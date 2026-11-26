تتواصل "المساومات" السياسية، داخل كيان العدو، في محاولة لتشكيل حكومة جديدة، وسط خلافات على توزيع الحقائب الوزارية وعراقيل مرتبطة بمشاركة الأحزاب الحريدية، على الرغم من الحديث عن تقدم في المفاوضات.

في هذا السياق، أفادت المحللة السياسية في موقع "القناة 12 الإسرائيلية" دفنا ليئال بأن المفاوضات بين كتلة التغيير والأحزاب الحريدية تشهد تقدمًا، وسط مساعٍ لتحويل المحادثات السرية إلى مفاوضات علنية، خلال الأيام القريبة، في وقت تعمل فيه الكتلة على بلورة توزيع الحقائب الوزارية الرئيسة تمهيدًا لتنصيب الحكومة المرتقبة الأسبوع المقبل.

بحسب ليئال، فإن كتلة التغيير تأمل في الانتقال إلى مفاوضات علنية مع الأحزاب الحريدية غدًا، رهنًا بقرار الحاخام هيرش. وكانت الكتلة قد وقّعت بالفعل اتفاقًا مع حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان، فيما لا تزال خلافات قائمة بشأن توزيع الحقائب الوزارية وانضمام الحريديم إلى الحكومة.

في إطار مساعي استقطاب الأحزاب الحريدية، يعتزم أعضاء كتلة أيزنكوت الاحتفاظ بحقيبتي الصحة والإسكان لحزب "يهدوت هتوراه"، واللتين يتولاهما حاليًا، لكنهم لا يعتزمون تعيين وزيرين فيهما قبل إقرار قانون الإعفاء من التجنيد. حتى ذلك الحين، سيتولى رئيس الحكومة المرتقبة، والذي يُرجح أن يكون غادي أيزنكوت، مسؤولية الوزارتين.

كما تعتزم الكتلة الإبقاء لشاس، في المرحلة الأولى، على حقيبتي الأديان والداخلية اللتين تتولاهما حاليًا، في محاولة لتشجيع الحزب على الانضمام إلى الحكومة. نقلت ليئال أن أوساطًا في "يهدوت هتوراه" تعتقد أن التوصل إلى اتفاق مع الحريديم سيدفع شاس إلى الانضمام أيضًا، حتى لو استغرق الأمر مزيدًا من الوقت.

في ما يتعلق بالتوزيع المرتقب للحقائب الوزارية، تشير التفاهمات الحالية إلى تولي أفيغدور ليبرمان وزارة الحرب وعضو الكنيست عوديد فورر من حزبه وزارة القضاء، فيما يتولى نفتالي بينيت رئيس حزب "بياحد" وزارة المالية، ويكون يائير لبيد من الحزب نفسه وزيرًا للخارجية. كما يُتوقع أن يتولى يائير غولان رئيس حزب الديمقراطيين وزارة الأمن الداخلي.

كما رأت ليئال أن الاتفاق الائتلافي الذي وقّعه رئيس حزب "يشار" غادي أيزنكوت مع ليبرمان يمثل خطوة مهمة في مسار تشكيل الحكومة، ومن شأنه أيضًا تهدئة الأحزاب الحريدية التي ترى في ليبرمان ممثلًا لها داخل الحكومة. مع ذلك، لا تزال المفاوضات بشأن حقيبة وزير الحرب مستمرة، إذ لم يتخلَّ بينيت عنها بصورة نهائية.

في سياق توزيع الحقائب، أشارت ليئال إلى نشوب أزمة بشأن الحقيبة المخصصة لغولان، بعدما طالب رئيس حزب الديمقراطيين بالحصول على واحدة من الحقائب الوزارية الرئيسية الثلاث، أو حقيبة التعليم أو القضاء، إلا أن الاتجاه السائد حاليًا يشير إلى تعيينه وزيرًا لـ"الأمن الداخلي".

على صعيد تشكيل الحكومة، وصل أيزنكوت مساء الأربعاء إلى مقر رئيس الكيان، بناءً على طلب الأخير، لإطلاعه على تطورات المفاوضات الائتلافية. عرض، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في مسارات التفاوض الثلاثة، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية تشكيل الحكومة، وربما تنصيبها الأسبوع المقبل.

بحسب ليئال، تسعى كتلة التغيير إلى تسريع المفاوضات خشية اندلاع تصعيد أمني قد يقلب الموازين ويغيّر المشهد السياسي، ما يدفعها إلى محاولة حسم التفاهمات الائتلافية وتوزيع الحقائب في أقرب وقت.

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