اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، بتحليل التصاعد المستمر وغير القابل للتوقع في العالم، فصار الاحتمال بقوة الواقع، ولم يعد اليقين هو الأساس للتخطيط والبرمجة الاستراتيجية، في ظل عدم الحرب وعدم السلم تتقدم إيران نحو مزيد من التسلح والتحدي لواقع ترامب الضاغط داخليًا.

تسعى أميركا لإنهاء الحرب بأي ثمن

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة جوان تقول: "أظهر استطلاع رأي جديد أجرته جامعة ميريلاند بالتعاون مع مؤسسة إيبسوس أن غالبية الأميركيين يرغبون في إنهاء الحرب مع إيران فورًا، حتى من دون تلبية شروط واشنطن؛ وهي نتيجة تشير إلى تزايد الضغط الشعبي على إدارة ترامب، وقد دفعت الخلاف حيال استمرار العمليات العسكرية إلى الكونغرس وداخل الحزب الجمهوري. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست، حذر ترامب الديمقراطيين من تحويل ما وصفه بـ"النصر في الحرب" إلى هزيمة.

تابعت الصحفية أن 55% من الأميركيين المشاركين في استطلاع الرأي الجديد الذي أجرته جامعة ميريلاند بالتعاون مع إيبسوس ذكروا إنه يجب إيقاف الحرب "الآن، بغض النظر عن شروط إنهائها". ويُظهر الاستطلاع، الذي أُجري في الفترة من 20 إلى 22 تشرين الثاني\نوفمبر (قبل أربعة إلى ستة أيام)، بمشاركة 1022 بالغًا أميركيًا، وبهامش خطأ يبلغ 3.2%، صورة واضحة للفجوة بين الرأي العام والأهداف المعلنة لإدارة ترامب. أبدى 21% فقط من المشاركين في الاستطلاع رغبتهم في الاستمرار على النهج الحالي حتى تقبل إيران بالشروط الأميركية، بينما أيد 18% التصعيد العسكري لإجبار طهران على قبول تلك الشروط. ويزداد الانقسام حدةً بين الحزبين، حيث يرغب 80% من الديمقراطيين و59% من المستقلين في إنهاء الحرب فورًا، مقارنةً بـ 25% من الجمهوريين. ومع ذلك، حتى داخل الحزب الجمهوري، لا يعني تأييد استمرار الحرب إجماعًا على تصعيدها، إذ يؤيد 39% من الجمهوريين التصعيد العسكري، بينما يؤيد 34% الاستمرار على النهج الحالي".

تقول الصحيفة أن هذه الأرقام تظهر أن قضية الحرب قد تُصبح ورقة ضغط في مفاوضات الميزانية في الكونغرس للحد من الصلاحيات العسكرية للبيت الأبيض، وهو ما دفع ترامب إلى التحذير منه في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست أمس، قائلًا إن تمويل الحرب مُتاح حتى نهاية كانون الثاني\ يناير 2027 فقط، أي بعد أقل من شهرين، وأنه إذا استخدم الديمقراطيون سلطة الكونغرس لمنع استمرار العملية، فإنهم "سيحولون النصر الكامل إلى هزيمة". صرّح ترامب لصحيفة نيويورك بوست بأن البحرية والقوات الجوية والدفاعية الإيرانية وقادتها قد دُمّروا، وأن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب في أي وقت. وبهذا الموقف، يدعي ترامب النصر، ومن ناحية أخرى، يربط استمرار الحرب بقرار من الكونغرس، بحيث إذا توقفت العملية، يمكنه نقل مسؤولية النتيجة إلى خصومه السياسيين".

