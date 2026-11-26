أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أن أساليب واستراتيجيات إيران المستقبلية في المجال الدفاعي والعسكري ستكون مختلفة عن الماضي.

وقال العميد شكارجي في تصريح له خلال زيارته لعوائل الشهداء بمناسبة "أسبوع التعبئة": "إن العدو سيرى مفاجآت جديدة بما يتناسب مع التطورات الإقليمية". إلا أنه أشار إلى عدم امكانية الكشف عن تفاصيل هذه الاستراتيجيات للحفاظ على سرية المعلومات.

وأضافَ العميد شكارجي: "إن مسار حركة الاستكبار العالمي، وخاصة أميركا والكيان "الإسرائيلي" هو مسار التراجع، وأن إيران ستسعى بالاعتماد على قدراتها إلى زيادة وتيرة هذا التراجع".

وفي سياق متصل؛ أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) حميد رضا حاجي بابائي، أن الحرب المستقبلية لم تعد تخضع لقيود جغرافية، محذرًا من أن ً: "أي دولة تُقدّم العون لأميركا في أي عدوان مُحتمل ستكون هدفًا للصواريخ الإيرانية الموجهة بدقة".

وقال بابائي في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى شهداء أنديمشك بمحافظة خوزستان: "إن القوات المسلحة القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بدعم من هذا الشعب، ستوجّه صفعة قوية لأي دولة تُقدّم أدنى مساعدة لأميركا في عدوانها على إيران".

أضاف: "على دول المنطقة أن تعلم أنه إذا ما ساندت أميركا المجرمة يومًا ما في مضيق هرمز أو أي نقطة في الخليج الفارسي، فإن المنطقة بأسرها ستكون هدفًا للجمهورية الإسلامية بكل الوسائل".

وتابع: "سنغير عقيدتنا الدفاعية لحماية إيران إذا لزم الأمر، وفي حال وقوع أي عدوان جديد، ستستخدم الجمهورية الإسلامية كل إمكانياتها وقوتها المشروعة في أي مكان في العالم لضرب الأعداء".

وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن السبيل الوحيد لمواجهة أميركا هو "حصار الحصار"، أي أنه إذا لم يُصدّر النفط الإيراني، فلن يُصدّر أي نفط من المنطقة بأسرها.

وقال: "كل من يسعى للحصول على مساعدة اقتصادية من الولايات المتحدة بمحاولة تجاوز مضيق هرمز، إنما هو في حالة حرب مع الجمهورية الإسلامية، وعليه أن يتحمل عواقب ذلك".

وشدد بابائي على أن انسحاب أميركا من المنطقة أمر حتمي، مؤكدًا أن "الشعب الايراني بملايينه الـ90 تعبوي وموحد ومتماسك ضد الصهيونية العالمية التي تتمحور حول أميركا".

الكلمات المفتاحية