دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تنويع استخدامات الأسلحة النووية التكتيكية، خلال تفقّده، أمس الأربعاء، منشأة للأبحاث النووية في موقع لم يُكشف، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس.

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عنه دعوته قطاع تصنيع الأسلحة النووية إلى إيلاء الاهتمام لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية ذات المهام المختلفة في مجالات متعدّدة، واصفًا ذلك بأنه "مهمة ملحّة"، ومشيرًا إلى القيمة العسكرية لهذه الأسلحة في الحروب الحديثة، وإلى واقع الحدود مع ما وصفها بـ"أخطر دولة معادية".

وأظهرت صور نشرتها الوكالة كيم برفقة مسؤولَين، وهو يتفقّد ما بدا أنها رؤوس نووية. وجدّد كيم تمسّك بلاده بترسانتها النووية، فبرأيه هي: "عنصر أساسي في ضمان سيادة الجمهورية"، ومضيفًا أن "قدرتنا النووية أصبحت الآن واقعًا".

هذا؛ وكانت بيونغ يانغ قد أدرجت سياستها النووية، في دستورها في العام 2023، بعد عام من إقرار قانون يعد وضعها دولة نووية أمرًا لا رجعة فيه.

كيم يتّهم واشنطن بالسعي إلى استنساخ نموذج "أوكوس"

كما اتّهم كيم الولايات المتحدة بالسعي إلى استنساخ نموذج الشراكة الأمنية "أوكوس" في شمال شرقي آسيا، بتشجيع حلفائها في المنطقة على امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، في إشارة بدت موجّهة إلى مساعي كوريا الجنوبية لامتلاك هذه القدرات. يهدف اتفاق "أوكوس" إلى تزويد أستراليا بأسطول من الغواصات المتطوّرة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضًا توفير تعاون في "تطوير مجموعة من تقنيات الحرب".

إلى ذلك؛ تشير تقديرات إلى أن كوريا الديمقراطية الشعبية تمتلك عشرات الرؤوس النووية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في آب/أغسطس إنها تمتلك 57 رأسًا نوويًا وصفها بأنها "قوية جدًا"، فيما تقدّر سيؤول حجم الترسانة بنحو 80 إلى 120 رأسًا.

كما أعرب ترامب مرارًا عن استعداده للقاء كيم، فيما تعثّرت المفاوضات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ قمة هانوي، في العام 2019، والتي انتهت من دون اتفاق.

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