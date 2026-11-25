ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، بأسلوب ساخر على مزاعم السيناتور الأميركي جون كورنين حول البرنامج النووي الإيراني، تضمنت مغالطة مكشوفة استند فيها إلى تقرير حول منشأة تخصيب يورانيوم في كوريا الشمالية كدليل على تعزيز إيران لبرنامجها النووي.

وكتب بقائي، في منشور على منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 ردًا على مزاعم السيناتور كورنين عبر قصة تشبيهية حول تحريف الوقائع: "قال جاهل؛ ورد في الحديث أن ابن آوى التهم يعقوب على قمة منارة. فقام أحدهم وصاح: يا جاهل! لم يرد ذلك في الحديث، بل في القرآن؛ لم يكن يعقوب، بل يوسف؛ لم يكن على قمة منارة بل في قاع بئر؛ لم يكن ابن آوى، بل ذئب؛ والخبر كذب من الأساس!".

وأضاف بقائي: "لو لم يقتصر هذا السيناتور الأميركي على نصوص وتلميحات لجنة الشؤون العامة الأميركية "الإسرائيلية" (أيباك) بشأن إيران، لكان قد فهم منذ البداية أن التعليق الذي أدلى به رافائيل غروسي؛ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 18 نوفمبر، كان يتعلق بتطوير منشأة لتخصيب اليورانيوم في يونغ بيون، وأن هذه المنشأة موجودة في كوريا الشمالية، وليس في إيران!".

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