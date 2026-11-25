رأى الكاتبان خورخي غونزاليس غايارزا وديانا فورشتغوت روث أن الانتخابات الإسبانية المقررة في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري لن تقتصر تداعياتها على تحديد شكل الحكومة المقبلة، بل ستمتد لتشمل مستقبل العلاقات بين إسبانيا، الحليف الأطلسي الذي يستضيف سفناً حربية وطائرات أميركية، والصين، ولا سيما في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وشدد الكاتبان، في مقالة نشرتها مجلة "ناشيونال إنترست"، على أن الابتعاد عن بكين يمثل مسألة بالغة الأهمية لمستقبل الغرب، واصفين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه أكثر زعماء الاتحاد الأوروبي تأييداً للصين بصورة علنية، مشيرين إلى أنه زارها أربع مرات خلال أربعة أعوام.

وفي هذا السياق، أوضح الكاتبان أن قوانين "صافي الانبعاثات الصفري" التي أقرتها حكومة سانشيز، والهادفة إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وصولاً إلى الصفر، إلى جانب قوانين الاتحاد الأوروبي، جعلت الاعتماد على المنتجات الصينية، من السيارات والبطاريات إلى الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، الخيار الأسهل لتحقيق الأهداف المحددة في مجال مكافحة التغير المناخي.

ورأى الكاتبان أن هذا التوجه أسهم في استقطاب الاستثمارات الصينية، متوقعين أن تسجل هذه الاستثمارات في إسبانيا خلال العام المقبل نمواً أسرع مما ستسجله في معظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وفي المقابل، أشار الكاتبان إلى أن البديل السياسي الوحيد عن سانشيز يتمثل في ائتلاف يضم حزب الشعب المنتمي إلى يمين الوسط وحزب "فوكس" القومي المحافظ. وأضافا أن وصول هذا الائتلاف إلى الحكم سيعني التوجه نحو تأمين مصادر طاقة أقل تكلفة وأكثر أماناً وبكميات أكبر، بما في ذلك الغاز الطبيعي، الأمر الذي من شأنه الحد من الاعتماد على واردات الطاقة المتجددة الصينية، وتعزيز أمن الطاقة وتوطيد التحالف مع الولايات المتحدة.

ولفتا إلى أن المشاريع الاستثمارية الصينية الضخمة في إسبانيا، سواء تلك التي جرى التعهد بتنفيذها أو التي دخلت حيز التنفيذ، تعكس توجهاً قد يتعزز بصورة متزايدة، ما لم يتعرض سانشيز للهزيمة في الانتخابات.

وفي معرض تناولهما طبيعة العلاقات بين بكين والقيادة الإسبانية، وصف الكاتبان هذه العلاقات بالممتازة، موضحين أن القوانين المرتبطة بصافي الانبعاثات الصفري تدفع إسبانيا نحو إبرام الصفقات مع الصين، بما يخدم استراتيجيتها الصناعية. واعتبرا أن استمرار هذه البيئة القانونية سيبقي الأفضلية قائمة لمصلحة المنتجين الصينيين.

ورغم أن الكاتبين أقرا بأن الانتخابات الإسبانية لن تحسم مسار العلاقات بين أوروبا والصين، فإنهما اعتبرا أنها ستكشف ما إذا كان أحد أبرز حلفاء الغرب سيختار تغيير نهجه أو المضي قدماً في تعميق اعتماده على بكين.

وفي هذا الإطار، شددا على ضرورة ألا تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج، مؤكدين أن واشنطن تمتلك الأدوات والمصالح التي تتيح لها التحرك، أياً كان شكل الحكومة الإسبانية المقبلة. وأشارا إلى أن الغاز الطبيعي المسال الأميركي يمكن أن يشكل بديلاً لإسبانيا عن سلاسل إمداد الطاقة التي تهيمن عليها الصين.

كما دعوا إلى تعزيز التنسيق بين إسبانيا والاتحاد الأوروبي، وإجراء نقاش صريح مع مدريد بشأن المخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الصينية في الشبكات المتصلة بالمعلومات الاستخباراتية للدول الحليفة والتعاون العسكري، وفق تعبيرهما.

وختم الكاتبان بالتأكيد أن تعزيز أمن الطاقة، وتقليص الاعتماد على سلاسل الإمداد الصينية، وزيادة التنسيق مع الشركاء في السياسة المتبعة تجاه الصين، من شأنها أن تجعل إسبانيا حليفاً أقوى. ودعوا الناخبين الإسبان إلى اغتنام هذه الفرصة، مؤكدين في الوقت نفسه ضرورة استعداد الولايات المتحدة للعمل مع الطرف الذي سيفوز في الانتخابات، أياً كانت هويته.

الكلمات المفتاحية