نعت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وكيلها الدكتور خالد محمود أبو ندى، والذي ارتقى شهيدًا برفقة زوجه عبير أبو ندى، فجر اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، جراء غارة جوية صهيونية استهدفت شقة سكنية مأهولة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونددت وزارة التربية، في بيانها، بجريمة اغتيال الدكتور أبو ندى وزوجه، ورأت أن استهدافهما يأتي في سياق العدوان "الإسرائيلي" الممنهج على المنظومة التعليمية الفلسطينية، والذي طال المعلمين والطلبة والمؤسسات الأكاديمية والبحثية.

كما أشارت إلى أن الاحتلال قتل مئات المعلمين وعشرات آلاف الطلبة، ودمّر مؤسسات تعليمية، واغتال مئات الأكاديميين والعلماء والباحثين، مؤكدة أن هذه الجرائم لن تثني الأسرة التربوية عن مواصلة رسالتها الوطنية والإنسانية. ودعت الوزارة، في بيانها، إلى تحرك دولي جاد لوقف العدوان "الإسرائيلي" ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته التعليمية.

مسيرة أكاديمية وتربوية حافلة

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن أبو ندى كان قامة تربوية وأكاديمية بارزة، أمضى سنوات عمره في خدمة قطاع التعليم، وتولى خلال مسيرته عددًا من المناصب الأكاديمية والإدارية. شملت أبرز محطاته عمله عميدًا لشؤون الطلبة وعميدًا للقبول والتسجيل في جامعة الأقصى، ورئيسًا لقسم الإشراف التربوي في خانيونس، قبل توليه منصب وكيل وزارة التربية والتعليم العالي.

وحصل الشهيد على درجة الدكتوراه في علم النفس التربوي، وأسهم في البحث العلمي وتطوير المناهج التعليمية الفلسطينية، كما شارك في لجنة إعداد مناهج المرحلتين الإعدادية والثانوية.

يأتي استشهاد أبو ندى وزوجه في ظل استمرار العدوان "الإسرائيلي" على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وما يرافقه من قصف واستهداف للمنازل والمنشآت السكنية، وسقوط شهداء وجرحى، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

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