إبراهيم الأمين - صحيفة الأخبار

يرفض فريق السلطة في لبنان، شأنه شأن قسم لا بأس به من الطبقة السياسية، ربط الأحداث الجارية بمشروع أكبر. لذلك، كلما جرى الحديث عن أن السلطة تقوم بإجراءات تنفيذاً لرغبات الولايات المتحدة والسعودية أو أي طرف خارجي آخر، سارع أركان الحكم، أو فريقهم السياسي والإعلامي، إلى شنّ حملة مضادة، تحت عنوان أن ما يجري يندرج في صلب سياسة الدولة الرامية إلى الدفاع عن السيادة في مواجهة القوى الرافضة لها، وفي مقدّمها المقاومة.

ومنذ أشهر، تضجّ الصالونات السياسية والإعلامية في البلد بأخبار السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبتحركات الموفد السعودي يزيد بن فرحان واجتماعاته واتصالاته. وفي الآونة الأخيرة، لم يعد السياسيون، بمن فيهم مسؤولون في السلطة، يتردّدون في التصريح بأنهم يتعرضون لضغوط الأميركيين والسعوديين. ولا تقتصر الوقاحة الأميركية والسعودية على ما يقوم به عيسى أو ابن فرحان، بل تتجاوز ذلك إلى اجتماعات تبقى بعيدة عن الأضواء، تعقدها فرق من سفارتي البلدين، يدير القسم الأكبر منها رؤساء محطات الاستخبارات فيهما. ولهؤلاء علاقاتهم وبرامج لقاءاتهم الدورية مع جميع قادة الأجهزة الأمنية في لبنان، من دون استثناء، فضلاً عن شبكة واسعة من العلاقات السياسية مع قادة وشخصيات وإعلاميين.

والفكرة هنا أن أركان الدولة، وخصوصاً في رئاستَي الجمهورية والحكومة، ومعظم الأجهزة الأمنية، يعملون جاهدين لتفادي إثارة غضب عيسى وابن فرحان، ويقبلون بأن يخضعوا طوال الوقت لامتحانات تقيس مدى التزامهم بالتعليمات، ولتدقيق مستمر في إجراءاتهم على الأرض. وآخر الإبداعات ما تسرّب عن قرار سعودي بإرسال بعثة أمنية إلى لبنان للتحقق من الإجراءات الأمنية التي ستتخذها مؤسسات الحكومة اللبنانية عشية عيدي الميلاد ورأس السنة، باعتبار أن السعودية تعدّ هذه الخطوة شرطاً إلزامياً قبل السماح لمواطنيها بالسفر إلى بيروت بقصد السياحة.

وقبل ذلك، أطلق الأميركيون برنامجاً خاصاً لمحاصرة النشاط الاجتماعي والتربوي لحزب الله، مع تركيز استمر أشهراً عدة على مؤسسة القرض الحسن. فبعدما أرسل حاكم مصرف لبنان كريم سعيد جوابه إلى وزارة الخزانة الأميركية، موضحاً أن المؤسسة تعمل خارج النظام المالي الرسمي، طلب الأميركيون من القضاء التحرك. وبمعزل عمّن طلب الأمر، أكان وزير العدل عادل نصار أم المدعي العام رامي الحاج، فقد طُلب من الأجهزة الأمنية، وخصوصاً فرع المعلومات، إجراء تحقيق موسّع حول المؤسسة وطريقة عملها وتحويلاتها المالية وما يتصل بها. وانتهى التحقيق إلى عدم وجود ما يشكّل مخالفة لقوانين محددة، وإلى أن المؤسسة حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية. عندها، انتقل الضغط إلى الوزير أحمد الحجار من جهة، وإلى الوزير ياسين جابر من جهة أخرى. وقد أبلغ الوزيران الجهات المعنية بأن سحب الترخيص خطوة سياسية ينبغي أن يصدر القرار بشأنها عن مجلس الوزراء، علماً أن جابر أبلغ حزب الله أنه لن يسير في هذا الأمر، فيما أكد الحجار أنه لن يقوم بأي خطوة من خارج مجلس الوزراء.

