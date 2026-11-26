نددت حركة حماس بجريمة اغتيال عضو مكتبها السياسي ووكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور خالد محمود أبو ندى (أبو مصعب) وزوجه عبير أبو ندى، في غارة جوية شنها طيران الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، على منزله في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما رأت حركة حماس أن استهداف الدكتور أبو ندى "جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف المدنيين والكوادر التعليمية والشقق والأحياء السكنية في القطاع".

وأكدت الحركة أن: "استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة واستهداف المساكن المدنية، يشكل خرقًا مستمرًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما يتحمل ما يُسمّى "مجلس السلام" مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم نتيجة صمته وعجزه عن وقف العدوان واستمراره في توفير الغطاء والدعم للاحتلال، ما شجعه على التمادي في سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين والمساكن الآمنة".

شددت الحركة على أن: "استهداف الاحتلال الإرهابي للكوادر التعليمية والشخصيات المدنية هو جريمة بشعة تكشف الوجه القبيح للاحتلال، وتعكس استمرار سياساته الفاشية التي تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية".

وأشارت حماس، في بيانها، إلى أن الشهيد أبو ندى "مثّل نموذجًا وطنيًا وتربويًا مشرفًا، وكرّس سنوات عمره لخدمة العملية التعليمية وتطويرها، وأسهم في دعم صمود المؤسسات التربوية والتعليمية في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وباستشهاده تفقد الساحة الفلسطينية والأسرة التعليمية شخصيةً عُرفت بإخلاصها وتفانيها في خدمة الوطن وأبنائه".

كما شددت الحركة على أن: "هذه الجريمة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو ثنيه عن التمسك بحقوقه المشروعة، وستبقى دماء الضحايا والشهداء شاهدًا على المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا".

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