كما أظهر تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر على الحد من صلاحيات الرئيس في الحرب أن الأغلبية الجمهورية لا تزال غير مستعدة للموافقة على القيود التي يسعى إليها الديمقراطيون. فشل القرار بتصويت 51 مقابل 48، إلا أن تأييد ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ للديمقراطيين ومعارضة عضو ديمقراطي واحد له، أظهر أن الانقسام السياسي حول الحرب لم يكن محصورًا بالانتماءات الحزبية. في الوقت نفسه، برزت خلافات داخل الإدارة الأميركية حول كيفية إنهاء الحرب. أفادت شبكة NBC News، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين في إدارة ترامب درسوا خيار الاغتيالات الموجهة لقادة إيرانيين. ويرى مؤيدو هذا النهج أن إزاحة كبار الشخصيات قد تجبر طهران على قبول إنهاء الحرب، بينما يحذر المعارضون، بمن فيهم بعض المسؤولين العسكريين والحكوميين، من أن مثل هذه الخطوة قد تُرسخ تمسك القادة الإيرانيين المتبقين بمواقفهم، وتُغلق الطريق أمام الدبلوماسية، وتزيد من خطر شن هجمات انتقامية على مسؤولين أميركيين".

تحدٍ صاروخي

من جهتها كتبت صحيفة وطن أمروز تقول: "بعد تجربة الحرب الأخيرة، لم يعد بإمكان الأميركيين تجاهل تحذيرات إيران بشأن نطاق الحرب وحدودها كما فعلوا في السابق. لم تكن أحداث الحرب مجرد مواجهة عسكرية أخرى للولايات المتحدة وحلفائها، بل كانت تجربة أظهرت أن الحرب ضد إيران، خلافًا للتصورات الأولية، قد تمتد إلى ميادين لم تكن واشنطن تخطط للتدخل فيها. دخلت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني الحرب بفكرة أنهما يستطيعان دفع مسار الصراع وفقًا لأهدافهما من خلال توجيه ضربات استباقية، لكن إيران أظهرت منذ البداية أنها لن تحصر ساحة المعركة في حدود إيران والأراضي المحتلة. أصبحت القواعد الأميركية في دول المنطقة جزءًا من معادلة الحرب منذ اليوم الأول، وهو ما أظهر أن تحذير الإمام خامنئي بشأن توسع نطاق الحرب إقليميًا كان قابلًا للتطبيق عمليًا. تنعكس هذه التجربة الآن أيضًا في المناصب الجديدة لكبار قادة القوات المسلحة. يكمن الاختلاف في أن تحذير طهران اليوم لا يقتصر على تكرار تجربة الحرب الماضية وتضييق نطاق الصراع إقليميًا؛ بل تقول إيران إنه في حال نشوب حرب أخرى، سيتجاوز نطاق الصراع حدود المنطقة".



كما ذُكر، كما تتابع الصحيفة: "أعادت إيران في اليوم الأول من الحرب الأخيرة إحياء تحذير قائد الثورة الإسلامية الشهيد بشأن تضييق نطاق الصراع إقليميًا. بدأت هجمات إيران الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة على القواعد الأمريكية في دول المنطقة في ظلّ خطة واشنطن وتل أبيب لحرب قصيرة المدى ذات نطاق يمكن السيطرة عليه. وقد اصطدمت فكرة أن الضربات الأولية ستُضعف قدرة إيران على الرد، وأن البنية العسكرية لقواتها المسلحة ستنهار، وأن الحرب ستنتهي سريعًا، بجدار صلب تمثل في تدمير القواعد الأمريكية في المنطقة. حتى أن الرئيس الأمريكي، الذي وُصف بالإرهابي، تحدث مؤخرًا عن عنصر المفاجأة في الهجمات الإيرانية على دول المنطقة".

في هذا السياق، تقول الصحيفة إنه ينبغي النظر إلى تحذيرات طهران الجديدة على أنها امتداد لتجربة الحرب الماضية. أظهرت إيران خلال حرب الأربعين يومًا أنها لن تحصر ساحة المعركة داخل حدودها الجغرافية في حال تعرضها لهجوم. والآن، يقول قادة الجيش الإيراني إن حربًا مستقبلية محتملة قد تمتد إلى ما وراء المنطقة. لهذا الموقف دلالة خاصة، لا سيما بالنسبة للولايات المتحدة، التي حشدت جزءًا كبيرًا من قدراتها العسكرية في شبكة من القواعد والمنشآت ومراكز الانتشار خارج أراضيها. وقد أشار قائد الحرس الثوري الإسلامي مؤخرًا، في معرض حديثه عن تصريح القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي بشأن الطبيعة المتغيرة للحروب المستقبلية، إلى أن الحرب لن تكون بالضرورة إقليمية. وصرح اللواء أحمد وحيدي قائلًا: "كما قال القائد الأعلى للثورة الإسلامية، لن تكون الحرب اليوم إقليمية بحتة، وقد نشهد توسع المعركة في أي نقطة تقتضيها الضرورة". وأضاف اللواء عبد اللهي: "لقد تجاهل العدو قوة إيران في حساباته".