مجلس الأمن القومي أبلغ السفيرة اللبنانية أن واشنطن تريد أن تلمس أفعالاً ضد مؤسسات حزب الله التربوية والاجتماعية وليس ملاحقة سلاحه فقط



وبعد أسابيع، طلب الأميركيون معلومات عن جمعية «وتعاونوا»، وهدّدوا شركة «ويش» للتحويلات المالية بإقفالها وفرض عقوبات عليها إذا سمحت بتلقي تبرعات لمصلحة الجمعية. وأمام هذا التهديد، اضطر الرئيس التنفيذي للشركة توفيق كوسى ومديرة العمليات إيناس بيساني إلى التواصل مباشرة مع الأميركيين، ومع وسطاء لبنانيين تربطهم علاقات خاصة بالإدارة الأميركية، مؤكديْن التزامهما بالإجراءات الرامية إلى وقف التعامل مع الجمعية. وخلال التدقيق في شركات تحويل الأموال، ظهرت معطيات عن استخدام السلطات السورية الجديدة بعض هذه الشركات.

لكنّ الأميركيين طلبوا تجاهل هذه المعطيات والعودة إلى البحث في الشركات التي تتصل، بشكل أو بآخر، بحزب الله أو بمؤسساته التربوية والاجتماعية والصحية، ولا سيما الشركات العاملة في تجارة الذهب. وبعدما خلص الأميركيون إلى عدم إمكان اتخاذ إجراءات مباشرة في هذا المسار، نفّذوا التهديد الذي ظل السفير عيسى يلوّح به، وفرضوا عقوبات على الجمعية وعلى شركات أخرى.

أيلول 2026: الاستنفار الكبير

خلال الفترة الممتدة بين توقيع اتفاق الإطار والصيف الماضي، ركّز الأميركيون على اتهام لبنان بالتقصير في تنفيذ ما هو مطلوب منه. وتولى عيسى، بصورة خاصة، مهاجمة قيادة الجيش اللبناني، متهماً إياها بعدم تنفيذ مندرجات الاتفاق المتعلقة بنزع سلاح حزب الله. وعندما سمع، مباشرة ومن خلال الرئيس جوزيف عون نفسه، أنه لا يوجد في لبنان من ينوي الدخول في حرب أهلية، أطلق عيسى حملته على قائد الجيش، داعياً إلى تغييره. ثم بدأ باستهداف المحيطين بجوزيف عون نفسه، متحدثاً عن مستشاره أندريه رحال، ومتهماً إياه بوجود صلات قديمة له بحزب الله، وبأنه بات عنواناً للسمسرات والصفقات، ومهدّداً بأن اسمه سيُدرج على لائحة العقوبات.

وهو السلاح نفسه الذي شهره عيسى في وجه وليد جنبلاط وفريقه، ما اضطر الأخير إلى الأخذ بنصائح غير مباشرة وردت من العاصمة الأميركية، تدعوه إلى تصحيح علاقته بعيسى، ووقف انتقاداته العلنية له وللسياسة الأميركية، وكذلك وقف حملته على اتفاق الإطار.

لكنّ جوهر الخلاف ظل قائماً، في ظل تغييرات أجراها الأميركيون على مستوى فرقهم العاملة على الملف اللبناني، ولا سيما فريق وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب الملحق العسكري. فقد تبيّن أن واشنطن استعانت بخبرات ضباط سبق لهم العمل في "إسرائيل" أو تربطهم علاقات تنسيق وثيقة بالأجهزة الأمنية في كيان العدو. ومنذ تولّي هؤلاء مواقعهم الجديدة، عبّروا عن مواقف تتبنى المطالب "الإسرائيلية"، وشنّوا حملة مباشرة على شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية لبنانية، بذريعة أنها لا تريد نزع سلاح حزب الله. حتى إن عيسى نفسه قال، أكثر من مرة، وأمام أكثر من سياسي لبناني: «لا أفهم سبب خوف الجيش من مواجهة حزب الله. فالحزب ضعيف للغاية. ليدخل الجيش في مواجهة مباشرة معه، وإذا احتاج إلى دعم، فسنطلب من "إسرائيل" مساعدته. وبالتالي، لا مبرّر لعدم اتخاذ خطوات مباشرة ضد حزب الله، ليس في الجنوب فحسب، بل في كل لبنان».

