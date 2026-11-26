أعلن البيت الأبيض عن إعادة هيكلة نظام الأمن السيبراني الأميركي، ضمن خطة شاملة لمواجهة هجمات القرصنة والتهديدات الرقمية، وذلك عبر تطبيق سلسلة من الإجراءات الشاملة لتعزيز الأمن السيبراني بما في ذلك تحديث الأنظمة العسكرية والاستخباراتية، وتوظيف مئات الخبراء، ومكافحة هجمات القرصنة، وتقييد استخدام أجهزة الإنترنت الأجنبية، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد التهديدات السيبرانية.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد أعلن البيت الأبيض أنه ولأول مرة منذ أكثر من 35 عامًا، تجري إعادة بناء وتحديث هيكل الأمن السيبراني والمراقبة للأنظمة العسكرية والاستخباراتية الأميركية. ويهدف هذا البرنامج أيضًا إلى تعزيز الأنظمة الفيدرالية وحماية البنية التحتية الحيوية للبلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في ظلّ حدوث العديد من الاضطرابات واسعة النطاق في أنظمة الشركات والمؤسسات الأميركية خلال الأيام الماضية، والتي أثارت مجددًا مسألة هشاشة البنية التحتية الرقمية الأميركية.

وفي هذا السياق، قررت إدارة ترامب رفع القيود المفروضة على التوظيف في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية (CISA). ووفقًا للبيت الأبيض، ستوظف الوكالة مبدئيًا أكثر من 200 متخصص لمهام بالغة الأهمية، على أن يُضاف إليهم أكثر من 400 آخرين خلال الأشهر القادمة.

كما وظّفت القوات التقنية الأميركية ما يقارب 500 مهندس متخصص لتحديث وتأمين الأنظمة الحكومية. وأعلن البيت الأبيض أيضًا عن إعادة تنظيم فرق السياسات والعمليات السيبرانية، وتعزيز التنسيق بين مجلس الأمن القومي ومجلس الأمن الداخلي.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأميركية توجيه اتهامات إلى 12 قرصانًا وعنصرًا أمنيًا صينيًا بتهمة المشاركة في هجمات سيبرانية ضد منظمات ومؤسسات أميركية. وقد اتهمت واشنطن هؤلاء الأفراد بالتعاون مع أجهزة الأمن الصينية وسرقة المعلومات عبر شبكات القرصنة والشركات الخاصة.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربع شركات، هي: First VPN، وMedia Land، وAeza Group، وZservers، بتهمة دعم أنشطة مجموعات برامج الفدية الخبيثة وتوفير البنية التحتية المستخدمة في الهجمات الإلكترونية.

ومن الإجراءات الأخرى المعلنة حظر الموافقة على نماذج جديدة من أجهزة توجيه الإنترنت المصنعة خارج الولايات المتحدة. ويزعم المسؤولون الأميركيون أن هذه الأجهزة قد تُشكل أساسًا لاختراق شبكات الاتصالات، وسرقة المعلومات، ومهاجمة البنية التحتية الحيوية. ولا يسري هذا الحظر على الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا.

وفي المجال الإداري، تم ترشيح كريستين ديفيس، كبيرة مسؤولي الاستخبارات في وزارة الحرب الأميركية، لرئاسة مكتب مدير الأمن السيبراني الوطني. كما تم اختيار الجنرال جوشوا رود لقيادة وكالة الأمن القومي وقيادة الأمن السيبراني الأميركية، وذلك في أعقاب إقالة شون كرينكراس، المدير السابق لمكتب مدير الأمن السيبراني الوطني.

كما أعلن البيت الأبيض أن وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) سيقدمان خطة جديدة لتعزيز الدفاعات الإلكترونية الأسبوع المقبل.

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