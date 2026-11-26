واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ413 على التوالي، وصعدت اعتداءاتها، جوًا وبرًا ما أسفر عن ارتقاء 18 شهيدًا خلال 24 ساعة، بينهم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد أبو ندى الذي ارتقى مع زوجته في جريمة اغتيال فجر اليوم الخميس 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال أغار فجر اليوم على شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد الدكتور أبو ندى القيادي في حركة حماس وزوجته وإصابة عدد من أفراد عائلتهما.

وأعلن مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى، عن ارتقاء شهيد صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف طائرة مُسيّرة للاحتلال تجمعًا للمواطنين في محيط مخيم الشاطئ غربي المدينة. والشهداء هم: ياسر اللحام، وساهر أحمد، وإبراهيم المسحال، وقد نُقلت جثامينهم إلى مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، استشهد 3 فلسطينيين آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف تجمعًا للمواطنين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن أسامة محمد أبو سعادة متأثرًا بجراح أصيب بها جراء استهداف جيب تابع للشرطة في حي التفاح قبل عدة أشهر.

واستشهد حازم مجدي حمودة من سكان جباليا جراء استهداف خيمة في مخيم حلاوة الليلة الماضية فيما استشهد الشقيقان أسامة ومحمد علي جودة في قصف إسرائيلي قرب المخيم المصري شمال غربي مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد استهدفت مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة العقيد محمد ماجد أبو العوف وزوجته وابنتيه في قصف طال مكان سكنهم بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وصباح اليوم، نفذ الجيش "الإسرائيلي" للمرة الرابعة عملية نسف في محيط مفترق الشجاعية شرقي مدينة غزة في إطار عملياته المتواصلة في المنطقة.

ووفقًا للإحصائيات الواردة ارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2025، إلى 1,700 شهيد، إضافة إلى 6,130 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي جرى انتشالها 851 جثمانًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة التي يشنها العدو "الإسرائيلي" على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,746 شهيدًا، و176,234 جريحًا.

الكلمات المفتاحية