تجدر الإشارة، بحسب الصحيفة، إلى أن إيران استخدمت في الحربين الأخيرتين جميع هذه الصواريخ الباليستية الثلاثة التي تعمل بالوقود الصلب في هجمات على الكيان الصهيوني والقواعد الأمريكية في المنطقة. كما ذكر المعهد الأمريكي لدراسة الحرب أن إيران قادرة على الأرجح على إنتاج هذا النوع من الصواريخ الهجينة مع تغييرات طفيفة في الإنتاج وسلسلة التوريد، لأن صواريخ الحاج قاسم وخيبر شكن 2 وفاتح 1 تنتمي جميعها إلى عائلة صواريخ فاتح 110 وتتمتع بتقنية وسلسلة توريد متشابهة. من الجدير بالذكر أن وزارة الدفاع وقوات الفضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني لم تستعرضا سوى جزء من قدرات إيران الصاروخية في الحرب الأخيرة، ومن الطبيعي أن تكون قدرات القوات المسلحة الصاروخية والمُسيّرة أكبر من ذلك".

في غضون ذلك، كما تبين الصحيفة أن وسائل الإعلام البريطانية سكاي نيوز وتايمز أوف إنجلاند أفادت عن الإجراءات الجديدة التي اتخذها سلاح الجو الملكي البريطاني لحماية الطائرات العسكرية من تهديدات الطائرات المُسيّرة. بحسب هذه التقارير، يقوم سلاح الجو البريطاني الإرهابي بنقل طائراته إلى حظائر وملاجئ ليلًا، ويدرس استخدام شباك مضادة للطائرات المُسيّرة لحماية الطائرات الموجودة في العراء وفي أماكن تفتقر إلى غطاء واقٍ كافٍ. تشير هذه التقارير، التي استندت إلى مصادر لم تفصح عن تفاصيلها، إلى تغييرات في أساليب حماية المعدات العسكرية البريطانية. طُرحت هذه الإجراءات في ظل تأكيد "هارو سميث"، قائد سلاح الجو البريطاني، على ضرورة الاستعداد، مضيفًا أنه خلال أي نزاع عسكري، قد لا تكون الأراضي البريطانية بمنأى عن خطر الهجمات".

حرب النجوم في مدار الأرض

أما صحيفة مردم سالاري فقد كتبت: "أصبح إطلاق روسيا لصاروخ فضائي محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، وسط مخاوف أوروبا من نشر الكرملين للأسلحة النووية. استؤنفت الحرب الباردة رسميًا بين الشرق والغرب. في ظل الحرب الأوكرانية، تُذكّر المواجهات الروسية مع أوروبا والولايات المتحدة بأيام بسط الاتحاد السوفيتي لقوته. في هذه المعادلة، ورغم أن الصين تُلاعب بالقوة الاقتصادية والذكاء الاصطناعي، إلا أن روسيا لا تزال تعتمد على القوة العسكرية المتمثلة في الأسلحة النووية. وفي هذه المعادلة، ورغم أن عنصر المواجهة الفضائية يُذكّر بحرب النجوم، يبدو أن موسكو تُخبئ مفاجآت جديدة. اليوم، لم يعد مدار الأرض مجرد حقل للتجارب العلمية أو منطقة للتعاون الدولي المشترك. لقد أصبح الفضاء مرة أخرى أحد أكثر طبقات "المنطقة الرمادية" حساسيةً، ومصدرًا للردع الاستراتيجي بين القوى العظمى. فبينما تتجاور عمليات إعادة التموين الروتينية لمحطة فضائية مأهولة مع تقارير سرية عن وجود أسلحة نووية في المدار، يتلاشى الخط الفاصل بين الروتين التقني والأزمة الأمنية أكثر فأكثر".

