كشفت الأمم المتحدة تهجير أكثر من 5 آلاف فلسطيني، في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية العام 2026، جراء اعتداءات المستوطنين الصهاينة والقيود المفروضة على حركة السكان، إلى جانب عمليات الهدم والإخلاء التي تنفذها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن منطقة غور الأردن سجلت وحدها تهجير أكثر من 1500 فلسطيني.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في إحاطة نُشرت اليوم الخميس (26 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، أن المهجرين في غور الأردن يشكلون قرابة ثلث إجمالي حالات التهجير المسجلة في الضفة الغربية منذ مطلع العام، في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على التجمعات السكانية الفلسطينية.

كما بيّن المكتب أن أكثر من 5150 فلسطينيًا اضطروا إلى مغادرة مساكنهم منذ بداية العام، نتيجة عنف المستوطنين والقيود المرتبطة به وعمليات الهدم والإخلاء، لافتًا إلى أن غور الأردن استحوذ على 44% من التهجير الناجم عن عنف المستوطنين والقيود على الوصول خلال العام 2026.

تشمل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في المنطقة الاعتداء على السكان وممتلكاتهم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم ومناطق سكنهم، فضلًا عن هدم المنازل والمنشآت بذريعة عدم الحصول على تراخيص بناء من سلطات الاحتلال "الإسرائيلي".

وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى توفير الحماية للفلسطينيين، في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

هذا؛ وتتواصل اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، مستهدفة التجمعات السكانية والمنازل والممتلكات والأراضي الزراعية والمراعي بحماية جيش الاحتلال، وسط قيود متزايدة على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى مصادر رزقهم، ما يدفع مزيدًا من العائلات إلى ترك مساكنها ومناطق إقامتها.

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