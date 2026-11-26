حسين إبراهيم - صحيفة الأخبار

مع مرور الوقت، يزداد التوصّل إلى طريقة للخروج من الانسداد الذي يواجهه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الحرب على إيران، صعوبة. يتأتّى ذلك خصوصاً من امتلاك الأخيرة الكثير من الأدوات التي تتيح لها سدّ السبل في وجه ترامب، إلى درجة صار معها مستقبل الأخير الشخصي مرتبطاً بحلّ هذه الأزمة، سواءٌ بالدبلوماسية أو بالحرب. وبالمثل، تتوقّف نجاة رئيس حكومة تصريف الأعمال في "إسرائيل"، بنيامين نتنياهو، من المخاطر المُحدِقة به سياسياً وشخصياً، على حرب ثالثة يستميت لإقناع الولايات المتحدة بشنّها على إيران، في حين أن الهامش الزمني المُتاح له للعثور على طريق للنجاة، أقلّ من ذلك المُتاح لترامب. ليس غريباً، والحال هذه، أن يحصل تقاطع جديد بين الرجلَين على البحث عن خيار مشترك للخروج من تلك المعضلة، ولذا، عادت لغة الحرب إلى التداول بقوة في "تل أبيب" وواشنطن، بعدما غابت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حين أفهم الناخبون الأميركيون رئيسهم بوضوح بأنهم يعارضون الحرب بالمُطلق، ويريدون وقفها، فيما الناخبون "الإسرائيليون" عاقبوا نتنياهو وائتلافه اليميني على فشلهما في تحقيق أهدافها.

سيحاول ترامب، وفق ما تفيد به التسريبات التي تندرج في إطار بناء سردية تبرير لجولة جديدة، بغضّ النظر عمّا إن كانت هذه الجولة ستقع أم لا، الاحتماء خلف سمعة الولايات المتحدة ومصالحها الاستراتيجية في الشرق الأوسط، لعدم التسليم بالمطالب الإيرانية؛ وهو، في كلّ الأحوال، نجح في توريط بلاده إلى درجة صار معها الفشل في الخروج من المأزق وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قَبل الحرب، أي فتح مضيق هرمز من دون شروط، يمثّل نكسة ليس لترامب وحده، وإنما لأميركا أيضاً، وإن كان رئيسها مَن يتحمّل المسؤولية. وحتى مع افتراض أن الوضع الراهن ظلّ كما هو حتى نهاية ولاية ترامب، وتمّ مستقبلاً انتخاب رئيس «ديمقراطي» بديل منه، فستظلّ هناك حاجة إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب. وفي صفقة كتلك، لا يجب توقّع أن تَقبل الأخيرة بأن تخرج بخسارة استراتيجية، وإن كان يمكن أن تَقبل بخسارة مذلّة كما جرى في فييتنام، وتحميل مَن شنّوا الحرب تبعاتها. أمّا في "إسرائيل"، فلا يختلف الأمر كثيراً. فأولوية الخلاص من نتنياهو التي يُجمِع عليها أقطاب «ائتلاف التغيير» بقيادة غادي آيزنكوت، لا تعفي هؤلاء من تقديم جواب حول مستقبل الصراع مع إيران، خاصة إذا نجحوا في إقصاء رئيس الوزراء الحالي عن منصبه، بحكومة تضمّ حزب «الليكود» أو تستبعده. والفجوة هذه، هي ما يدأب نتنياهو على استغلاله في المُحاججات القائمة بينه وبين خصومه خلال الفترة الانتقالية - قبل تشكيل حكومة جديدة أو الفشل في ذلك والذهاب إلى انتخابات الجديدة -، التي يأمل إخفاق خصومه فيها واستغلال هذا الإخفاق للعودة إلى السلطة.

ترامب وأميركا أمام احتمالات كلّها سيئة في مواجهة إيران



هذا الوضع، في كلّ من "تل أبيب" وواشنطن، يفسّر في جانب منه بدء تولّد سردية يُراد منها تبرير حرب جديدة، لم تعُد تبدو بعيدة بالقدر الذي ظهرت فيه مع صدور نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونغرس» الأميركي. وجاء تسريب حصول مداولات بين ترامب وفريق الأمن القومي حول الاستعداد لشنّ ضربة جديدة تؤدي إلى اغتيال المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي، وكبار القادة الإيرانيين، كطريقة لإنهاء الحرب، ليؤكد حاجة الرئيس الماسّة إلى الخروج من المأزق الحالي، إنقاذاً لمستقبل تياره في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، أتى الكلام "الإسرائيلي" المُعلن عن سعي إيران لامتلاك أسلحة كيميائية، ليبرّر أيضاً دخول نتنياهو في حرب ثالثة بهدف ما يصفه المسؤولون "الإسرائيليون" بمراكمة الخسائر الإيرانية، بعدما لم يعُد يجرؤ هؤلاء على رفع هدف إسقاط النظام. والكلام "الإسرائيلي" هذا، بدأ في الولايات المتحدة نفسها قبل نحو أسبوع، حين ظهرت تقارير في صحف ومحطّات تلفزة مرموقة تضمّنت تسريبات استخباراتية تتحدّث عن قيام إيران بالتحضير لاستخدام «قنبلة قذرة» ضدّ مسؤولين أميركيين، ومن ثمّ تبنّى ترامب هذه التسريبات، وبدأ يهدّد إيران بالانتقام إن فعلت ذلك.

محاولة بناء السردية هذه يمكن أن لا تنجح؛ ففي الولايات المتحدة، صار صوت المعارضين للحرب أعلى، وهؤلاء بدأوا في التحذير من الخداع في التحضير لها. كما لا يريد خصوم نتنياهو في "إسرائيل" إعطاءه تلك الفائدة، إذ خرجوا بعد استماعهم إلى إيجازات أمنية من مكتب رئيس الحكومة، واحداً تلو الآخر، ليؤكدوا أنه لا يوجد حالياً تهديد إيراني يبرر شنّ حرب جديدة. ومع ذلك، بما أن ترامب وأميركا أمام احتمالات كلّها سيئة في مواجهة إيران، ولا سبيل لهما للخروج بمكاسب، وفق موازين القوى القائمة، فلن يكون لدى الرئيس الأميركي الشيء الإضافي الكثير ليخسره إذا شنّ حرباً جديدة. ولذا، فهو قد يفعلها بأمل، ولو كان ضئيلاً، في أن يحقّق شيئاً جديداً. فما الذي سيخسره إذا دمّر البنى التحتية الإيرانية، وانتقمت طهران بتدمير البنية التحتية في الخليج؟

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