رأت جمعية الوفاق الوطني في البحرين أن ما شهده مأتم "أنصار الحسين" في منطقة البلاد القديم يشكل تطوراً أمنياً يكشف عن اتساع دائرة التضييق على الشعائر الحسينية والمؤسسات الدينية للطائفة الشيعية في البلاد، في ظل سلسلة من الإجراءات الأمنية التي بدأت باستدعاء رئيس المأتم واعتقاله لساعات، وصولاً إلى اقتحام المبنى ومصادرة معداته الصوتية وأجهزة المراقبة، قبل أن تمتد الحملة إلى مداهمة منازل عدد من إدارييه واعتقال ثلاثة مواطنين لمدة أسبوع على ذمة التحقيق.

وبدأت فصول هذه الإجراءات مساء الاثنين الموافق 23 تشرين الثاني/نوفمبر، باستدعاء رئيس المأتم الحاج عبد الأمير سعيد، على خلفية استخدام السماعات الخارجية، رغم أن السماعات العلوية كانت قد صودرت في وقت سابق.

ولم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، إذ شهد صباح الثلاثاء 24 تشرين الثاني/نوفمبر تصعيداً جديداً، تمثل باقتحام دوريات مدنية تابعة للأجهزة الأمنية مبنى المأتم، بالتزامن مع استدعاء أحد إدارييه.

وخلال عملية الاقتحام، صادرت القوات السماعات الموجودة في الباحة الخارجية، وامتدت عمليات التفتيش إلى اللجنة الإعلامية، حيث جرى الاستيلاء على جهاز تنظيم الصوت وجهاز التسجيل التابع لكاميرات المراقبة، قبل أن تغادر القوات المكان مصطحبة معها الإداري إلى مركز الشرطة.

وفي عصر اليوم نفسه، عادت القوات الأمنية إلى المأتم في خطوة تصعيدية أخرى، وصادرت سماعات الموكب الحسيني والعربة المخصصة لنقل أجهزة الصوت، لتشمل المصادرات مختلف التجهيزات الصوتية المستخدمة في أنشطة المأتم وإحياء الشعائر الحسينية. وعقب ذلك، أُفرج عن رئيس المأتم الحاج عبد الأمير سعيد والإداري الذي كان قد اقتيد إلى مركز الشرطة.

ولم تقتصر الإجراءات على المأتم، إذ انتقلت القوات الأمنية لاحقاً إلى مداهمة منازل عدد من إدارييه، وهم أحمد عبدالله البلادي، وسيد حسن أنور البلادي، وكرار فيصل، وانتهت المداهمات باعتقالهم وتوقيفهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، بتهم تتصل بإحياء ذكرى وفاة أم البنين (عليها السلام).

وتضع جمعية الوفاق ما جرى في البلاد القديم ضمن سياق توسيع دائرة الاستهداف، الذي لم يعد مقتصراً على العلماء والمعتقلين، بل امتد ليشمل المآتم والشعائر الحسينية والمؤسسات الدينية، وصولاً إلى ملاحقة القائمين عليها ومداهمة منازلهم واعتقالهم.

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