارية من تجاهل القوانين واللوائح الإيرانية أو استخدام مسارات غير معتمدة، مؤكدًا أن المرور عبر هذه المسارات قد يعرّضها لخطر الاصطدام بالألغام البحرية.

وفي سياق متصل، شهد المضيق، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حوادث انفجار وحرائق طاولت ناقلتي نفط، قالت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية إنهما اصطدمتا بألغام بحرية في أثناء عبورهما مسارات غير مصرح بها، ما أدى إلى اندلاع النيران في غرف المحركات.

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