وتُظهِر المعطيات الواردة من العاصمتين الأميركية والسعودية أن الحملات التي شهدناها أخيراً تحت عناوين شاحنة ضهر البيدر، وشبان جرود البترون، والاستدعاءات الأمنية، والمداهمات في بعض المناطق، ليست سوى بعض ما التزمت السلطة بتنفيذه لكسب رضى الأميركيين والسعوديين.

مبنى «أيزنهاور» ولائحة التعليمات

ولأن السفير عيسى بدا عاجزاً عن تنفيذ المطلوب بمفرده، رأى الأميركيون أن الأمر يستدعي وسيلة إضافية، فكان الاجتماع المباشر مع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض. وبحسب معلومات «الأخبار»، استُدعيت معوّض، برفقة الملحق العسكري العميد أوليفر حاكمة والمستشار وسام بطرس، في 2 أيلول 2026، للقاء مسؤولين في مجلس الأمن القومي، والبحث في مسار تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي ومرحلة ما بعد انتهاء ولاية قوات «اليونيفل».

عيسى كرّر مطالبته بمواجهة عسكرية مع حزب الله: نحن مستعدون لأن نطلب من إسرائيل دعم الجيش إذا واجه الحزب بالقوة



توجّهت معوض والوفد المرافق لها إلى الاجتماع في مكاتب مجلس الأمن القومي داخل مبنى «أيزنهاور»، قرب الجناح الغربي للبيت الأبيض. ويحمل هذا المبنى رمزية تاريخية؛ إذ شُيّد قبل أكثر من 150 عاماً وفق هندسة معمارية تحاكي الطراز الإمبراطوري الفرنسي السائد آنذاك. ويضم مكاتب مئات الموظفين، ولا سيما المحللين والخبراء، قبل أن يُقدِم الرئيس دونالد ترامب على عملية «تطهير» أفضت إلى الاستغناء عن أكثر من ثلثي العاملين فيه، في إطار توجهه إلى تسريع إصدار القرارات التنفيذية، باعتبار أن آلية عمل المجلس تعكس بيروقراطية بطيئة. ولهذا السبب، قرّر ترامب إسناد منصب مستشار الأمن القومي إلى وزير خارجيته ماركو روبيو.

ولدى وصول السفيرة والوفد المرافق، كان في استقبالهم مسؤولان بارزان من فريق روبيو، هما واين وول (Wayne Wall) ومات فيلانسكي (Matt Vilansky). يتولى الأول منصب المدير المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس، وقد عُيّن في حزيران من العام الماضي. وهو ضابط متقاعد خدم ربع قرن في الجيش الأميركي، ويتمتع بخلفية استخباراتية وعسكرية، إذ عمل في وكالة استخبارات الدفاع (DIA) والقيادة المركزية (CENTCOM)، ويتابع عن كثب ملف إيران والقوى الحليفة لها. أمّا فيلانسكي، فيشغل منصب مدير شؤون العراق وسوريا داخل المجلس، ويعمل تحت إشراف وول. ويجمع الرجلين نهجٌ يدمج الخبرة الاستخباراتية بالخبرة العسكرية الطويلة في الشرق الأوسط، مع حرصهما على البقاء بعيداً عن الأضواء قدر الإمكان.

وبحسب مرجع رئاسي، عرض الجانب الأميركي خلال الاجتماع تقديره لعمل مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، ثم انتقل إلى الترتيبات الأمنية التي ترى واشنطن ضرورة اعتمادها بعد انتهاء مهمة «اليونيفل»، قبل أن يقدّم شرحاً مفصّلاً للسياسة الأميركية تجاه حزب الله، وإحاطة موجزة باستراتيجية واشنطن تجاه إيران.

ووفق المرجع نفسه، اعتبر الجانب الأميركي أن تقدماً تحقّق في آليات التنسيق العسكري والدبلوماسي، مشيراً بصورة مباشرة إلى دور سفيري الولايات المتحدة في لبنان وكيان الاحتلال، ميشال عيسى ومايك هاكابي. لكن وول تحدّث بلهجة صارمة عمّا وصفه بـ«قلق الولايات المتحدة من عدم انعكاس هذا التقدم في الخطاب العام والإعلامي اللبناني». وقال إنه تلقّى تقارير إعلامية من لبنان «تشكك في أداء الجيش اللبناني وتتحدث عن إعادة حزب الله تنظيم صفوفه».

