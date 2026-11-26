أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن التحديات والضغوط والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لم تحل دون تحقيق الإنجازات أو تعرقل المسيرة الإنمائية في إيران، مشيرًا إلى أنه: "على الرغم من الظروف القاسية التي فرضها الأعداء عبر سياسات العقوبات والحروب، إلا أن جزءًا كبيرًا من الإنجازات والتقدم المحرز قد تحقق في ظل تلك التحديات ذاتها".

في كلمة له خلال مراسم تدشين الربط بين خط المترو والمرقد الرضوي الشريف عبر محطة "باب الجواد" في مدينة مشهد المقدسة، شدد الرئيس بزشكيان على الأهمية الاستراتيجية لاستكمال خطوط السكك الحديدية الرئيسة وتطوير الشبكات والخطوط الفرعية، بهدف ربط المناطق الحضرية والضواحي بشبكة نقل عام متكاملة، موضحًا أن النهوض بهذا القطاع يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالكوادر الوطنية المتخصصة وتعزيز المشاركة المجتمعية.

كما أكد الرئيس الإيراني أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وتسهيل تنقلهم يستوجب إنشاء شبكة متكاملة من الخطوط والمحطات الفرعية بالتوازي مع استكمال الخطوط الرئيسة؛ ما يضمن وصولًا انسيابيًا لشبكة النقل العام من مختلف المناطق.

اختتم بزشكيان كلمته مؤكدًا أن استدامة هذا المسار التنموي تتطلب تكاتف كافة أطياف المجتمع ودعمها، قائلًا: "يسعى الأعداء إلى عرقلة تقدم إيران؛ ولكن يتعين علينا تجاوز الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد والاعتماد على قوتنا الداخلية والمشاركة الشعبية لمواصلة مسيرة النمو والتنمية والازدهار للبلاد بكل ثبات".

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