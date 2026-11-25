أدان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مزاعم الكيان الصهيوني بشأن أنشطة الصناعة الدوائية في إيران؛ مؤكدًا أن الهدف من إثارة هذه الاتهامات هو تضليل الولايات المتحدة وجرّها إلى حرب أخرى؛ خدمة لمصالح كيان الاحتلال "الإسرائيلي"، فضلاً عن تعريض حصول المرضى الإيرانيين على الأدوية للخطر.

وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "كيانًا مدججًا بأسلحة الدمار الشامل يتهم إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة كيميائية! لكن العالم أجمع بات يعلم اليوم أن الكيان "الإسرائيلي"، مهما كانت الاتهامات التي يوجهها، إنما يعترف ضمنًا بالجرائم التي ارتكبها هو نفسه".

وفي بيان منفصل أدان الوزير عراقجي، الأكاذيب التي يروّج لها الكيان "الإسرائيلي" حول صناعة الأدوية في إيران؛ قائلًا: "إن الكيان "الإسرائيلي" رفض الانضمام إلى أي اتفاقية دولية تحظر الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية وهو يمتلك مئات الرؤوس النووية، وشنّ هجمات على سبع دول في المنطقة، واحتل أجزاء من أراضي ثلاث دول، وخلال العام الماضي وحده جرّ أميركا مرتين إلى حرب خاسرة ضد إيران".

وأضاف عراقجي: "اليوم، يتهم هذا الكيان الذي لا يتورع عن إشعال الحروب، وبكل وقاحة، إيران؛ الدولة العضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والتي كانت هي نفسها ضحية للأسلحة الكيميائية التي زوّدت ألمانيا الغربية نظام صدام حسين بها، بالعمل على إنتاج مثل هذه الأسلحة البشعة وإخفائها داخل مصانعها الدوائية!".

وأكد وزير الخارجية الإيراني "أن الهدف من إطلاق مثل هذه المزاعم الوقحة واضح، وهو تضليل أميركا وجرّها إلى حرب أخرى تخدم المصالح "الإسرائيلية"، فضلًا عن تعريض المرضى الإيرانيين للخطر في الوقت نفسه".

الكلمات المفتاحية