برأي الصحيفة: "في منطق الردع ونظرية الألعاب، يُغيّر التمييز بين الأسلحة التقليدية ووسائل الدمار الشامل طبيعة الحسابات. تستهدف الأسلحة التقليدية المضادة للأقمار الصناعية، بما فيها أنظمة الطاقة الحركية التي أفادت التقارير بأن روسيا اختبرتها وشغلتها، هدفًا محددًا عادةً، ويمكن لأنظمة واسعة النطاق مثل ستارلينك امتصاص بعض الأضرار التي تُسببها. لكن انفجارًا نوويًا في مدار أرضي منخفض، وفقًا لمنطق "سلم التصعيد" لهيرمان كان، سيُحدث قفزة نوعية في مستوى الدمار يصعب تمييز آثارها".

هذا التنافس لا يقتصر على سيناريوهات مستقبلية افتراضية، كما ترى الصحيفة :"بالطبع، بل يجري بالفعل في شكل مناورات اقتراب في المدار. رُصدت أقمار صناعية عسكرية روسية مرارًا وتكرارًا بالقرب من أقمار استطلاع غربية؛ على سبيل المثال، في حالة اقتراب قمر صناعي روسي لمسافة بضعة عشرات من الأمتار من قمر الاستطلاع الراداري ICEYE التابع للشركة الفنلندية ثم ابتعاده؛ وهو قمر صناعي تتوفر صوره الاستطلاعية مباشرةً للجيش الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، فإن اعتماد البنتاغون المتزايد على البنية التحتية الفضائية، ليس فقط للاتصالات والملاحة، بل أيضًا لدعم الاستهداف الفوري للصواريخ والطائرات والمعدات البرية والبحرية، قد ضاعف من حساسية هذا المستوى".

تتابع الصحيفة أن التقديرات العسكرية والاستخباراتية تشير إلى أن انفجار سلاح نووي في المدار قد يُعطّل جزءًا كبيرًا من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض خلال الساعات أو الأيام الأولى التي تلي الحدث. وقدّر ستيفن وايتينغ قائد قيادة الفضاء الأميركية، أن نحو ثلث الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض قد تُدمّر خلال الساعات أو الأيام الأولى، وأن الأقمار المتبقية ستتوقف تدريجيًا عن العمل في الأشهر اللاحقة. وراء هذا التحذير ثلاث آليات متزامنة: أولًا، ينطلق الإشعاع النووي في الغلاف الجوي. ثانيًا، تتولد نبضة كهرومغناطيسية قوية. في الوقت نفسه، تتشكل بقايا الانفجار وتتكون أحزمة إشعاعية مستمرة حول الأرض.... ما يحدث في مدار الأرض اليوم، بدلًا من تصوير انفجار نووي حاسم ووشيك، يعكس استمرار "توازن الرعب" ولعبة استنزاف في حالة "لا حرب ولا سلام". في كواليس الدبلوماسية والحسابات الاستراتيجية، يدرك الطرفان تمامًا أن الانفجار النووي في المدار، نظرًا لآثاره الواسعة النطاق، ونبضاته الكهرومغناطيسية، وأحزمة الإشعاع، ينطوي على تكلفة باهظة لا يمكن السيطرة عليها، لا تُستثنى منها حتى مُصممه وحلفاؤه".

مع ذلك، تختم الصحيفة :"في نظام دولي تآكلت فيه الثقة الاستراتيجية، باتت "الاحتمالية" تُضاهي "الواقع". إن اجتماع الغموض المعلوماتي حول سبوتنيك-إس، والتحذيرات الأمنية الصادرة عن برلين وواشنطن، واستمرار الأنشطة المدارية الروسية المتزامنة، يُشير إلى أن مدار الأرض قد أصبح ساحة جديدة لاختبار الإرادات، وإرسال إشارات الردع، والمساومة في الحرب الباردة الجديدة؛ ساحة قد تُؤدي فيها أدنى هفوة في الحسابات إلى عواقب تتجاوز بكثير الغلاف الجوي للأرض".

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