لكنه سرعان ما عاد إلى ما يهم واشنطن، مؤكداً أن الأمور لن تتقدم ما لم يتخذ لبنان إجراءات واضحة. وقال للسفيرة معوض: «ما زلنا نرى أن المنطقة التجريبية الأولى تشكل الاختبار الأهم لنجاح اتفاق الإطار برمّته، ونجاحها لا يتحقق إلا من خلال إزالة كاملة وشاملة لكل المظاهر العسكرية غير الشرعية، والتحقق من التنفيذ الدقيق من جانب الجيش اللبناني».

وبحسب المرجع، فهمت السفيرة معوض أن خلاصة الموقف الأميركي «تشدد على أن المطلوب من لبنان في المرحلة المقبلة هو تحقيق تقدم أكثر وضوحاً، على أن يُترجم بصورة ملموسة على المستويين السياسي والإعلامي».

قال الأميركيون إنهم ينتظرون من لبنان إجراءات تثبت التزامهم باتفاق الإطار في المنطقة التجريبية الأولى، ولا بحث في أي انسحاب أو إعمار قبل التحقق



وفي ما يتعلق بالإجراءات، قال المرجع الرئاسي إن الأميركيين «تحدّثوا بصورة مفصّلة عن حزب الله ومؤسساته ومؤسسات الدولة اللبنانية». وفي ملف إعادة الإعمار، عبّر الأميركيون، على لسان وول، عن تحفظاتهم المباشرة حيال اعتماد مجلس الجنوب قناةً لإعادة الإعمار، باعتبار أن هذه المؤسسة «تتيح وصول جزء من المساعدات إلى شبكات مرتبطة بحزب الله». ثم عرض وول «معلومات عن مؤسسة صحية مرتبطة بالحزب أُدخلت إلى المنطقة التجريبية»، مستعرضاً ما وصفه بمعلومات الحكومة الأميركية عن «وضع صعب يعاني منه حزب الله، وسعيه إلى الحصول على دعم مالي من إيران، من دون أن ينال ما يريده».

القرار الدولي والإجراءات الملموسة

خلال الاجتماع، سألت السفيرة اللبنانية عن موقف الولايات المتحدة من الطروحات المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة «اليونيفل». فجاء جواب الجانب الأميركي واضحاً ومباشراً: «ليكن معلوماً منذ الآن أن أي ترتيبات لمرحلة ما بعد اليونيفل، أو أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، ينبغي أن يكون داعماً لاتفاق الإطار، لا أن يحلّ مكانه أو يحدّ من فعاليته».

لكنّ الأهم في الاجتماع كان الشروحات التي قدّمها الفريق الأميركي بشأن مستقبل الوضع في الجنوب، إذ ربط صراحة بين مشروع إعادة الإعمار والتزام لبنان بموجبات تنفيذ المناطق التجريبية. وقال إن بلاده لن تمارس أي ضغط لتوفير الدعم المالي الدولي قبل أن «تلمس التزامات عملانية من جانب لبنان بما يتوجب عليه القيام به».

وبحسب معلومات المرجع الرئاسي، الذي قال إنه اطّلع على محضر الاجتماع، كان الجانب الأميركي مباشراً في توجيه طلباته إلى الحكومة اللبنانية. وقال وول صراحة للسفيرة معوض إن «الولايات المتحدة تنتظر وتتوقع إجراءات عملانية شديدة الوضوح من مؤسسات الدولة اللبنانية، وإن هذه الإجراءات لا تقتصر على نزع سلاح حزب الله، بل يجب أن تشمل شبكاته المالية ومؤسساته التربوية والصحية والاجتماعية». وكرّر أن واشنطن لا تزال «تعتبر أن المنطقة التجريبية الأولى هي مساحة الاختبار الأساسية لنجاح اتفاق الإطار، وبناءً على ذلك يمكن توقّع انسحابات إسرائيلية إضافية وتمويل لإعادة الإعمار».

هذا بعض ما يقرّ به كبار المسؤولين في بلادنا بشأن الطلبات الأميركية والسعودية، فيما يطلّ عدو جديد للبنان برأسه هذه المرة من أوروبا، حيث تبدو فرنسا أقرب إلى التورّط في لعبة قد تنهي أي دور أو حضور لها في بلاد الأرز!

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