رأى الكاتب تاكي ثيودوراكوبولوس أن السياسة التي انتهجتها واشنطن إزاء "الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"" على مدى نصف قرن، قامت على نظرية مفادها أن الأرواح "الإسرائيلية" وحدها تستحق الاهتمام. وأوضح أنه كلما شهد الشرق الأوسط انفجاراً أو تصعيداً، تتوالى الاتصالات على البيت الأبيض، حيث يسارع المانحون إلى المطالبة بإصدار بيانات واتخاذ مواقف وسياسات مؤيدة لـ"إسرائيل".

وفي مقالة نشرها موقع "ذا أميركان كونسيرفاتيف" (The American Conservative)، أشار الكاتب إلى كتاب جديد يحمل عنوان "تجاوز الخط الأحمر: بايدن ومستشاروه وحرب إسرائيل في غزة"، للكاتب أكبر شهيد أحمد، موضحاً أن الكتاب يتناول التجاهل التام الذي أبدته إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تجاه أرواح الفلسطينيين، في ظل الحسابات المرتبطة بالمشهد الانتخابي في الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، استشهد ثيودوراكوبولوس بما أورده بن رودس، المساعد السابق للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في مراجعته للكتاب، إذ كتب أن بايدن أبلغ رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، في آذار/مارس 2024، أن استهداف مدينة رفح، حيث كان يتجمع نحو 1.4 مليون فلسطيني، سيُعد تجاوزاً للخط الأحمر.

وبحسب رودس، حذّر بايدن من أن عملية عسكرية في رفح قد تودي بحياة 30 ألف شخص، كما هدد بحجب المساعدات عن "إسرائيل" إذا مضت في تنفيذ العملية. غير أن واشنطن واصلت تقديم مساعداتها، رغم إقدام "إسرائيل" على المضي قدماً في الهجوم على المدينة، في تناقض بين التحذيرات الأميركية والممارسة الفعلية على الأرض.

وأثارت مواقف رودس غضب لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك) وغيرها من المجموعات المؤيدة لـ"إسرائيل"، حتى إن بعض الجهات اتهمته بمعاداة السامية. وفي معرض انتقاده لهذا الواقع، تساءل رودس عن سبب سهولة جرّ الولايات المتحدة إلى الحرب، مقارنة بصعوبة التوصل إلى اتفاق دبلوماسي من شأنه تجنبها.

كما استعاد الكاتب مرحلة إدارة أوباما، مشيراً إلى أنه بعد المعركة السياسية التي دارت حول الاتفاق النووي مع إيران، أبرمت الإدارة الأميركية اتفاقاً مع "إسرائيل" ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، حصلت بموجبه "إسرائيل" على مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى عشرة أعوام. ورأى أن اللافت هو استمرار الولايات المتحدة في منح "إسرائيل" مثل هذه المساعدات الضخمة، بصرف النظر عن مستوى عدوانيتها تجاه خصومها.

وفي الإطار نفسه، أشار ثيودوراكوبولوس إلى أن اتهام معارضي المواقف "الإسرائيلية" بمعاداة السامية بات أمراً متكرراً، إذ تتحول هذه التهمة، عندما تقرر أيباك أن طرفاً ما لا يقف إلى جانبها، إلى رد فعل شبه تلقائي. ونقل عن رودس قوله إن الاعتقاد باستحالة تحدي "إسرائيل" ظل، لفترة طويلة، مسألة لا تقبل النقاش أو الاعتراض.

إلا أن الكاتب لفت إلى حدوث تحول دراماتيكي في الرأي العام تجاه "إسرائيل" منذ اندلاع الحرب والإبادة الجماعية في غزة، معتبراً أن توجيه تهمة معاداة السامية إلى منتقدي "إسرائيل" بات أشبه بصرخة "الذئب" التي تفقد تأثيرها نتيجة تكرارها. وأضاف أن الولايات المتحدة، إذا أرادت الحفاظ على صورتها بوصفها أمة فاضلة، فإن تمكين جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" لا ينسجم مع هذه الصورة.

وفي سياق حديثه عن تداعيات استمرار العمليات العسكرية، أشار الكاتب إلى استشهاد 1600 فلسطيني في غزة على أيدي القوات "الإسرائيلية" منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن مجرد الإشارة إلى هذه الحصيلة من شأنه أن يثير اعتراضات أيباك، التي تتهم شخصيات، من بينها تاكر كارلسون، بمعاداة السامية.

واختتم ثيودوراكوبولوس بالتشديد على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات والاتهامات، بصورة نهائية وفي أقرب وقت، في ظل التحولات التي يشهدها الرأي العام الأميركي تجاه "إسرائيل" وتراجع قدرة تهمة معاداة السامية على إسكات منتقدي سياساتها.

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